문팔갑 전 키즈라라 대표이사, 산림조합 나눔재단 이사장 선임

큰사진보기 ▲문팔갑 산림조합 나눔재단 이사장. ⓒ 화순저널 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화순저널에도 실립니다.

문팔갑 전 키즈라라 대표이사가 산림조합 나눔재단 이사장에 선임됐다.산림조합 나눔재단은 지난 3월 17일 개최한 이사회에서 문팔갑 이사를 신임 이사장으로 선출했다고 밝혔다. 이에 따라 문팔갑 이사장은 임업인 지원과 산촌지역 복지 증진, 사회공헌 사업을 총괄하며 재단 운영을 이끌게 된다.문팔갑 이사장은 다양한 공공기관과 지역사회 활동을 통해 행정·경영 분야의 경험을 쌓아왔으며, 특히 어린이 직업체험 테마파크인 키즈라라 대표이사를 역임하며 조직 운영 능력을 인정받았다.문팔갑 이사장은 "임업인과 산촌 주민들에게 실질적인 도움이 되는 나눔사업을 확대하고, 산림의 공익적 가치를 국민과 함께 나누는 재단으로 발전시켜 나가겠다. 소외된 이웃과 지역사회를 위한 따뜻한 나눔 실천에 앞장서겠다"고 했다.산림조합 나눔재단은 산림조합중앙회와 전국 회원조합이 공동 설립한 비영리 공익재단으로, 임업인의 삶의 질 향상과 산촌지역의 지속가능한 발전을 목표로 운영되고 있다. 산촌 복지 사각지대 해소와 사회적 약자 지원을 위한 장학사업, 취약계층 지원, 산촌재난 복구, 임업인 소득증대 프로그램 등 다양한 공익사업을 추진하며 나눔문화 확산에 힘쓰고 있다.