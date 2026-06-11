이 대통령 "안보는 미국, 경제는 중국? 유효성 잃었다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령이 11일(현지 시각) 로마 대통령궁에서 악수하고 있다. 2026.6.11 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 11일 공개된 이탈리아 언론 '꼬리에레 델라 세라(Corriere della Sera)'와 한 인터뷰에서 "한국 외교는 그간 '안미경중(안보는 미국, 경제는 중국)'이란 틀로 규정되었으나, 최근의 지정학적 환경 변화 가운데 기존의 이분법적 접근 방식은 유효성을 잃었다고 본다"고 밝혔다.이 대통령은 "한국은 역사적으로 미국의 동맹국이지만 경제적으로는 중국과 매우 밀접한 관계를 맺고 있다. 전략적 안보와 경제적 이익 사이의 균형을 유지하는 것이 여전히 가능하냐"는 질문에 이같이 답했다.그러면서 "한국은 미·중 사이에서 균형을 유지하려 한다기보다는 우리 국익에 기반하여 경쟁, 협력, 도전 요인에 대한 다각적인 인식 하에 새로운 접근 방식을 모색해 나가고자 한다"고 덧붙였다.이 대통령은 구체적으론 "중국은 한국의 최대 교역국이자 필수적인 공급망 파트너"라며 "그러나 한편으로는 양국의 경쟁 측면도 커진 게 사실이다. 중국의 산업 경쟁력과 첨단 기술이 고도화되고 있기 때문"이라고 지적했다. 아울러 "이 시점에서 미국과의 경제협력이 첨단 분야로 확대되는 것은 우리 산업 경쟁력 강화 및 경제 고도화에 도움이 되는 요소"라고 덧붙였다.한국이 전시작전통제권 전환 등 '자강'을 꾀하는 것이 미국이 원하는 동맹 방향이라고도 했다.이에 대해 이 대통령은 "미국과의 동맹은 여전히 한국 외교의 기본 축이나, 시대와 현실에 맞게 동맹을 심화·발전시키는 동시에 자강을 공고히 하고, 다양한 국가들과의 연대를 활성화하는 전략을 추진하고자 한다"고 했다.이어 "자강은 의존적 동맹국이 아닌, 스스로의 안보를 책임지는 능력 있는 파트너가 되겠다는 의미"라며 "이는 미국이 원하는 동맹의 방향과도 일맥상통한다. 이를 위해 한국 정부는 우리 군에 대한 전시작전통제권 회복과 국방비 증액 등을 추진해 나가고 있다"고 설명했다.