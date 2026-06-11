백성현 논산시장, 공직기강·재난대응 동시 주문

큰사진보기 ▲백성현 논산시장이 11일 자신의 SNS를 통해 공개한 확대간부회의 발언 사진 ⓒ 출처논산시제공 관련사진보기

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백성현 논산시장이 공직사회의 책임 있는 자세를 강조하며, 여름철 집중호우와 태풍에 대비한 전 부서 차원의 재난 대응 강화를 주문했다.백 시장은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확대간부회의 내용을 전하며 "공직자는 누가 보고 있느냐에 따라 일하는 사람이 아니라, 자리에 있든 없든 맡은 역할을 다하는 것이 책임감이다. 민의 신뢰를 받는 공직사회가 될 수 있도록 모두가 책임감을 갖고 함께해 달라"고 밝혔다.그는 먼저 제9회 전국동시지방선거 기간 동안 시정을 안정적으로 운영한 공직자들에게 감사의 뜻을 전했다. 백 시장은 "선거 기간 동안 자리를 비운 사이에도 큰 사건·사고 없이 시정을 운영해 준 덕분에 시민들의 선택을 받아 다시 논산 발전을 위해 일할 수 있게 됐다"며 "시민이 체감하고 시민의 삶에 실질적인 도움이 되는 성과를 만드는 데 모든 노력을 다하겠다"고 말했다.다만 공직사회 내부를 향해서는 작심한 듯한 메시지도 내놨다. 백 시장은 "누구보다 공정한 인사를 위해 노력해 왔고, 더 많은 공직자에게 기회를 주기 위해 직제를 확대하고 승진의 길을 넓혀 왔다"면서도 "일부에서 불만과 불신, 책임감 없는 모습을 보며 마음이 무거웠다"고 밝혔다.이어 "처음과 끝이 같은 사람, 끝까지 아름다운 모습을 남기는 사람이 진정한 공직자"라며 "공직자의 가치는 직위나 평가가 아니라 시민을 위해 맡은 역할을 끝까지 수행하는 책임감에 있다"고 강조했다.이번 발언은 재선 이후 인사와 조직 운영을 둘러싼 내부 동요를 조기에 다잡고, 공직기강을 재정비하려는 의지로 읽힌다.백 시장은 이와 함께 본격적인 장마철과 태풍 시기를 앞두고 재난 대비 태세도 집중 점검했다. 논산시는 현재 지하차도 8개소와 소하천 121개소, 배수펌프장 7개소 등 재해취약시설을 중점 관리 대상으로 지정해 수시 점검을 실시하고 있다. 우수관로와 배수시설, 빗물받이 등에 대한 정비도 지속적으로 추진 중이다.그는 "재난 예방은 특정 부서만의 업무가 아니다"라며 공직사회 전반의 관심과 참여를 주문했다. 이어 "현장을 다니다 보면 막힌 우수관이나 정비가 필요한 시설들이 눈에 띄는데, 이는 하루 이틀 사이에 생긴 문제가 아니다"라며 "조금만 관심을 기울이면 충분히 발견하고 개선할 수 있는 것들"이라고 지적했다.또 "공직자는 자기 부서 업무만 하는 사람이 아니라 주변 위험요소를 살피고 사고를 예방하기 위해 먼저 움직이는 사람"이라며 "시민 안전과 관련된 일이라면 누구나 관심을 갖고 함께 해결해야 한다"고 말했다.특히 과거 집중호우 피해 사례를 언급한 백 시장은 "작은 방심이 큰 피해로 이어질 수 있다"며 "소하천과 국가·지방하천, 급경사지, 배수시설 등 모든 취약지역을 다시 한번 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.그러면서 "시민의 생명과 재산을 지키는 일에 과함은 없다"며 "논산시 공직자 모두가 시민 안전의 최일선에 있다는 책임감을 갖고 어떠한 재난에도 신속히 대응할 수 있도록 빈틈없이 준비하겠다"고 강조했다.민선 9기 출범을 앞둔 시점에서 나온 이번 발언은 공직기강 확립과 여름철 자연재난 대응체계 강화를 동시에 주문한 것으로 풀이된다. 지역사회 안팎에서는 백 시장이 재선 이후 시정 운영의 핵심 가치로 '책임행정'과 '현장 중심 행정'을 다시 한번 분명히 했다는 평가가 나온다.