민주노총 충북지역본부 "SK하이닉스 반복 사고, 더 큰 재난 경고"

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

최근 SK하이닉스 청주공장에서 화학물질 관련 사고가 잇따라 발생한 가운데 민주노총 충북지역본부가 "반복되는 사고는 우연이 아닌 더 큰 재난의 경고"라며 관계기관의 특별점검과 재발방지 대책 마련을 촉구했다.민주노총 충북지역본부는 11일 성명을 내고 "불과 며칠 전 불화수소 누출 사고와 화재에 이어 이번에는 유독 화학물질인 수산화테트라메틸암모늄(TMAH) 노출 사고까지 발생했다"며 "반복되는 사고를 개별 사건으로 볼 것이 아니라 현장 안전관리 체계 전반을 점검해야 한다"고 주장했다.민주노총은 산업안전 분야의 '하인리히 법칙'을 언급하며 "대형 참사는 수많은 작은 사고와 징후를 방치한 결과 발생한다"며 "지금 현장에서 이어지는 화재와 가스 누출, 화학물질 노출 사고는 결코 단순한 해프닝이 아니다"고 지적했다.이어 고용노동부에 대해 종합적인 안전관리 실태 점검을, 청주시와 충북도에는 주민 대상 정보 제공과 환경 측정을, 환경부에는 화학물질 관리 실태와 주변 수계 영향 조사를 각각 요구했다.또 SK하이닉스를 향해 "공장 가동보다 안전을 우선해야 한다"며 "노동자 참여가 보장된 사고조사와 재발방지 대책 마련, 하청 노동자를 포함한 건강진단 시행, 유해화학물질 사용 현황 공개가 필요하다"고 지적했다.앞서 지난 10일 오후 4시경 청주 SK하이닉스 4캠퍼스에서는 반도체 공정에 사용되는 강알칼리성 화학물질인 TMAH가 누출되는 사고가 발생했다.소방당국에 따르면 화물차에 적재된 배관을 하역하는 과정에서 배관 내부에 남아 있던 TMAH가 외부로 유출됐으며, 이 과정에서 화물차 기사와 작업자 등 2명이 병원으로 이송돼 치료를 받았다.TMAH는 반도체 세정·에칭 공정 등에 사용되는 물질로 피부 접촉 시 화상을 입을 수 있고 눈에 들어갈 경우 심각한 손상을 초래할 수 있는 것으로 알려져 있다.SK하이닉스에서는 지난 1일에도 불화수소(HF) 누출 사고가 발생해 근로자 3600여 명이 긴급 대피하고 11명이 병원 치료를 받았다.지역 노동계는 열흘도 채 되지 않는 기간 동안 독성 화학물질 관련 사고가 연이어 발생한 점에 주목하고 있다.반면 회사 측은 두 사고 모두 국지적인 작업 과정에서 발생했으며 즉각적인 안전조치를 취해 문제가 없다는 입장이다.