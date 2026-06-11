울산 중구 '황방산 두꺼비' 살리려 외래종 퇴치 나선 지역민들

▲울산 중구(구청장 김영길)가 지역 주민, 공공기관과 손잡고 6월 11일 오후 3시 장현저류지 일대에서 '황방산 생태계 교란 생물 퇴치 활동'을 펼쳤다. 이날 김영길 중구청장과 황방산두꺼비 봉사단 단원, 우정혁신도시 공공기관 임직원, 관계 공무원 등 40여 명은 장현저류지 물속과 주변 수풀 등을 살피며 황소개구리 성체와 유생(올챙이), 알 등을 포획·제거했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기