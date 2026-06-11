울산 중구 '황방산 두꺼비' 살리려 외래종 퇴치 나선 지역민들

맨발걷기의 명소로 알려진 울산 중구 황방산에는 두꺼비들이 산다. 황방산 성체 두꺼비들은 매년 2~3월쯤 인근 장현저류지로 내려와 알을 낳고, 알에서 부화한 새끼 두꺼비들은 5~6월쯤 황방산으로 이동하는 생태적 특성을 보인다.
지역의 생태보존을 위해 지난해 전국 최초로 지자체 주도로 생태보호단체인 '황방산두꺼비봉사단'을 구성해 두꺼비 보호에 나선 바 있는 울산 중구가 11일 장현저류지 일대에서 '황방산 생태계 교란 생물 퇴치 활동'을 펼쳤다 (관련기사 : 두꺼비 산란 돕는 울산 중구 "생태도시 조성은 미래세대 와의 약속"
https://omn.kr/2hb7b).
강한 번식력과 포식성으로 토종 양서류인 황방산 두꺼비의 생존을 위협하는 외래종 황소개구리를 퇴치하고, 황방산과 장현저류지 생태계 균형을 유지하기 위한 이날 활동에는 김영길 중구청장과 황방산두꺼비 봉사단 단원, 근로복지공단·한국산업인력공단·한국에너지공단·한국석유공사·한국산업안전보건공단 임직원, 관계 공무원 등 40여 명이 참여했다.
이들은 본격 활동에 앞서 양서류 전문가인 민병하 국립경국대학교 생명과학과 겸임교수로부터 ▲생태계 교란 생물의 위험성 ▲효과적인 포획 요령 ▲활동 시 안전 수칙 교육을 받은 후 장현저류지 물속과 주변 수풀을 살피며 황소개구리 성체와 유생(올챙이), 알을 포획·제거했다.
김영길 중구청장은 "황방산 두꺼비를 지키기 위해 자발적으로 나서주신 모든 분에게 감사드린다"며 "앞으로도 황방산 일대 생물 다양성 확보에 힘쓰며 사람과 자연이 공존하는 친환경 도시를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
한편, 중구는 이달부터 오는 10월까지 '황방산 일원 및 장현저류지 생태계 교란 생물 퇴치 사업'을 추진할 예정이다.
중구는 생태계 교란 생물 제거 전문업체와 위탁 계약을 맺어 생태계 교란 생물 서식 현황 조사(모니터링)를 시행하고, 주야간 구분 없이 통발과 그물 등을 활용해 황소개구리 성체와 유생을 집중적으로 포획할 방침이다.