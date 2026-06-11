청주 미용사 무죄 확정에 문신업계 환호 "34년 족쇄 풀렸다"

큰사진보기 ▲대한문신사중앙회가 11일 오전 대법원에서 미용 문신 관련 무죄 확정 판결?을 받은 최소윤씨와 함께 기자회견을 열었다. 사진=대한문신사중앙회 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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의료면허 없이 눈썹·헤어라인 등 반영구 화장 시술을 한 혐의로 기소된 청주지역 미용업 종사자가 대법원에서 최종 무죄를 확정받으면서 문신업계가 환영의 뜻을 나타냈다.대법원 3부는 11일 보건범죄단속법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 청주 미용사 최소윤씨에 대해 무죄를 선고한 원심을 확정했다.최씨는 2019년 청주의 한 미용업소에서 눈썹과 헤어라인 반영구 화장 시술을 한 혐의로 기소됐다. 이에 1·2심 재판부는 해당 시술이 질병 예방이나 치료 목적의 의료행위로 보기 어렵다며 무죄를 선고했다.이번 판결은 대법원 전원합의체가 지난달 비의료인의 문신 시술을 무면허 의료행위로 볼 수 없다고 판단하며 34년 만에 기존 판례를 변경한 이후 나온 첫 무죄 확정 사례라는 점에서 의미가 크다.대한문신사중앙회 등 문신업계는 "오랜 기간 이어진 법적 불확실성이 해소되는 계기가 됐다"며 환영했다.이번 판결로 눈썹 문신과 두피 문신, 반영구 화장 등 미용 목적 문신 시장은 더욱 확대될 것으로 전망된다. 그동안 음성적으로 운영되던 문신업계의 제도권 편입 논의도 본격화될 가능성이 커졌다.우려의 목소리도 나온다. 현재 문신사에 대한 별도의 자격기준이나 위생관리 체계가 마련되지 않은 만큼 시술자 교육과 안전관리 기준을 둘러싼 제도 정비가 필요하다는 지적이다.