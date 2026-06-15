백제금동대향로와 다섯 악기의 만남, 직접 체감해보세요

큰사진보기 ▲ 백제가야금연주단의 오악사공연. 백제금동대향로가 전시된 한공간에서 오악사의 연주를 재현하고 있다. ⓒ 이진희 관련사진보기

- 박물관 유리 너머에 있던 '백제금동대향로'를 음악과 결합한 융복합 행사로 끌어낸 계기는 무엇인가요?

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- 기존의 유물 전시나 일반적인 박물관 음악회와 비교했을 때, '더 깊이, 백제금동대향로' 행사만이 가진 차별점이 있다면요?

큰사진보기 ▲ "더 깊이, 백제금동대향로" 행사에 대한 인터뷰에 응하는 신나현 학예사 ⓒ 이진희 관련사진보기

- 이번 행사를 통해 관람객들이 백제금동대향로, 더 나아가 백제 문화유산을 어떤 시각으로 바라보고 경험하기를 기대하시나요?

큰사진보기 ▲ 백제가야금연주단 단장 이수희. 오악사 공연과 관련하여 인터뷰에 응하고 있다. ⓒ 이진희 관련사진보기

- 백제금동대향로 상단에는 5인의 악사가 배치되어 있습니다. 이 유물에서 음악적 영감을 얻어 곡을 구성하고 연주로 표현하는 과정에서 가장 중요하게 생각하신 점은 무엇인가요?

- 1400년 전 백제의 선율을 이 시대의 연주로 재현하는 과정에서 음악적으로 어떤 시도를 하셨는지 궁금합니다.

- 백제 문화를 기반으로 활동하는 연주단으로써, 이번 공연이 관객들에게 어떤 감동으로 다가가길 바라시나요?

지난 12일, 국립부여박물관에서는 '더 깊이, 백제금동대향로' 교육 프로그램이 시작되었다. 프로그램은 오는 7월 15일까지 진행되며, 총 6회차(매주 금요일)로 나뉘어 진행된다. 국립부여박물관 어린이 박물관 세미나실과 백제 대향로관, 이 두 곳에서 교육과 연주 관람이 순차 진행되는 구성이다. 지난 12일 국립부여박물관 현장 대면 인터뷰와 메일 등 서면 인터뷰를 통해, 국립부여박물관 학예연구실로부터 기획 취지와 내용에 대한 자세한 설명을 들을 수 있었다.신나현 학예사 : "국립부여박물관 백제대향로관은 백제금동대향로 단 한 점을 오롯이 감상할 수 있도록 마련된 전시관입니다. 이 공간에는 현대 예술가들과의 협업을 통해 개발한 향 '결'과 음악 '숨'이 흐르고 있습니다. 이번 프로그램은 이러한 백제 대향로관의 상설 연출에 실황 연주를 결합하여 관람 경험을 한 단계 더 확장하고자 기획했습니다. 지역 연주 단체인 '백제가야금연주단'과의 협업을 통해 향로에 표현된 다섯 악기의 소리와 울림을 전시실 공간 안에서 직접 체감하는 기회를 마련했습니다."신나현 학예사 : "일반적인 박물관 음악회는 강당이나 로비에서 공연 후 전시실을 관람하는 방식이 대부분입니다. 이번 프로그램은 순서를 뒤집었습니다. 학예연구사의 강의로 향로에 대한 이해를 충분히 쌓은 뒤, 참가자 6팀이 백제금동대향로 전시 공간에서 다른 관람객 없이 오직 참가자들만을 위한 오악사 공연이 펼쳐집니다. '몰입'이 이 프로그램의 핵심 차별점입니다."신나현 학예사 : "백제금동대향로는 백제의 금속공예 기술과 당대 사람들의 사상이 집약된 문화유산입니다. 참가자들이 백제대향로관에 채워진 향, 그리고 백제가야금연주단이 들려주는 오악사 연주를 통해 백제금동대향로를 다각도로 체감하기를 바랍니다. 이러한 경험을 통해 백제의 문화유산이 오늘날의 관람객에게도 시각·청각적으로 풍부한 영감을 제공하는 콘텐츠로 인식되기를 기대합니다."실제 백제 대향로관은 전시관이 1, 2, 3부로 구성되어 있으며, 관람객들은 이 동선에 따라 보고, 듣고, 만져보고, 향기를 느끼도록 되어있다. 대향로를 바라보며 느끼는 경이로움과 신비함은, 만져보고 싶고 향로의 향을 맡아보고 싶다는 생각으로 이어진다. 기자 또한 자연스러운 전시관 동선을 따라 이동하는 동안 촉각과 후각 그리고 청각적 실제감이 채워졌다.이어서 이 행사를 함께 주최하고 연주 관람 프로그램에 실제 참여하고 있는 '백제가야금연주단' 이수희 단장과도 같은 날 인터뷰를 진행했다.이수희 단장 : "향로를 보며 1400년 전 백제 왕실에서 향을 피우며 제례를 올릴 때 연주되었던 오악사 음악을 떠올려봅니다. 그리고 향로 속 악사들의 다양한 표정에서 느껴지는 백제의 부드러운 미소와 완만함을 음악으로 표현하고자 노력하고 있습니다."이수희 단장 : "악기를 연주하는 데 오악사의 연주법과 평균율 같은 기본 자료가 없다 보니 많은 어려움이 있었습니다. 다행히 주위에 이것을 연구하는 분이 계셔서 많은 도움을 받아 음악을 완성시킬 수 있었습니다. 백제 삼현 악기와 종적은 소리가 불안하고 음량이 작아서 몇 번의 제작 과정을 거쳐 완성하였습니다."이수희 단장 : "백제 금동대향로는 다양한 매체를 통해 많이 알려져 있지만 향로 속에 있는 백제 오악사는 아직 모르는 사람이 많이 있습니다. 찬란했던 백제 문화 속에 백제 오악사 음악도 이렇게 빛나고 있다는 것을 걸 많은 사람들에게 알려주고 싶습니다."한편, 이 행사에 대한 정보는 국립부여박물관 홈페이지를 통해 행사 정보를 확인할 수 있다. 교육비는 무료이며, 중학생 이상 누구나 참여 가능하다. 회차 당 6팀(1팀당 최대 5인)이 참여할 수 있다.