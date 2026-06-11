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26.06.11 15:31최종 업데이트 26.06.11 15:31

민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범

김현기 강남구청장 인수위원회 출범식

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6월 11일(목) 오전 10시에 강남구 보건소에서 김현기 강남구청장 인수위원회 출범식을 개최했다. 김현기 강남구청장 당선인은 각 분야의 전문가들로 구성된 강남구청장직 인수위원회 출범을 선언하고 인수위원 1차 전체회의를 진행했다.

민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범 김현기 강남구청장 당선인
민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 ⓒ 김성화

인수위원장으로 김의승 전 서울시 행정부시장을 위촉했고, 부위원장은 권오철 전 강남구청장 권한대행을 위촉했다. 김의승 전 서울시 행정부시장은 서울시에서 30년 간 재임하면서 행정통으로 불리는 인물이다. 김의승 인수위원장은 서울시의 행정 경험을 바탕으로 서울시와 강남구청 간의 협력관계를 잘 이끌어나갈 것으로 기대된다. 또한 권오철 인수위 부위원장은 강남구청의 행정 경험으로 서울시와 강남구의 가교 역할을 할 것으로 보인다.

민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범 김현기 강남구청장 당선인
민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 ⓒ 김성화

인수위원회 출범식은 인수위원장 이하 인수위원의 위촉식으로 시작되었다. 이어서 현판식이 진행되었고, 인수위원 1차 전체회의가 있었다. 인수위원회에서 김현기 강남구청장 당선인은 "취임까지 불과 20일도 채 안 남았다. 인수위원회는 그야말로 스피드를 필요한 조직이며, 동시에 우리 강남구민들은 스피디한 행정 처리에 대한 기대를 갖고 있다"라며 짧은 기간이지만 핵심적 어젠다를 신속하게 이끌어내야 한다는 점을 강조했다.

민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범 김현기 강남구청장 당선인 인수위원회 현판식
민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 인수위원회 현판식 ⓒ 김성화

또한 "여러분은 강남구정에 대해서 너무 잘 알고 계시는 분이다. 다양한 정책을 인수위원회에 자문을 해 주시고 미래의 방향을 제시해 주시기 바란다. 여러분들께 거는 기대가 크다. 그 이유는 구민의 기대가 크기 때문이다"라고 기대감을 드러냈다.

마지막으로 김현기 강남구청장 당선인은 "열린 마음으로 열린 행정을 열어갈 수 있도록 많은 의견을 제시해 주시면 하나하나 꼼꼼히 따져서 반영할 수 있도록 하겠다"라며 일하는 강남구청장으로서 의지를 다졌다.

민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범 김현기 강남구청장 당선인 인수위원회 전체회의
민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 인수위원회 전체회의 ⓒ 김성화


덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문 에도 실립니다.

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#민선9기강남구청장직인수위원회#김현기강남구청장당선인#인수위원회출범식

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강남내일신문 대표/편집국장입니다. 강남내일신문은 강남구의 정보와 뉴스를 알리는 지역신문입니다. 강남구와 관련한 유익한 정보와 신속한 뉴스를 전하겠습니다.

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