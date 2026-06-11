민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범

큰사진보기 ▲민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 인수위원회 현판식 ⓒ 김성화 관련사진보기

큰사진보기 ▲민선9기 강남구청장직 인수위원회 출범김현기 강남구청장 당선인 인수위원회 전체회의 ⓒ 김성화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 강남내일신문 에도 실립니다.

6월 11일(목) 오전 10시에 강남구 보건소에서 김현기 강남구청장 인수위원회 출범식을 개최했다. 김현기 강남구청장 당선인은 각 분야의 전문가들로 구성된 강남구청장직 인수위원회 출범을 선언하고 인수위원 1차 전체회의를 진행했다.인수위원장으로 김의승 전 서울시 행정부시장을 위촉했고, 부위원장은 권오철 전 강남구청장 권한대행을 위촉했다. 김의승 전 서울시 행정부시장은 서울시에서 30년 간 재임하면서 행정통으로 불리는 인물이다. 김의승 인수위원장은 서울시의 행정 경험을 바탕으로 서울시와 강남구청 간의 협력관계를 잘 이끌어나갈 것으로 기대된다. 또한 권오철 인수위 부위원장은 강남구청의 행정 경험으로 서울시와 강남구의 가교 역할을 할 것으로 보인다.인수위원회 출범식은 인수위원장 이하 인수위원의 위촉식으로 시작되었다. 이어서 현판식이 진행되었고, 인수위원 1차 전체회의가 있었다. 인수위원회에서 김현기 강남구청장 당선인은 "취임까지 불과 20일도 채 안 남았다. 인수위원회는 그야말로 스피드를 필요한 조직이며, 동시에 우리 강남구민들은 스피디한 행정 처리에 대한 기대를 갖고 있다"라며 짧은 기간이지만 핵심적 어젠다를 신속하게 이끌어내야 한다는 점을 강조했다.또한 "여러분은 강남구정에 대해서 너무 잘 알고 계시는 분이다. 다양한 정책을 인수위원회에 자문을 해 주시고 미래의 방향을 제시해 주시기 바란다. 여러분들께 거는 기대가 크다. 그 이유는 구민의 기대가 크기 때문이다"라고 기대감을 드러냈다.마지막으로 김현기 강남구청장 당선인은 "열린 마음으로 열린 행정을 열어갈 수 있도록 많은 의견을 제시해 주시면 하나하나 꼼꼼히 따져서 반영할 수 있도록 하겠다"라며 일하는 강남구청장으로서 의지를 다졌다.