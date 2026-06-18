'법인 주인은 직원, 대표는 나'...총영사관 별관서 차명 유학원 운영 의혹

큰사진보기 ▲주호치민 총영사관 별관. 비영리단체인 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 등이 이곳에 입주해 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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주호치민총영사관 별관, 사설유학원 영업장으로 전락?

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큰사진보기 ▲호치민 코리아탑유학원의 전신인 에이스유학원의 사업자등록증. 법적 소유자는 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터에 근무하는 베트남 직원이지만 센터의 박아무개 원장이 차명으로 설립한 것으로 알려졌다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲박아무개 코리아탑유학원 대표가 박아무개 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 원장에게 "원장님 에이스유학원 법인 대표님이 원장일까요? 아니면 직원으로 되어 있을까요?"라고 묻자 박 원장이 "법인 주인은 B, 대표자는 저요"라고 대답했다. "법인 주인" B는 센터에 근무하는 베트남 직원이다. 박 대표는 아시아문화교류재단 국제교류위원장으로 이름을 올려 놓고 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

박아무개 대표= "원장님 ace유학원 법인 대표님이 원장이실까요? 아니면 직원으로 되어 있을까요? 법적 대표자요~~"



박아무개 원장= "네 대표가 저요. 법인장. 법인 주인은 B, 대표자(법인장) 저요."

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큰사진보기 ▲비영리단체 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터는 경희대에 보낸 제안서에서 코리아탑유학원과 센터의 관계를 "긴밀한 협력관계"이자 "공동운영"이라고 표현했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

(3) 코리아탑(KOREATOP)과의 전략적 협업 시너지

15년간 중국을 비롯한 동남아시아권 외국인 유학생 유치와 관리에 특화된 코리아탑은 아시아문화교류재단과 긴밀한 협력관계를 유지(공동운영)하고 있으며 이를 바탕으로 경희대 베트남센터의 활동 범위를 한층 더 확장할 수 있습니다.

큰사진보기 ▲비영리단체인 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터의 박아무개 원장이 지난 2025년 5월 박아무개 코리아탑유학원 대표에게 보낸 편지 형식의 글에서 "그간 저는 유뮤형의 인프라를 제공했고 이를 통해 유학센터 성장에 한 축을 담당했다고 생각한다"라며 임대료 명목으로 월 1800만 동의 후원금을 제안했다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

저희가 사용하는 면적을 2025년 호치민 공시지가를 통해 환산해 보니 임대료가 약 8000만 원/1년입니다. 그렇다면 약 월 666만 원입니다. 코피온(COPION)은 2024년 저희 공간에서 직원 자리(책상 2개), 교실 8회/1달 사용료로 월 5200만 동을 아세프(ACEF, 아시아문화교류재단)에 후원금으로 지급했습니다. 따라서 현재 사용료 200만 동은 합리적이지 않다는 판단을 합니다. 아세프의 무형 인프라에 대한 금액 책정은 어렵기 때문에 유형 인프라에 대한 인정만이라도 받고 싶습니다. 제가 제시하는 금액은 1800만 동/월은 이고, 이 부분은 아세프 후원금으로 책정하여 받겠습니다.

큰사진보기 ▲비영리단체 아시아문화교류재단과 함께 주호치민 총영사관 별관에서 유학사업을 하고 있다는 의혹을 받고 있는 코리아탑유학원의 영문 홈페이지. ⓒ 코리아탑유학원 홈페이지 관련사진보기

큰사진보기 ▲주호치민 총영사관 건물. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 4월 7일 주호치민 영사관 별관 4층(아시아문화교류재단 호치민한국문화센터)에서 상명대, 창신대, 전주대의 대학 입학 설명회가 열렸다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

가장 심각한 의혹은 박아무개 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 원장이 비영리단체인 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터를 배경삼아 베트남 출신의 재단 직원 명의로 유학원을 설립하고, 한국의 코리아탑유학원과 협력하거나 공동운영해 왔다는 의혹이다. 박 원장이 영리사업을 위해 차명투자를 한 이후 코리아탑유학원 박 대표도 유학원에 지분투자자로 들어왔고, 그 유학원이 비영리단체인 센터를 매개로 유학 홍보와 상담, 유학생 유치 등 영리사업을 해왔다는 의혹이다.박 원장은 지난 2024년 4월 베트남 출신 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 직원 명의로 에이스(ACE)유학원을 설립했다. 에이스유학원의 베트남 사업자등록증을 보면, 베트남 출신 센터 직원인 B씨가 소유주로, 박 원장이 회사 대표(경영자)로 올라 있다. 베트남 현지에 설립하는 회사라는 점을 헤아리더라도 '차명투자'로 의심할 수 있는 대목이다.이러한 의심은 박 원장과 박 대표가 카카오톡으로 나눈 대화를 보면 더욱 커진다. 박 대표는 "이런 위탁서나 수권서(를) ace(에이스유학원) 이름으로 신청할 수 있는 학교마다 신청하려고 합니다"라며 "그래서 사업자 등록증과 대표 신분증(이) 필요합니다. 학교에 제출해야 해서요"라고 박 원장에게 요청했다. 에이스유학원 명의로 유학생 유치 등의 권한을 위임받는 수권서나 위탁서를 국내 대학들에 요청하겠다는 것이다. 이어 박 대표가 박 원장에게 '법인 대표'가 누구인지를 문의하는 대화가 나온다.박 원장이 "법인 주인은 B"라고 언급한 'B'는 베트남 사업자등록증에 '소유주'로 나오는 베트남 출신 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터의 직원이다. 결국 두 사람의 대화 내용은 사업자등록증에 명시된 대로 베트남 출신 센터 직원 B씨는 형식적인 "법인 주인"이고, 박 원장이 실질적인 "대표자(법인장)"라는 뜻으로 읽힌다.에이스유학원은 지난 2025년 8월께 한국의 사설유학원과 이름이 같은 코리아탑(KOREATOP) 유학원으로 명칭을 바꾸었다. 명칭이 바뀐 호치민의 코리아탑유학원은 '코리아탑 베트남 호치민센터'라는 이름을 쓰기도 했다.유학원 명칭이 변경된 이후 주호치민 총영사관 별관 4층에 입주한 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 안에는 '코리아탑 베트남 호치민센터'의 현판이, 한국의 코리아탑유학원 하노이 사무실에는 아시아문화교류재단의 현판이 걸렸다. 박 원장과 재단 직원들의 대화창 명칭도 '코리아탑 베트남센터'와 '베트남센터 관리운영팀'이었다. 이러한 사실들로 호치민의 코리아탑유학원이 한국의 코리아탑유학원의 해외법인(호치민센터)이라는 의심을 사고 있다.비영리 목적과 영리사업이 뒤엉킨, 아시아문화교류재단과 코리아탑유학원의 유착 관계는 여러 곳에서 확인되고 있다. 먼저 지난 2024년 3월 10일 아시아문화교류재단과 한국의 코리아탑유학원은 한국어 교육 등과 관련한 업무 제휴 협약을 체결했다. 협약서에는 업무 제휴 대상이 '한국어 교육' 등이라고 적시돼 있지만, 이는 베트남 학생들을 대상으로 한 한국 유학과 어학 연수 유치 등의 사업을 가리키는 것으로 보인다.또, 에이스유학원이 코리아탑유학원으로 명칭을 변경하기 직전 박 원장이 박 대표에게 회사 명칭 변경 문제를 상의한 흔적도 있다. 박 원장은 지난 2025년 7월 18일 박 대표에게 "회사 명칭 변경 기간 15일 정도 소요됩니다. 베트남(으로) 돌아가는 대로 에이스에서 코리아탑 변경 절차 시작하겠습니다"라고 알렸다. 진정인 A씨는 "한국의 코리아탑유학원과 경제공동체가 되기 위해 유학원 명칭을 에이스에서 코리아탑으로 변경했다"라고 주장했다.국내 대학들에 한국의 코리아탑유학원과 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터의 연계를 강조한 대목도 있다. 센터가 지난 2025년 5월 8일 경희대에 보낸 '경희대 베트남 센터 운영 제안서'에는 "15년 유학업무 경력의 코리아탑과 연계를 통해 (중략) 경희대의 국제화와 유학생 유치 확대에 기여할 수 있도록 기회주시기 바랍니다"라고 적혀 있다. 심지어 재단과 한국의 코리아탑유학원이 "긴밀한 협력 관계"이고, 더 나아가 "공동운영"하고 있다는 표현까지 제안서에 등장했다.제안서에 "코리아탑은 아시아문화교류재단과 긴밀한 협력관계를 유지(공동운영)하고 있"다라고 적시함으로써 재단과 한국의 코리아탑유학원이 어떤 관계인지를 직설적으로 드러냈다. 에이스유학원이 설립되기 전인 지난 2023년부터 베트남 유학생을 유치해 온 한국의 코리아탑유학원은 에이스유학원에 지분투자까지 함으로써 베트남에서의 유학 사업을 더욱 확장했다. 지난 2024년 11월께 박 대표가 에이스유학원에 지분투자한 금액은 1300만 원(25%)이었다. 경희대에 보낸 제안서에 "공동운영"이라는 표현이 나온 데에는 이런 배경이 숨어 있었던 것이다.아시아문화교류재단 호치민문화센터와 한국의 코리아탑유학원이 "공동운영"하는 호치민 코리아탑유학원의 연간 유학생 유치는 300명 안팎이고, 매출은 4억 원 정도로 알려졌다. 진정인 A씨는 "작년에 4억 원의 매출을 기록했으니 올해는 그것보다 더 커질 것이다"라고 전망했다.특히 코리아탑유학원이 그 유학사업 수익금의 일부를 아시아문화교류재단에 후원했다는 점도 주목된다. 재단은 에이스유학원이 설립된 이후인 지난 2025년 2월부터 에이스유학원을 코리아탑유학원으로 명칭을 바꾼 직후인 지난 2025년 9월까지 임대료(공간 임대료) 명목의 후원금으로 200만 동(한화 11만여 원)을 받았다. 이어 지난 2025년 10월부터는 그 후원금이 200만 동에서 1800만 동(한화 104만여 원)으로 크게 늘어났다. 이는 유학원이 성장한 것과 관련해 자신과 재단의 공을 인정해 달라는 박 원장의 요청이 반영된 것으로 보인다.박 원장은 지난 2025년 5월 8일 박 대표에게 보낸 편지 형식의 글에서 "그간 저는 유무형의 인프라를 제공했고 이를 통해 유학센터 성장에 한 축을 담당했다고 생각한다"라며 월 1800만 동의 후원금을 제안했다.코리아탑유학원도 "아시아문화교류재단 호치민한국문화원에 후원금 지급을 약속합니다"라며 박 원장의 '월 1800만 동의 후원금' 제안에 동의했다. 이에 따라 지난 2025년 10월 31일 첫 후원금이 아시아문화교류재단에 지급됐다. 후원금의 규모가 크지 않다고 볼 수 있지만, 이는 사설유학원의 영리 사업을 위해 공적 공간(별관)을 사용하도록 허락해 준 대가라는 의심을 살 수 있다.<오마이뉴스>는 지난 8일 박 원장, 박 대표와 접촉해 이들의 요청에 따라 9~10개의 사항이 담긴 질의서를 보냈고, 이들은 지난 10일 아시아문화교류재단 호치민문화센터 입장과 코리아탑유학원 입장 그리고 공통 입장이 담긴 답변서를 보내왔다.먼저 박 원장은 "아시아문화교류재단 호치민한국문화센터는 정관 목적에 따른 한국어 교육, 문화교류 및 국제교류 활동을 수행해 왔으며, 총영사관 별관 공간에서 코리아탑유학원의 영리 유학사업을 운영한 사실이 없다"라고 진정서 내용을 일축했다.이어 "코리아탑유학원과 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터는 법적 성격과 업무 영역이 구분되어 있다"라며 "일부 교육·문화교류 관련 협력이나 대학 안내가 있었다고 해서, 재단이 유학원의 영리사업을 수행한 것은 아니다"라고 강조했다.특히 후원금 수수 의혹과 관련해서는 "아시아문화교류재단 호치민한국문화센터가 코리아탑유학원으로부터 임대료나 후원금 명목으로 금원을 받은 사실은 없다"라며 "총영사관 별관 공간 사용의 대가로 금원을 받은 사실도 없다"라고 부인했다.또한 박 대표도 "한국 코리아탑유학원은 총영사관 별관 4층에서 영리 유학사업을 운영한 사실이 없고, 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터와 함께 별관 공간에서 유학 상담이나 영리 목적의 사업을 수행한 사실도 없다"라고 진정서 내용을 일축했다.이어 "호치민 코리아탑유학원은 베트남 현지에서 설립·운영되는 별도 법인으로, 한국 코리아탑유학원의 지점이나 해외법인이 아니다"라며 "양 기관은 일부 유학 관련 업무에서 협력 관계가 있었을 뿐이며, 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터와도 법적 성격과 업무 영역이 구분되어 있다"라고 주장했다.특히 후원금 수수 의혹과 관련해서는 "한국 코리아탑유학원이 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터에 임대료나 후원금 명목으로 금원을 지급한 사실은 없다"라며 "총영사관 별관 공간 사용의 대가로 금원을 지급했다는 주장도 사실이 아니다"라고 부인했다.두 사람은 '공통 입장'에서 "구체적인 법인 간 협력 경위, 내부 권리관계, 비용 정산 내역 등은 별도 법인 및 사적 권리관계에 관한 사항으로, 이번 의혹의 본질인 '총영사관 별관 내 영리활동 여부'와는 구분되는 사안이다"라며 "현재 제기된 내용은 사실관계가 다르거나 일방적 주장에 기초한 부분이 많다. 사실과 다른 주장에 대해서는 필요한 법적 조치를 검토하고 있다"라고 밝혔다.외교부와 주호치민 총영사관은 최근 이인영 의원실에 제출한 답변서에서 "4월 7일 주호치민 총영사관이 공관 대표 이메일을 통해 법인 설립 목적에 맞지 않은 활동에 관한 민원을 접수했다"라며 "주호치민 총영사관이 내부 검토 후 4월 21일 재단 측에 민원 내용 관련 진위를 확인하여 회신해줄 것을 요청하는 공문을 발송하였고, 4월 22일에는 재단 측을 유선 접촉하여 민원 내용 관련 사실관계를 문의했다"라고 전했다.외교부와 주호치민 총영사관은 "주호치민 총영사관은 재단 측을 유선, 서면 등으로 접촉하여 민원 내용 관련 사실관계를 파악 중"이라며 '외교부가 민원인(진정인)에게 재단이 유학사업을 하지 않고 있다고 답변한 적이 있느냐?'는 질의에 대해서는 "그런 답변을 한 사실이 없다"라고 밝혔다.진정인 A씨는 "위법성이 뚜렷한데 큰 문제가 없다면서 오늘날까지 비영리재단과 사설유학원의 위법 행태가 대한민국 공관 안에서 벌어지고 때문에 관리감독기관에 진정한 것인데, 적절한 관리 감독이 이루어지지 않아서 언론에까지 제보하게 된 것이다"라며 "총영사관은 지금까지 제 민원 제기에 대해 어떤한 답변도 하지 않고 있다"라고 말했다.그런 가운데 코리아탑 박 대표는 최근 호치민의 한 유학원에 보낸 안내문에서 "코리아탑은 5월부터 공식적으로 국민대 홍보수석실이 되었다"라며 10일 별관 3층 한국교육원에서 '국민대 입학 정보 세미나'가 열린다고 홍보했다. 이 행사에 대해서는 "베트남의 유학 컨설팅 부서와 교육 파트너가 입학 정책, 장학금 프로그램, 수수료 정책, 유학생을 위한 지원 프로그램 및 가까운 장래에 학교와 파트너 간의 협력 방향에 대한 최신 정보를 업데이트할 수 있는 기회를 제공하기 위해 개최되었다"라고 설명했다. 앞서 지난 4월 7일에는 별관 4층(아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 사무실)에서 상명대와 전주대, 창신대 등 3대 국내 대학 입학설명회를 열었다.이와 관련해 진정인 A씨는 "(비영리단체인) 재단(4층) 공간도 아닌 교육부 산하기관인 한국교육원(3층)에서 국민대 입학 정보 세미나를 진행한다고 하니 정말 놀랍다"라며 "보란 듯이 공신력을 더 강화해서 유학원 행사를 진행한 것이다"라고 꼬집었다.