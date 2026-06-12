두 명의 대통령 모신 경호실장... 그의 '발상의 전환'이 가져온 의미 있는 변화

큰사진보기 ▲제15대 대통령 취임식후 김대중 대통령의 퍼레이드를 경호하고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김대중정부에서 경호실 직원들의 신분이 별정직에서 특정직으로 바뀌었다. 경호실 직원들의 특정직 전환 기념 만찬이 2001년 5월 17일 청와대 영빈관 앞에서 열렸다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲남북정상회담을 위해 2000년 6월 평양을 방문한 김대중 대통령이 환영 군중들 앞을 지나고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲안주섭 경호실장(오른쪽에서 두 번째)이 1998년 5월 청남대를 방문해 현황을 보고받고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

1998년 2월 25일, 청와대 정문이 열리며 대한민국 민주주의의 새로운 국면이 시작되었다. 오랜 정치적 시련을 견뎌낸 이른바 '인동초의 삶'은 그 자체로 시대 전환의 상징이 되었고, 사회 전반에는 정의로운 국가에 대한 기대가 조용히 확산되었다. 과거 권위주의 시기 경호 조직이 정치적 환경 속에서 다양한 평가를 받아왔다는 점을 고려할 때, 이 시기는 경호 체계가 보다 공공성과 책임성을 지향하는 방향으로 나아갈 가능성을 보여준 전환점으로도 해석된다. 경호 조직이 국가 권력의 연장선이 아니라 국민 전체를 위한 제도적 장치로 자리매김해야 한다는 인식이 점차 부각되기 시작한 것이다.국민의정부 출범과 함께 임명된 안주섭 경호실장은 비교적 절제된 표현으로 조직 운영의 원칙을 제시했으나, 그 내용에는 시대적 과제가 담겨 있었다. '국가원수 보호'라는 본연의 임무에 충실하되, 이를 둘러싼 조직 문화와 역할을 보다 제도적이고 균형 있게 재정립하겠다는 의지가 반영된 것이었다. 이는 특정 인물이나 권력에 대한 개인적 충성의 개념을 넘어, 헌법적 책무와 공적 책임에 기반한 직무 수행으로 경호 조직의 성격을 전환하려는 시도로 이해할 수 있다. 결과적으로 이러한 변화는 경호 조직이 민주적 통제와 전문성을 동시에 강화하는 방향으로 나아가려는 흐름 속에서 중요한 의미를 갖는다.육사 24기 출신으로 육군대학 총장을 맡고 있던 육군 소장 안주섭은 예상치 못한 인사 통보를 받게 된다. 야전 지휘 경험을 중심으로 경력을 쌓아온 그는, 중장 진급에서 누락된 이후 군 생활을 정리하고 학문과 교육에 전념할 계획을 세우고 있었다. 그러나 취임을 앞둔 시점에서 김중권 비서실장 내정자로부터 청와대 경호실장 발탁 의사를 전달받으며 상황은 급변했다. 훗날 그는 당시를 두고 "머리가 하얘졌다"고 회고했을 만큼, 해당 제안은 개인의 진로를 넘어서는 중대한 전환점으로 받아들여졌다. 정치권과의 직접적인 인연이 거의 없었던 점 또한 이러한 당혹감을 더한 요인으로 보인다.이후 중장으로 진급해 전역한 그는 기자들 앞에서 향후 직무 수행 방향에 대해 비교적 명확한 입장을 밝혔다. 대통령 안전 확보라는 본연의 임무에 집중하겠다는 점, 경호 업무에 대한 경험이 부족한 만큼 신중히 업무를 파악하겠다는 점, 그리고 정보 수집이나 정치적 사안에는 관여하지 않겠다는 원칙을 강조한 것이다. 이러한 발언은 개인적 포부를 넘어 조직 운영의 기본 원칙을 외부에 천명한 것으로 해석될 수 있다. 재임기간 동안 경호 조직이 대외적으로 두드러지지 않도록 운영되었다는 평가는, 이러한 기조가 일정 부분 실무에 반영된 결과로 이해될 여지가 있다.권위주의 시기 일부 경호 조직이 정보 기능과 결합되며 과도한 영향력을 행사했다는 평가는 이후 제도 개선 논의의 중요한 배경이 되었다. 이러한 역사적 경험은 경호 조직이 권력 구조의 중심에 설 경우 발생할 수 있는 위험에 대한 경계로 이어졌고, 김대중 대통령 역시 유사한 인식을 여러 차례 강조한 바 있다. 야권 출신으로서 처음으로 정권 교체를 이룬 상황에서, 경호 조직의 역할을 어디까지로 한정할 것인가는 단순한 인사 문제가 아니라 통치 철학과 직결된 사안이었다. 안주섭은 이러한 시대적 맥락을 인식한 가운데, 경호조직이 정치적 기능과 분리되어야 한다는 원칙을 군인의 언어로 명확히 표현했으며, 이는 "경호 본연의 임무에 집중한다"는 기조로 구체화되었다.당시 경호실이 지닌 위상과 권한은 조직의 법적 지위와 맞물려 형성된 측면이 있었고, 이에 대한 조정 필요성도 제기되어 왔다. 대통령 경호라는 본래 목적에 비추어 볼 때, 조직의 위계를 합리적으로 재정립하려는 시도는 제도적 정비의 일환으로 이해될 수 있다. 안주섭은 경호 조직이 외부에 과도하게 드러나기보다 실무 중심으로 기능해야 한다는 방향을 제시하며, 조직의 역할을 보다 전문화된 경호 영역으로 한정하려 했다. 이는 경호 조직이 정책이나 정치 과정에 영향을 미치는 주체가 아니라, 헌법상 책무 수행을 지원하는 기능적 기관으로 자리매김해야 한다는 인식을 반영한 것으로 볼 수 있다.안주섭은 그동안 명확히 규정되지 않은 채 관행에 의존해 운영되던 경호 업무를 제도와 문서 중심으로 재정비하고자 했다. "경호실의 모든 규정과 교범을 가져오라"는 그의 지시는 단순한 자료 점검을 넘어, 조직 운영 전반을 체계적으로 재검토하겠다는 의지를 드러낸 것으로 해석된다. 이는 과거의 운영 방식에서 벗어나 규정과 절차에 기반한 경호 체계를 확립하려는 시도로, 경호 조직을 보다 예측 가능하고 통제 가능한 구조로 전환하려는 접근이었다. 특히 경호 업무의 범위와 권한을 명문화함으로써, 조직 내 역할과 책임을 명확히 하려는 방향성이 강조되었다.이러한 변화는 기존의 비공식적 관행이나 암묵적 기준에 의존하던 방식에서 점진적으로 벗어나, 제도적 기준에 따른 운영을 지향하는 과정으로 볼 수 있다. 현장 경호 인력의 입장에서는 이러한 흐름이 즉각적으로 체감되기 어려웠을 수 있으나, 정권 교체와 함께 조직 전반에 요구된 변화의 방향은 비교적 분명했다. 결과적으로 이는 경호 조직이 개인적 관계나 비공식적 판단이 아니라, 규정과 절차에 근거해 기능하는 전문 조직으로 자리매김하려는 일련의 전환 과정으로 이해될 수 있다. 이러한 재편은 경호 조직의 권한 행사에 대한 예측 가능성과 책임성을 동시에 강화하는 기반으로 작용했다.뿌리 깊은 관행과 방식을 바꾸는 것은 간단한 일이 아니었다. 조직의 힘이 관행에서 나오던 시절, 규정은 언제나 뒤따라가는 종이 쪼가리에 불과했다. 수십 년 동안 "원래 그렇게 처리했다"는 말로 정당화된 많은 관행이 실제 규정에는 없거나, 모호한 표현 뒤에 멋대로 해석하는 방식에 익숙해 있었다. 그렇게 암묵적으로 직무를 수행하던 상황에서 문서로 만들어진 형식지를 도출하는 데는 어려움이 따를 수밖에 없었다. 당시 교범 작성에 참여한 한 경호관은 "우리는 군 출신 실장이 들어오면 군대식 통제만 강화하려고 오는 줄 알았는데, 알고 보니 규정부터 다시 쓰자는 사람이었다"고 회고했다.안주섭이 규정과 교범의 중요성을 간파한 이유는 단순했다. 그는 말로 전해지는 충성은 언제든 상황과 사람에 따라 변형되고, 결국 가장 강한 사람의 편에 서게 마련이라는 것을 잘 알고 있었다. 차지철의 충성이 박정희의 등에 총탄을 부르는 방식으로 변질된 것도, 바로 그 '말로만 존재하는 충성'이 권력 욕망과 결합했기 때문이었다. 그러한 악순환의 고리를 끊기 위해 충성의 내용과 방식을 규정과 교범에 박아 넣으려 했던 것이다. "대통령의 신변 보호만 한다"는 말은 경호실의 임무를 법과 문서로 한정한다는 의미였다."당시 현장 부서에서 역량을 인정받으며 신망이 높았던 간부와 직원들이 규정과 교범을 만드는 부서로 배치됐다. 그들은 경호실이 전문 경호기관으로 바로 서는 절호의 기회라는 생각으로 작업을 진행했다." 교육 관련 부서에 배치되어 교범 작성에 주도적으로 참여한 전직 경호관의 말이다. 경호교범은 단순한 문서가 아니었다. 충성은 손바닥이나 입으로 하는 게 아니라 교범에 따른 행동으로 구체화해야 한다는 혁명적 선언이었다. 더 이상 특정 인간에게 바치는 입에 발린 맹세가 아니라 헌법과 제도에 따른 직접적 양심을 머리로 익히고 가슴에 새겨야 한다는 다짐이었다.그렇다고 규정과 교범만으로 경호실이 권력의 그림자에서 전문 경호기관으로 발돋움할 수는 없었다. 충성이 문서 속에 새겨진 침묵의 맹세가 되지 않기 위해서는 현장 요원들의 숙원을 해소해야 했다. 창설 이래 경호실 직원들은 별정직의 불안한 늪에서 허우적댈 수밖에 없었다. 별정직 신분은 위태로웠다. 언제든 인사권자가 마음만 먹으면 갈아치울 수가 있었다. 경호관들의 신분 안정화 요구는 끊이지 않았지만 메아리 없는 낮은 목소리였다. 인사권을 쥐고 있는 경호실장으로선 신분 불안정을 무기로 삼을 수 있었다. 언제든 잘려 나갈 수 있는 칼날 위의 충성이었던 셈이다.1999년 12월 이루어진 대통령경호실법 개정은 단순한 조문 정비를 넘어, 그간 추진되어 온 규정과 교범 중심의 제도 정비를 법률 차원에서 뒷받침하는 계기로 작용했다. 이러한 개정은 하위 규범에 의존하던 운영 관행을 상위 법률 체계로 편입시키는 제도적 전환으로 평가될 수 있다. 이 개정을 통해 경호 인력의 신분은 기존의 별정직에서 정년이 보장되는 특정직으로 전환되었고, 직무 수행의 안정성과 연속성이 제도적으로 강화되었다. 정년이 55세로 설정된 점은 일반 공무원에 비해 다소 이른 측면이 있으나, 직무의 특수성을 고려한 결과로 이해될 수 있다.이러한 변화는 경호 인력의 역할을 일시적 권력 환경에 좌우되는 위치에서 벗어나, 전문성과 지속성을 갖춘 공적 직무로 재정립하려는 흐름과 맞닿아 있다. 이는 인사 운용의 기준을 개인적 신뢰나 정치적 환경이 아니라 제도와 규범에 두려는 방향성과도 연결된다. 나아가 이러한 전환은 경호 업무 수행의 객관성과 중립성을 제도적으로 담보하려는 시도로도 해석될 수 있다. 다만 제도의 취지가 실제 운영 전반에 일관되게 구현되는지는 이후의 조직 문화와 운용 방식에 따라 달라질 수 있는 과제로 남았다. 그럼에도 불구하고 법률에 근거한 신분 보장은 경호 조직의 기능과 역할을 보다 명확히 규정하는 기반으로 작용했다.이같은 제도적 기반의 정비는 경호 조직의 성격과 인력 운용 방식에도 점진적인 변화를 가져왔다. 특히 법적 지위의 명확화는 조직 운영 전반에 걸쳐 절차적 정당성을 강조하는 계기로 기능하였다. 법과 규정에 근거한 직무 수행 원칙이 강조되면서, 조직은 더욱 전문화된 공공기관으로서의 성격을 강화해 나갔다. 채용 방식에서도 공개경쟁 절차가 확대되며 선발의 투명성과 예측 가능성이 높아졌고, 이에 따라 지원자 규모와 경쟁률 역시 상승하는 경향을 보였다. 이러한 변화는 경호 공무원이 안정성과 전문성을 갖춘 직업으로 인식되기 시작했음을 보여주는 하나의 단면으로 평가될 수 있다."여기 들어가면 정권이 바뀌어도 정년까지 버틸 수 있다. 대신 전문성으로 먹고살아야 한다." 이런 기대와 인식이 뒤섞이며, 경호의 혈통은 점점 '한 사람의 충복'이 아니라 '국가 시스템의 수행자' 쪽으로 기울기 시작했다. 이는 조직 구성원들이 자신의 정체성을 권력 개인이 아닌 제도에 연동시키는 인식 전환의 신호이기도 했다. 이러한 인사 구조의 변화는 현장에서 곧바로 의식의 변화를 낳았다. 이즈음 신임직원으로 임용된 한 현직 경호관은 "우리는 입직할 때부터 'DJ의 경호관'이 아니라 '국가의 경호관'이라고 자연스럽게 인식했다"고 밝혔다. 경호관 한 명이 "나는 DJ의 사병이 아니다, 대한민국 대통령의 경호관이다"라고 마음속으로 반복하던 시기, 충성은 더 이상 인물에게 묶인 감정이 아니라, 직업과 규범에 묶인 태도로 변해갔다.이렇게 조직 시스템이 바뀌면서 교육체계에도 새로운 방식이 파고들었다. 이는 단순한 교육 내용의 보완을 넘어, 경호 업무를 이해하는 인식 틀 자체를 재구성하는 과정이었다. 안주섭이 주도한 규정과 교범의 최신화가 조직 전반에 스며들게 된 것이다. 규정이 조직의 뼈대라면, 교범은 그 뼈에 붙는 근육과 습관이다. 과거에도 경호교범은 있었지만, 많은 부분이 기술적이고 단편적인 지침에 그쳤다. "이럴 때는 이렇게 해야 한다"는 전술의 나열에 가까웠다. 안주섭은 여기에 "왜 그렇게 해야 하는가"라는 질문을 붙였다. 새로운 교범은 경호관에 대한 도제식 교육을 시스템 교육으로 가는 나침판 구실을 했다. 예컨대 정보는 경호실이 쥔 권력의 무기가 아니라, 위협을 식별하기 위한 제한된 도구에 지나지 않았다."대통령의 사적 영역에서 우연히 접한 정보는 어디에도 보고하지 않는다"는 원칙은, 과거 '측근들의 일상까지 파악하고 조종하는 경호실'의 유혹을 정면으로 부정하는 조항이었다. 이는 경호 권한의 범위를 명확히 제한하고, 권한 남용 가능성을 사전에 차단하려는 규범적 선언이기도 했다. 동시에 경호 조직이 정보기관적 성격으로 비대화되는 것을 경계하려는 자율적 통제 장치로 기능했다. 이러한 기준의 설정은 경호 활동의 목적을 '보호'로 한정하고 그 외 영역으로의 확장을 차단하는 의미를 지닌다. 이러한 교범은 훈련과 평가의 절대 기준으로 끌어올려졌다.매일 아침, 현장 경호요원들의 요람인 충정관에서는 교범의 핵심 조항을 토의하며 익혔고, 그에 따른 상황별 모의 훈련을 반복 숙달하기도 했다. 군인이 '군인의 다짐'을 암송하듯, 경호관들은 새롭게 만든 '경호관의 다짐'을 복창했다. 이러한 반복 학습은 단순한 지식 전달을 넘어 행동 양식의 내면화를 목표로 했다. 특히 이러한 교육 방식은 개인의 경험에 의존하던 기존 관행을 집단적 표준으로 전환하는 데 기여했다. 충성은 더 이상 서슬 퍼런 상사의 기분에 맞추는 기술이 아니라, 문장 하나하나를 몸 안으로 집어넣는 훈련의 결과로 표출되었다. 이러한 경호실 내부의 변화된 모습이 국민에게 알려진 것은 다소 자극적인 제목의 언론보도를 통해서였다.이는 조직 내부의 규범 변화가 외부의 시선에도 감지되기 시작했음을 보여주는 사례였다. 1999년 2월 <한국경제신문>에는 "청와대 경호원, 대통령에게 경례 안 한다…경호기법 탈바꿈"이라는 제목의 기사가 게재되었다. 대통령이 이동할 때, 양옆에 서 있던 경호요원들이 일제히 경례를 붙이는 장면은 오랫동안 청와대 의전의 상징처럼 여겨졌다. 이 관행을 안주섭이 끊었다. 경례를 하는 순간, 경호원의 시선과 동작이 고정되고, 그 짧은 찰나에 위해가 들어올 수 있다는 판단 때문이었다. 그는 "요란한 몸동작보다, 소리 없이 강한 경호"를 강조하며, 경례 대신 몸을 약간 낮추고 주변을 스캔하는 새로운 동작을 표준으로 만들었다. 이 사소한 변화는, 경호실이 대통령을 '숭배받는 주군'이 아니라 '보호해야 할 대상'으로 바라보는 시선의 전환을 상징하는 장면이었다.청와대의 물리적 풍경도 달라졌다. 이는 경호 개념의 변화가 공간 운영 방식에도 반영된 결과였다. 철조망과 삼중 삼엄한 초병, 검문소의 각진 콘크리트 박스는 안주섭 시절 들어 하나둘씩 바뀌었다. 초소 주변 담장은 화단과 조경으로 덮였고, 시민들이 청와대 인근을 산책할 때 느끼던 "총부리의 시선"은 갈수록 줄어들었다. 칠궁과 경내 일부가 일반 시민에게 개방되고, 연간 20만 명에 이르는 관람객이 청와대 안뜰을 밟는 장면은 군사정권 시절을 기억하는 이들에게 충격에 가까웠다. 이 변화 뒤에는 "개방공간의 위험을 통제하는 것도 경호의 일"이라는 교범의 인식이 깔려 있었다. "위험하니까 닫는다"가 아니라 "위험하니 열고, 대신 어떻게 지킬지 설계한다"는 발상의 전환이었다.이처럼 규정과 교범이 경호실 조직의 안쪽을 바꾸어갈 즈음, 이 변화가 외부 세계에서 극적으로 눈에 보이는 장면이 찾아왔다. 이는 서로 다른 체제의 경호 철학이 한 공간에서 직접 마주하는 시험대이기도 했다. 2000년 6월에 개최된 역사적인 6·15 남북정상회담이었다. 평양 순안공항 활주로에 공군 1호기가 랜딩 기어를 내리고, DJ를 태운 탑승구가 열리는 순간, 남북 양측 의전·경호팀은 각자의 교범과 원칙을 머릿속에 떠올리고 있었다. 북측은 전형적인 '밀착 경호' 스타일, 수십 명의 호위총국 인력이 동선 주변을 꽉 메우고, 지도자의 몸 가까이에 검은 상의를 입은 경호원들이 들러붙는 방식이었다. 남측은 대통령 주변의 경호원 숫자 자체는 줄이고, 대신 주변 원형 공간에 여러 겹의 보이지 않는 경호선을 두는 방법을 채택했다.그런 경호와 의전 방식의 차이가 '경호공백' 논란으로 이어지기도 했다. 이는 상이한 경호 원칙이 동일한 상황에서 충돌할 때 발생할 수 있는 구조적 긴장을 드러낸 사례였다. 평양 순안공항 상봉 이후 퍼레이드 과정에서 김정일이 예고 없이 김대중의 리무진 차량에 57분 동안 동승한 사건 때문이었다. 당시 일부 언론에서는 북측 요원이 운전하고 조수석을 차지한 상황에서 경호공백이 발생한 것이라 지적했다. 이에 대해 경호실에서는 사전 협의를 통해 통신망 협의가 이뤄져 상황 파악이 가능한 상태로 경호 공백 상태는 아니었다고 해명했으나 두고두고 논란이 되었다. 이 논란은 향후 남북정상회담에서 차량 동승 관련한 구체적 프로토콜을 마련하는 계기로 작용하였다.다만 이 논란은 개방과 위험, 보호와 메시지 사이에서 경호가 어떤 선택을 할 수 있는지를 보여주는 상징이었다. 이는 경호가 단순한 물리적 방호를 넘어 정치적·외교적 맥락 속에서 작동하는 기능임을 드러낸다. 만일 대통령직이라는 국가기관에 대한 경호라는 방침이 확고한 상태에서 국정 우위의 경호기법을 도출하지 않았다면 실현되기 어려운 일이었다. 대통령의 정치적·외교적 메시지 전달을 존중하는 방향에서 위험을 관리해야 한다는 게 안주섭의 지론이었다. 대통령의 목숨을 지키는 것과 함께 경호 활동을 통해 대통령의 국정운영을 보장해야 한다는 것이었다. 이에 따라 "위험하니 무조건 막자"가 아니라, "의전을 수용하되, 위험을 관리하자"는 것, 그것이 바로 민주정권의 경호가 내린 해법이었다.백두산 방문과 평양 시내 각종 일정에서도 경호교범은 현실을 채우며 빛을 발했다. 이는 사전에 정립된 원칙이 현장의 불확실성을 통제하는 실질적 도구로 기능했음을 보여준다. 경호팀은 행사 전날, 사전 답사를 통해 지형과 건물을 세밀하게 스케치하고, 잠복 위협 가능성이 있는 지점을 도표로 만들어 공유했다. 평양 밤거리를 누비며 나흘 동안 거의 잠을 자지 못한 경호관들은, 혹시라도 김대중이 예고 없이 군중 속으로 다가갈 가능성을 염두에 두고 '비공식 경호 모드' 전환 연습을 수십 차례 반복했다. 위협이 눈앞에 나타나지 않아도, 예상의 지도가 머릿속에 그려져 있는 상태, 그것이 바로 "경호의 긴장"이었다. 김대중은 귀국 직후 가까운 참모들에게 "경호원들 덕에 목숨 걸고 다녀왔다"고 말했다고 전해진다. 그 한마디는, 교범과 규정으로 재구성된 충성이 실전에서 통과한 첫 시험이기도 했다.남북정상회담의 성공은 국내외 다른 행사에서도 안주섭식 경호기법에 힘을 실어주었다. 이는 해당 경호 방식이 일회적 대응이 아니라 재현 가능한 표준으로 자리잡았음을 의미한다. 2000년 10월 서울에서 열린 ASEM 정상회의에서 경호실은 다국적 테러 위협과 복잡한 동선 속에서도 눈에 띄지 않는 방벽을 유지했다. 특히 여러 나라 정상이 동시에 움직이는 순간, 경호팀은 '노출 경호'와 '비노출 경호'를 교차 운용하며, 카메라에는 최대한 외교 장면만 잡히도록 신경을 썼다. 과거 군사정권 시절이라면, 총으로 중무장한 경호 인력이 화면 곳곳을 가득 채웠을 장면들이, 이제는 화면 밖으로 물러나 있었다. 그 보이지 않는 공간에, 안주섭이 만들어낸 교범의 문장들이 배치되어 있었던 셈이다.이처럼 안주섭의 경호실은 외부로부터 "조용해졌다"는 평가를 받았다. 이는 단순히 큰 사건·사고가 없었다는 사실에 그치지 않는다. 정치와 권력, 인사를 둘러싼 숱한 파동 속에서도 경호실의 이름이 좀처럼 거론되지 않았다는 점이 더 중요한 변화였다. 과거 박상범 시절부터 이어져 온 '권력 힘빼기'의 기조가 안주섭에 이르러 비로소 제도적 틀로 굳어졌다는 평가가 나오는 이유도 여기에 있다. 그가 정비한 규정과 교범은 외부를 향해서는 경호실이 지닐 수 있는 잠재적 위험성을 낮추는 완충장치로 작동했고, 내부적으로는 조직 구성원들이 지향해야 할 충성의 기준과 방향을 다시 설정하는 나침반이 되었다.안주섭은 퇴임 이후 한 인터뷰에서 "경호는 국민이 안심하고 생활할 수 있는 안보 문화의 가장 앞에서, 그러나 눈에 띄지 않게 움직여야 한다"고 강조한 바 있다. 이 발언은 경호실이 권력의 전면에서 존재감을 과시하는 조직이 아니라, 보이지 않는 배후에서 질서를 지탱하는 장치여야 한다는 그의 인식을 분명히 드러낸다. 안주섭 체제의 변화는 내부 구성원들의 평가에서도 확인된다. 한 퇴직 경호관은 "안주섭 실장은 군 출신이라는 선입견과는 전혀 다른 모습을 보여줬다"며, "경호실이 정치로부터 거리를 두고 전문 경호기관으로 자리 잡는 데 결정적인 기여를 했다"고 회고했다.이러한 변화는 경호실이 더 이상 특정 권력의 의중을 선제적으로 탐지·반영하는 조직이 아니라, 법령과 내부 규범, 정해진 절차에 따라 임무를 수행하는 제도적 체계로 전환되었음을 의미한다. 권력과의 물리적·심리적 거리를 확보하는 대신, 그 공백을 전문성과 책임성이 대체하는 구조가 형성된 것이다. 이러한 전환은 단기적으로는 외형적 변화가 두드러지지 않을 수 있으나, 장기적으로는 조직의 작동 원리와 정체성을 근본적으로 재편하는 계기로 작용하였다. 다만 이러한 제도화가 항상 비용 없는 결과만을 수반한 것은 아니었다. 조직 운영의 정밀성과 규율이 강화될수록, 개별 경호 인력에게 요구되는 긴장도와 책임 부담 역시 구조적으로 증대될 수밖에 없었다.특정직 전환과 정년 보장은 제도적 안정성을 부여하는 한편, 조직에 대한 장기적 헌신을 전제하는 구조를 내포하고 있었으며, 이는 결과적으로 신체적·정신적 부담의 지속적 감수를 요구하는 효과로 이어졌다. 이러한 체계는 외부로의 이탈을 억제하는 대신 조직 내부에서 부담을 장기화·내면화하는 경향을 낳았다. 다만 그 부담은 과거와 같은 개인에 대한 맹목적 충성에서 기인한 것이 아니라, 제도와 직무에 귀속된 책임에서 비롯된다는 점에서 그 성격을 달리한다. 이는 경호라는 공적 기능이 본질적으로 수반하는 위험과 책임의 대가에 해당하며, 개인이 아닌 제도에 의해 매개되는 책임 구조로 이해될 수 있다. 결국 안주섭 경호실의 변화는 외형적 '조용함'으로 나타난 절제의 성과이자, 비가시적 영역에서 감당되어야 할 책임의 성격과 배분 방식을 재구성한 전환으로 평가될 수 있다.안주섭은 재임 기간 동안 권력 스캔들의 중심에 서지 않은 채 청와대 경호 체계를 안정적으로 유지했다. 그의 경호실은 외부에 과도하게 노출되지 않았고, 대중적 관심으로부터도 일정한 거리를 유지하였다. 이는 경호 기능이 개인적 충성에 기반한 정치적 행위가 아니라, 제도와 규범에 의해 통제되는 공적 기능으로 정착되고 있음을 보여주는 하나의 경험적 지표로 평가될 수 있다. 다시 말해, 충성이 대통령 개인을 향한 감정적 표출이 아니라 법과 제도에 대한 절제된 준수로 구현될 때, 경호의 지속성과 정당성이 보다 안정적으로 확보될 수 있음을 시사한다. 또한 안주섭 경호실이 지향한 '비가시적 전문성'은 권력과의 적정한 거리 확보를 통해 경호 활동의 객관성과 신뢰성을 제고하는 결과로 이어졌다.나아가 그가 강조한 개방형 경호 및 위협 예측 중심의 경호 방식은 단순한 운영 기법의 변화가 아니라, 개방성과 안전성이라는 상충 가능한 가치 간의 규범적 균형을 모색한 시도로 평가된다. 이는 전통적인 폐쇄·차단 중심 경호에서 벗어나, 위험을 사전에 식별하고 관리하는 예방적·체계적 접근으로의 전환을 의미하며, 경호 기능을 사후 대응이 아닌 사전적 위험관리 영역으로 확장한 것이다. 특히 이러한 접근은 전쟁사 연구를 통해 체계화된 전략적 방어 개념과 이론적 연속성을 가지며, 정보 수집과 위협 분석, 자원 배분을 통합적으로 고려하는 종합적 경호 체계로 이어진다. 결과적으로 안주섭은 학문적 기반 위에서 정립된 경호 철학을 제도와 실무에 접목함으로써, 경호를 개인적 경험이나 관행이 아닌 법과 규범, 전문성에 기초한 공적 행정 영역으로 재구성한 사례로 평가될 수 있다.이와 같은 맥락에서 안주섭이 노무현 정부 출범 이후에도 일정 기간 경호실장으로 유임된 사실은, 해당 직위가 특정 대통령 개인에 대한 종속적 지위가 아니라 헌정 질서 하에서 대통령이라는 국가기관을 보호하는 공적 책임을 수행하는 자리라는 인식이 현실 정치에서 일정 부분 수용되었음을 보여준다. 비록 후임 인선이 지연된 과도적 상황이라는 제도적 한계가 존재하였으나, 그 상징적 의미는 적지 않다. 실제로 당시 언론에서도 "경호실장이 두 명의 대통령을 연속 보좌한 것은 전례가 드문 사례"라는 평가가 제시되며 그 이례성이 강조된 바 있다. 이후 국가보훈처장으로의 이동 역시 단순한 권력 내부의 인사 순환이라기보다는, 특정 개인에 대한 충성이 아닌 국가에 대한 지속적이고 제도화된 헌신이 평가된 결과로 해석될 수 있다.김대중 정부 시기 안주섭 경호실의 변화는 경호 기능의 규범적 전환 과정으로 해석될 수 있다. 종래 특정 개인을 중심으로 표출되던 감정적·인적 충성은 점차 그 정당성과 지속 가능성을 상실하고, 대신 법령, 규정, 교범 및 직업윤리에 기반한 제도적 충성이 경호 운영의 핵심 원리로 자리 잡기 시작했다. 군사정권 시기 "개인에 대한 신뢰"에 의존하는 인적 중심의 운영 방식이 지배적이었다면, 이 시기에는 "문서와 시스템에 대한 신뢰"를 기초로 하는 절차 중심의 운영 원리가 경호의 기준으로 부상하였다. 이러한 변화는 단순한 운영 방식의 조정에 그치지 않았다. 국가 권력과 경호 조직 간의 관계를 법치주의 원리에 따라 재구성하려는 시도로 평가된다. 즉, 경호는 더 이상 특정 개인의 의지나 신뢰에 의존하는 행위가 아니라, 법과 제도에 의해 정립된 기준과 절차에 따라 일관되게 수행되어야 하는 공적 기능으로 재정의되었다.이러한 전환은 "충성의 부재가 오히려 대통령 보호를 가능하게 한다"는 역설적 명제로 압축될 수 있다. 여기서 '충성의 부재'란 특정 개인에 대한 절대적 복종으로서의 충성이 배제되었다는 의미이며, 책임성과 헌신의 약화를 의미하지는 않는다. 오히려 그 자리는 헌법, 법령 및 내부 규범에 대한 충실한 준수가 대체함으로써, 경호 활동의 정당성과 예측 가능성, 그리고 지속성을 확보하게 된다. 이러한 맥락에서 경호 인력은 개인적 의지를 표출하는 주체라기보다, 제도적 틀 내에서 기능을 수행하는 비가시적 행위자로 위치 지워진다. 결국 안주섭 경호실의 변화는 충성의 소멸이 아니라 그 법적 성격의 전환, 즉 개인적 충성에서 규범적 책임으로의 이행으로 이해되며, 이는 민주화 이후 국가 권력과 경호체계의 관계를 법치주의에 부합하는 방향으로 재정립한 중요한 사례로 평가될 수 있다.