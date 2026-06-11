큰사진보기 ▲이날 김성장 작가가 붓글씨 퍼포먼스를 통해 '빛의 혁명을 일상으로, 주권자가 만드는 세종 민주주의'를 새겨 넣었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲1부 여는 마당에서 사전공연을 하고 있는 세종리틀싱어즈 공연 모습 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'임을 위한 행진곡' 제창하고 있는 참석자들 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲김갑년 세종민회 이사장은 개회사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주화운동 유공자를 대표해 양동철 세종민회 이사가 기념사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조상호 세종시장 당선인이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲조국혁신당 황운하 국회의원이 축사를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲2부 기념식 후 단체 기념촬영 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲'3부 시민노래마당'은 세종은빛예술단의 관록 있는 무대로 포문을 열었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 행사의 가장 뜻깊은 순서인 '세종 주권자 선언문' 낭독 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 '프로젝트 노래모임 참민주'와 '민중노래패 아우성'이 함께 공연을 펼치며 연대와 희망의 메시지를 전했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲마지막 클라이맥스인 '아침이슬'을 제창하는 전 출연진 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제39주년 6·10 민주항쟁 세종기념문화제가 10일 세종호수공원 수상무대섬에서 '빛의 혁명을 일상으로'라는 슬로건 아래 성황리에 개최됐다. 세종시의 예산 지원이 4년 만에 86% 이상 삭감되는 악조건 속에서도, 세종 시민들이 시민추진위원으로 자발적으로 참여해 39년 전 6·10 민주항쟁의 기억을 일상 속에서 되살려냈다.5·18~6·10 세종기념행사위원회와 뉴스피치가 주최하고 (사)세종민주화운동계승사업회(아래 세종민회)가 주관한 이번 행사에는 민주화운동 유공자와 지역 정치인, 여성·청년·장애인·노동·환경 단체 관계자, 청소년 등 200여 명의 주권자가 함께하며 1987년 6월 항쟁의 정신을 오늘의 민주주의 실천으로 이어갈 것을 다짐했다. 특히 이날 행사에는 얼마 전 치러진 6·3 지방선거의 당선자와 낙선자들이 대거 자리를 함께하며, 화합과 통합의 민주주의 가치를 몸소 보여줬다.행사는 오후 6시 시민 참여형 부대행사로 시작됐다. 문화제 현장에는 민주주의를 일상에서 체험할 수 있는 다양한 프로그램이 마련됐다. 세종손글씨연구소가 운영한 민주부채 만들기와 오늘의 민주주의를 기억하는 포토존, 나의 일상 속 민주주의 실천 수준을 가늠해 보는 '민주주의 실천지수 테스트' 등이 진행되며 시민들의 큰 관심을 모았다.이날 6·10 민주항쟁 세종기념문화제는 김지연·라남용 세종민회 이사의 사회로 1부 여는마당부터 2부 기념식, 3부 시민노래마당 순으로 진행됐다. 사전공연으로 진행된 1부 여는마당은 세종리틀싱어즈의 따뜻한 화음으로 문을 열었다. 김성장 작가는 붓글씨 퍼포먼스를 통해 '빛의 혁명을 일상으로, 주권자가 만드는 세종 민주주의'를 새겨 넣었고, 이은봉 시인은 '다시 유월에'를 낭독하며 1987년 6월 항쟁의 정신을 오늘의 민주주의로 엮어냈다.오후 7시부터 시작된 2부 기념식은 순국선열 및 민주화운동 희생자에 대한 묵념과 '임을 위한 행진곡' 제창으로 시작됐다.이날 김갑년 세종민회 이사장은 개회사를 통해 "민주주의는 한 번 쟁취했다고 완성되는 제도가 아니라 시민의 감시와 갈망, 그리고 다양한 목소리의 공존을 통해 날마다 다시 세워야 할 집"이라고 강조했다. 이어 "보수와 진보만의 무대가 아니라 청년과 고령자, 노동자와 농민, 여성과 장애인, 소수자의 목소리가 함께 살아 있어야 민주주의"라며, "이제 민주화는 통합으로 나아가야 하고, 진정한 통합은 서로 다른 사람들이 서로를 적으로 만들지 않고 함께 살아갈 규칙을 다시 세우는 일"이라고 덧붙였다. 그러면서 "기억은 책임이고 계승은 더 나은 민주주의를 만드는 것이며, 민주주의는 오늘 우리가 지켜야 할 약속"이라고 역설했다.이어 민주화운동 유공자를 대표해 기념사에 나선 양동철 세종민회 이사는 6월 항쟁의 주역이었던 당시 청년들의 용기와 희생을 기리며 "우리는 당시 청년들의 헌신을 기억하는 것에 그치지 않고, 오늘을 살아가는 청년들의 삶 또한 함께 돌아보아야 한다"고 환기했다. 그는 "오늘의 청년들은 생존과 미래를 위해 고군분투하고 있다"며 "민주주의는 단지 선거를 하는 제도가 아니라, 시민의 관심과 참여 속에 국민의 삶을 더 나아지게 만드는 과정이어야 한다"고 짚었다. 그러면서 "6월 항쟁의 숭고한 정신을 다시 한 번 되새기며 우리 청년들이 미래를 꿈꿀 수 있는, 더 자유롭고 더 정의로운 대한민국을 함께 만들어가자"고 당부했다.이날 축사에 나선 조상호 세종시장 당선인은 "지난 4년간 세종시가 지원해 온 민주화운동 관련 사업들이 축소되어 올해 행사도 어렵게 치러졌다고 들었다"며, "내년부터는 모든 지원이 정상화될 것이라고 생각하고, 그렇게 되는 게 마땅하다"고 밝혔다. 이어 청년 세대의 역량에 강한 신뢰를 보인 그는 "최근 시민의 힘이 곧 민주주의임을 몸소 경험한 젊은 세대가 39년 전 선배 세대와는 또 다른 형태의 민주주의를 견인할 것이라 확신한다"면서, "빛의 혁명을 주도한 청년들이 미래 대한민국을 잘 지켜갈 수 있도록 기성세대의 책무를 다하며 함께하고 열심히 돕겠다"고 다짐했다.이어 조국혁신당 황운하 국회의원은 1987년 6월 항쟁 당시 대전 시위 현장에서 의무경찰 소대장으로 시위대와 맞서야 했던 개인적 서사를 고백하며 눈길을 끌었다. 황 의원은 "당시 도로를 가득 메운 시민들의 열망과 시위대를 자발적으로 보호하던 시장 상인들의 모습을 보며 민중의 거대한 힘을 체감했다"며, "그때의 부채감으로 인해 민주화운동 계승 사업에 늘 함께해 왔다"고 회고했다.이어 "국가 균형 발전의 상징인 세종의 민주주의야말로 대한민국 민주주의의 새로운 기준이고 나침반이 될 것"이라며, "저는 주권자의 권리를 지키기 위한 검찰개혁 완수는 물론, 세종이 명실상부한 행정수도이자 대한민국 민주주의의 중심지로 자리매김할 수 있도록 '행정수도 특별법' 등 관련 입법 마무리에 최선을 다하겠다"고 약속했다.이어 황우진 시인이 기념시 '유월의 바다'를 낭송하며 39년 전의 아픔과 미래를 향한 희망을 노래해 객석에 깊은 여운을 남겼고, 가명현 세종민회 전 이사장이 직접 편집한 기념 영상 '1987년 6월, 그날의 함성'이 상영되어 참가자들에게 가슴 뭉클한 감동을 선사했다. 영상 상영이 끝난 뒤, 2부 기념식은 한상천 사진작가와 함께한 단체 기념촬영으로 마무리됐다. 참석자들은 한자리에 모여 "빛의 혁명을 일상으로!"라는 구호를 힘차게 외치며 연대의 뜻을 다졌다.그러나 이번 세종기념문화제의 진정한 하이라이트는 오후 7시 30분부터 펼쳐진 '3부 시민노래마당'이었다. 기념식의 엄숙함을 이어받아 시민들이 한데 어우러져 6·10 항쟁의 정신을 함께 노래한 시민노래마당은 진정한 화합의 장으로 펼쳐졌다. 세종은빛예술단의 관록 있는 무대로 포문을 연 뒤, 급식빵 세대의 추억을 담아 노래하는 팀 '급식당번'이 무대에 올라 축제의 열기를 한층 고조시켰다.특히 이날 무대에서는 그동안 일상 속 민주주의 실천을 다짐하는 SNS '귀귀주(귀찮아도, 귀한 일이니까, 우리가 주인이니까)' 캠페인에 적극적으로 동참해 온 우수 참여자 김고은, 조성희, 이순열씨에 대한 시상이 진행되며, 시민 중심의 생활민주주의 실천 의지를 선명히 되새겼다.이어 이날 행사의 가장 뜻깊은 순서인 '세종 주권자 선언문' 낭독이 진행됐다. 선언식에는 강현옥 전국학교비정규직노조 세종지부장(노동), 문경희 전국장애인차별철폐연대 세종지부장(장애인), 최솔 청년네트워크 회원(청년), 박정민 세종여성회 사무국장(여성), 소윤·유민아 416세종청소년모임 공동대표(청소년) 등 각 분야를 대표하는 시민 주권자 6명이 낭독자로 무대에 올랐다.이들은 선언문을 통해 장애인 이동권 및 노동권 보장, 일터에서의 생명과 안전 존중, 청소년이 안전하게 자랄 권리와 기후 정의 실현, 차별 없는 평등과 돌봄의 권리 등을 차례로 요구했다. 이어 "선거 때만 반짝 주인 대접받던 시절과 단절하고 광장의 승리를 일상의 변화로 이어가겠다"고 천명하며 ▲내란 청산 및 헌정질서 수호 ▲참여·자치 세종 민주주의 구현 ▲생태 전환과 기후 정의 실천 ▲차별 없는 존엄한 공동체 조성 ▲생명·안전, 노동·돌봄 존중 사회 실현 ▲자유롭고 책임 있는 공론장 수호 등 6개 항의 실천 과제를 엄숙히 선언해 현장의 뜨거운 박수갈채를 받았다.선언식의 뜨거운 감동은 세종 지역의 '프로젝트 노래모임 참민주'와 서울·경기 지역에서 연대하기 위해 달려온 '민중노래패 아우성'의 격정적인 무대로 이어졌다. 이들은 평일 저녁임에도 시민들의 힘으로 뜻깊은 행사를 치러낸 세종 시민들에게 깊은 경의를 표하며, 광장의 열기를 하나로 모으는 힘찬 합창을 통해 현장에 모인 주권자들에게 따뜻한 연대와 희망의 메시지를 전했다.이어 1987년 6월 항쟁 당시 이한열 열사의 장례식 영상이 상영된 후, 출연진과 시민 주권자 전원이 자리에서 일어나 '아침이슬'을 제창하는 가슴 벅찬 클라이맥스가 연출됐다. 3시간이 넘는 행사 시간 동안 자리를 뜨지 않은 시민들은 모두 하나 되어 노래를 부르며 민주주의를 향한 시민의 힘을 확인했다.공식 행사 종료 후에는 세종시민사회단체연대회의 활동가들로 구성된 몸짓패 '연습부족팀'이 '바위처럼' 공연을 선보이며 대미를 장식했다. 참석자들은 행사가 끝난 뒤에도 서로 인사를 나누며 현장의 뜨거운 여운을 나눴으며, 현장 정리까지 자발적으로 도우며 행사의 마무리를 함께했다. 특히 이날 조상호 세종시장 당선인은 배우자와 함께 행사 전 과정을 끝까지 지키며 세종의 주권자들과 뜻을 함께해 눈길을 끌었다.세종민회 차원에서 9번째로 치러진 이번 행사는 지역 시민사회의 저력과 역량을 유감없이 발휘한 한 편의 감동적인 드라마였다는 평가를 받았다. 내년에는 6·10 민주항쟁 40주년이자 세종에서 치러지는 10번째 기념행사가 될 전망이다. 다시 민주정부가 들어선 만큼, 내년 세종의 6·10 행사는 또 어떤 모습으로 치러질지 벌써부터 큰 주목을 받고 있다.