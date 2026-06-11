가슴 아픈 역사 담긴 '군산의 이태원'... "처절했던 삶 알려야"

큰사진보기 ▲군산시 성산면 고봉산 정상의 미군 레이다기지 안내판 ⓒ 조종안 관련사진보기

큰사진보기 ▲조성 36주년 기념행사 열리는 아메리카타운 ⓒ 김수관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲감옥 연상시키는 아메리카타운 위안부 숙소(2005) ⓒ 김수관 관련사진보기

큰사진보기 ▲국제문화마을(아메리카 타운) 최근 모습 ⓒ 조종안 관련사진보기

큰사진보기 ▲2005년 당시 아메리카 타운 풍경 ⓒ 김수관 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화 찰영 경험담을 말하는 이가령 대표 ⓒ 조종안 관련사진보기

"비록 반짝 출연이었지만, 이곳에 6~7회 왔었죠. 그때 공무원이 미군 위안부 모아놓고 애국자라고 치켜세우며 애국심 고취하는 장면 찍는 모습 지켜봤는데요. 성병 검진에서 균이 발견된 위안부를 '몽키하우스(수용소)'로 보내는 장면은 너무나 충격적이었죠. 조사가 제대로 이뤄지지 않아 그렇지 은폐된 사건도 많다고 들었습니다. 당시 위안부들의 처절했던 삶을 사실대로 정리하고 알려야 하지 않겠어요. 가슴 아픈 역사도 희열의 역사만큼 중요하니까요.

이 일대(산북동)는 일제강점기 '불이농촌'으로 조선 농민들의 한과 눈물이 서린 지역이기도 하죠. 일본 농민에게는 기와집과 쌀창고를 지어주는 등 온갖 특혜를 베풀고 조선 농민들은 풍년 들어도 초근목피로 연명했던 것이죠. 당시, 이 지역 지명(히로시마촌, 나라촌, 사가촌 등)에서도 비애가 느껴집니다. 문창초등학교도 일본인 자녀만 입학할 수 있었던 학교였다고 합니다."

2026년 6월, 현재 전북 군산에는 전국에서 손꼽는 미군기지(군산비행장)가 존재한다. 한때(1950~1970년대)는 내항에 미 육군 항만사령부가 있었고, 해망동에 저유탱크가 설치돼 있었으나 지금은 흔적조차 찾아볼 수 없다. 성산면 고봉리(고봉산)에 있던 레이다 기지는 녹슨 철조망과 해독이 어려운 안내판만이 덩그렇게 내걸린 채 방치되어 세월의 무상함을 말해주고 있다.군산 시민의 애환이 서린 군산비행장, 정문에 쳐놓은 바리케이드와 미군 헌병을 볼 때마다 깊은 상념에 빠진다. 약소국이 겪는 비애를 극명하게 보여주는 현장이어서다. 주민들을 분노케 했던 사건·사고 및 흔적들은 세월과 함께 대부분 사라졌다. 그러나 1969년 당시 박정희 정부 주도로 지금의 산북동에 조성한 '아메리카 타운'만 '국제문화마을'이란 이름으로 남아 있다.2005년 9월 3일 오후 아메리카 타운(A-타운) 모습이다. 언뜻 보기에도 잔칫집 분위기다. 영문과 한글 현수막에서 'A-타운 설립 36주년'과 '한미 친선 교류의 날'을 맞아 각 기관장, 단체장, 미 병사 등을 초청한 가운데 기념행사(가든파티 등)가 열리고 있음을 알 수 있겠다. 특히 바람에 나부끼는 만국기와 색색의 축하 화환 등은 행사 분위기를 돋워주는 듯하다.군산시장과 미공군 제8전투비행단(군산비행장) 단장이 공동 회장인 '한미친선협의회'가 후원해서 눈길을 끈다. 이 단체는 친선 활동과 문화이해, 교류 증진 등을 통해 한미 양국의 우호와 유대강화에 목적을 두고 해마다 행사를 개최해 오고 있다. 작년 7월에도 군산시는 캐서린 객키 단장과 신임장교 30여 명을 초청, 시정 설명회와 시내 명소 탐방을 개최한 바 있다.행사가 열린 2005년은 뉴욕 참사(9·11 테러)와 이라크전쟁으로 국제 질서가 위협받던 때였다. 군산 기지촌 역시 미군 부대의 잦은 비상훈련, 외출 통제, A-타운의 시설 노후화 등으로 불황에 시달리고 있었다. 또한, 높아진 반미 감정에 미군의 오폐수 방류, 소음피해, 미 공군의 직도(고군산군도에 속한 무인도) 사격장 반대 집회가 매일 열리는 등 사회가 어지럽던 시기였다.사진을 찍은 김수관 군산대 명예교수는 "열악한 시대에 찍은 하찮은 사진도 훗날 귀한 기록이 되고, 문화 콘텐츠가 된다. A-타운은 한국민과 미군 사이를 연결하는 가슴 시린 역사를 간직하고 있고, 우리나라 경제발전과 미국에 대한 정치적 상황에 따라 변해왔다"라며 "기지촌에 담긴 한국민의 애환, 변화 과정 등을 기록하는 것은 군산 시민으로서 조망할 만한 향토사적 가치가 있다고 여겨져 2005년과 2015년에 각각 몇 장씩 찍어놨다"라고 부연했다.통일부 자료에 따르면 1997년 외환위기 이후 기지촌에서는 한국인 대신 저개발 국가(러시아, 필리핀 등) 여성들이 미군을 상대했다. 그들은 한국 정부가 발급하는 비자(예술흥행사증)로 입국, 인권을 유린당하며 살다가 귀국하는 경우가 허다했다. 미군 친구와 업주, 프로모터 또는 임금 착취나 미지급 등, 온갖 폭력에 시달리거나 이용당하고 버려지는 게 일상이었던 것.군산시 산북동에 자리한 '국제문화마을' 최근 모습이다. 문창초등학교에서 군산비행장 방향으로 200m쯤 가다 보면 왼쪽으로 보이는 나지막한 능선 주변에 콘크리트 슬래브 건물이 빼곡하게 들어선 마을이다. 이곳은 설립 당시(1969) 지명을 붙여 '옥구 아메리카 타운'이라 했으나 1974년 '실버타운'으로 개칭됐다가 2009년부터 '국제문화마을'로 불리고 있다.초창기 A-타운은 한국인 출입이 제한된 주한미군 기지촌이었다. 그곳에 삶의 터전을 마련한 여성들은 대부분 포주를 따라온 위안부로 정부의 지원이 있었던 것으로 알려진다. 그때는 미군 상대 매춘은 '외화벌이'라 하여 나라에서 적극적으로 지원했던 것. 주식회사 체제로 운영됐던 A-타운은 한동안 '군산의 이태원'으로 불리면서 호황을 누렸다.여성 인권 유린의 대표적인 공간으로 밤이면 휘황찬란한 불빛과 화려한 네온사인으로 불야성을 이뤘던 A-타운. 지금은 '무단투기 행위 적발 시 즉시 고발조치 한다'는 경고문과 '이 지역은 공공의 목적을 위한 통행 이외에는 사유지 소유자의 재산권 행사에 따라 적절한 방법으로 통제될 수 있다'는 안내문만 덩그러니 걸려 있어 세월의 변화를 실감 나게 한다.A-타운은 조성 당시 '위락시설'이라 했으나 실제는 타지역 기지촌과 다를 게 없었다. 위안부 수백 명이 미군을 상대하는 성매매 지역이었던 것. 주민 설명에 따르면 이곳은 미군 발길이 끊긴 이후 특수 관광유흥업소 17개가 내국인 상대로 영업하고 있으며, 우즈베키스탄 여성 100여 명이 손님을 맞이하고 있다. 그들은 시내에 숙소를 마련하고 아침저녁으로 출퇴근하고 있단다.반세기 넘는 세월 동안 수많은 우여곡절을 겪은 A-타운. 감금, 폭행, 인권 유린, 자살 등 위안부들의 비참한 생활상이 문학작품(시, 수필, 소설 등)에 등장하거나 배경이 되기도 했다. 또한, 신문과 방송 르포 기사와 다큐 영화에도 소개됐다.1980년대 군산 기지촌을 배경으로 펼쳐지는 독립영화 <아메리카 타운>(전수일 감독). 이 영화는 2017년 부산국제영화제 특선작으로 군산 올로케이션 촬영으로 제작됐고, 주민 다수가 배우와 엑스트라로 참여해 주목받았다. 당시 엑스트라로 출연했었다는 이가령 아트교담 대표는 경험담과 함께 A-타운을 영화·드라마 촬영장으로 활용했으면 좋겠다는 의견을 밝혔다.이가령 대표는 "일제강점기 군산 지역 농촌 현실과 광복(1945) 후 생겨난 미군 기지촌의 사회적 의식과 문화적 의미 등을 발전적으로 복원하는 차원에서 이 지역(A-타운)을 영화 촬영장 및 전시장으로 활용했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.