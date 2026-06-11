이 대통령 국정지지율 57%... 9%p 하락, 지방선거 결과 반영?

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 8일 청와대에서 진행된 4부 요인과의 회동에서 발언하고 있다. 2026.6.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲굳은 표정의 정청래정청래 더불어민주당 대표가 10일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 굳은 표정으로 참석하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 11일 발표된 전국지표조사 6월 2주차 조사에서 57%로 나타났다. 직전 조사(5.18~20) 대비 9%p 하락한 결과로, NBS 조사기준 올해 들어 처음으로 60%대 아래의 직무긍정률을 기록했다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가도 직전 조사 대비 9%p 올라 33%로 집계됐다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 8~10일 전국 만 18세 이상 1001명(총통화 3844명, 응답률 26.0%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사 방식으로 이 대통령 국정수행 긍·부정평가 여부 등을 물은 결과다.6.3 지방선거 결과에 대한 평가 등이 반영된 것으로 보인다. 더불어민주당 지지도도 직전 조사 대비 4%p 하락한 41%로 조사됐다. 반면 국민의힘 지지도는 직전 조사 대비 5%p 오른 25%로 집계됐다. "국민의힘 등 야권이 지방선거에서 예상보다 선전했다"는 응답도 "여권이 예상보다 선전했다"는 응답보다 우세하게 나타났다.연령별로 보면 40대(5%p↓, 80%→75%, 부정평가 21%)와 50대(3%p↓, 78%→75%, 부정평가 22%) 외 다른 연령대의 긍·부정평가 격차가 오차범위 내로 나타났다.60대(17%p↓, 68%→51%, 부정평가 41%)의 긍정평가 낙폭이 가장 두드러졌고, 18·19세 포함 20대(8%p↓, 49%→41%, 부정평가 35%)와 30대(13%p↓, 61%→48%, 부정평가 45%), 70대 이상(7%p↓, 55%→48%, 부정평가 37%)의 직무긍정률은 50%대 아래로 나타났다.지역별로는 대구/경북(11%p↓, 56%→45%, 부정평가 43%) 외 대다수 지역 응답자들의 과반이 이 대통령의 국정수행을 긍정평가 했다. 다만 서울(10%p↓, 63%→53%, 부정평가 37%)과 광주/전라(10%p↓, 90%→80%, 부정평가 15%), 부산/울산/경남(9%p↓, 64%→55%, 부정평가 33%)의 긍정평가는 직전 조사 대비 9~10%p 하락했다.특히 대전/세종/충청(19%p↓, 75%→56%, 부정평가 36%)의 긍정평가가 직전 조사 대비 크게 하락해 50%대로 집계됐다. 인천/경기(4%p↓, 63%→59%, 부정평가 32%)의 긍정평가 하락 폭이 가장 적었다.지지정당·이념성향별로 봤을 땐, 더불어민주당 지지층(n=415)과 진보층(n=291)의 변화보다 국민의힘 지지층(n=258)과 보수층(n=267)의 변화가 컸다.민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 2%p 내린 95%(부정평가 3%)였고, 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 3%p 내린 91%(부정평가 7%)로 나타났다. 하지만 국민의힘 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 14%p 내린 17%(부정평가 73%), 보수층의 긍정평가는 11%p 내린 28%(부정평가 66%)로 조사됐다.중도층(n=302)의 긍정평가는 직전 조사 대비 10%p 내린 56%, 부정평가는 14%p 오른 35%로 나타났다.지방선거 결과가 응답에 전반적인 영향을 끼쳤을 것으로 보인다. NBS가 "예상과 비교할 때 이번 지방선거 결과가 어떠했다고 생각하냐"고 물은 결과, "야권이 예상보다 선전했다"는 응답이 45%, "여권이 예상보다 선전했다"는 응답이 31%로 나타났다(모름/무응답 24%).18·19세 포함 20대(야권 선전 36%-여권 선전 36%)와 70대 이상(32%-31%)을 제외한 전 연령대에서, 광주/전라(45%-42%)와 부산/울산/경남(36%-38%)을 제외한 모든 지역에서 "야권이 예상보다 선전했다"는 응답이 높게 나타났다. 지지정당·이념성향별로 봤을 때는 모든 응답층이 야권이 선전했다고 평가했다.한편 NBS가 투표용지 부족 사태의 진상규명을 위한 국정조사 필요성을 물은 결과에서는 "국정조사가 필요하다"는 응답이 85%, "필요하지 않다"는 응답이 11%로 집계됐다(모름/무응답 5%).이번 조사의 오차범위는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.