[전문] 김용범의 제안 '프로젝트 트리니티, AI 시대의 산업 삼각축'

큰사진보기 ▲김용범 정책실장이 13일 호텔현대 바이 라한 울산에서 열린 이재명 대통령 주재 K-조선 미래비전 간담회에 참석해 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 8일 오후 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 '엔비디아, 코리아 AI 에코시스템 리셉션' 에 참석해 젠슨 황 엔비디아 대표를 만나 악수하고 있다. ⓒ 과학기술정보통신부 대변인실 이영규 관련사진보기

<프로젝트 트리니티: AI 시대의 산업 삼각축>

1. 왜 삼각축인가

반도체, 데이터센터, 피지컬 AI는 언뜻 각기 따로 떨어진 산업처럼 보인다. 하지만 AI가 현실에서 무언가를 만들어내려면 이 셋을 모두 거쳐야 한다. 모델을 학습하고 추론을 돌릴 연산 인프라가 있어야 하고, 그 연산을 감당할 반도체가 필요하며, 결과물을 현실에서 움직이게 할 하드웨어가 있어야 한다. 세 단계 중 하나라도 비면 가치사슬은 완성되지 않는다.

지금 이 3대 파이프라인이 전 세계적으로 다시 짜이고 있다. 그동안 글로벌 AI 공급망은 대표적으로 미국이 소프트웨어와 모델을 설계하고, 대만이 첨단 반도체를 만들고, 중국이 대규모 제조를 맡는 식으로 돌아갔다. 그런데 이 세 축이 한꺼번에 흔들린다. 대만은 지정학 리스크가 커졌고, 중국은 미국발 기술 디커플링 압력을 받고 있으며, 각국은 AI 연산에 필요한 전력을 제때 확보하지 못하고 있다.

빅테크들은 이 문제를 해결한 다음 거점을 찾고 있다. 한국은 반도체, 전력 인프라, 첨단 제조를 한꺼번에 갖춘 흔치 않은 나라다. 이 셋이 맞물리면 한국은 단순히 부품을 대주는 나라가 아니라 AI 공급망 전체를 떠받치는 거점이 될 수 있다.

하나만 잘하면 거기서 멈춘다. 반도체만 있으면 부품 파는 나라, 전력망만 있으면 서버 빌려주는 나라, 제조 역량만 있으면 범용 하드웨어 위탁 생산기지에 머문다. 셋이 연결돼야 위치가 달라진다.

AI를 설계하는 기업은 많다. 그러나 AI를 대규모로 학습시키고, 반도체를 공급하고, 현실 세계에 배치할 수 있는 공급망 전체를 제공하는 국가는 드물다. AI 시대의 전략적 가치는 모델 그 자체보다 모델이 돌아갈 수밖에 없는 기반을 제공하는 데서 나온다.

더 중요한 것은 이 기반들이 서로 연결된다는 점이다. 반도체는 데이터센터를 가능하게 하고, 데이터센터는 피지컬 AI를 움직이며, 피지컬 AI는 다시 새로운 데이터를 만든다. 이 순환이 시작되면 산업은 각각 성장하는 것이 아니라 하나의 플라이휠처럼 가속된다. 프로젝트 트리니티는 바로 이 국가 단위의 플라이휠을 만들기 위한 개념틀이다.

2. 반도체와 데이터센터는 이미 묶여 있다

AI 시대에 메모리는 필수불가결한 부품이다. 모델이 커질수록 GPU와 메모리 사이 대역폭이 성능을 좌우하고, 그 병목을 푸는 핵심 기술이 HBM이다. 지금 AI 가속기에서 HBM은 거의 필수가 됐고, 그 공급의 큰 축을 한국 기업들이 쥐고 있다.

이 위치는 AI 데이터센터(AIDC)와 붙을 때 더 세진다. AIDC는 서버를 쌓아둔 디지털 창고가 아니다. 전력 효율, 냉각, 패키징, 메모리 구조, 네트워크 설계가 함께 맞물려 돌아가는 시스템이다. AI 인프라가 국내에 많이 들어설수록 한국 반도체 기업은 차세대 메모리와 패키징, 추론용 칩을 실제 환경에서 시험하고 같이 개발할 기회를 얻는다.

반대 방향도 가능하다. 인프라를 운영하는 쪽에서는 안정적인 첨단 메모리 공급처 가까이에 AIDC를 두는 것이 기술적으로나 비용으로나 유리하다. 칩이 인프라를 부르고, 인프라가 다시 칩 수요를 키운다.

전력도 비슷하다. 지금 AIDC 투자의 가장 큰 발목은 돈이 아니라 전력이다. 미국 버지니아, 아일랜드 더블린, 싱가포르 같은 주요 거점은 이미 전력난과 인허가 지연을 겪고 있다. 기가와트(GW)급 전력을 안정적으로 댈 수 있느냐가 곧 국가 경쟁력이 됐다. 한국은 세계 최고 수준의 송배전 효율과 안정적인 전력망을 갖췄다. AI 공급망 관점에서 보면 이것은 흔한 공공 인프라가 아니라 쉽게 구하기 어려운 자산이다.

관건은 이 전력을 어디에 배치하느냐다. AIDC는 전력이 남거나 발전 설비와 가까운 비수도권에 들어서는 것이 유리하다. 발전지 인근에 대규모 소비처가 생기면 멀리 송전할 전력을 현지에서 쓰게 되어 송전망 부담이 줄고, 수도권 가정과 산업이 쓰는 전력과도 따로 움직인다. 또 대형 AIDC라는 확실한 수요는 그 지역의 발전·송배전 투자를 끌어오는 마중물이 된다. 정해진 전력을 나눠 쓰는 그림이 아니라 새 수요를 계기로 전력 인프라 자체가 함께 커지는 그림이다.

큰사진보기 ▲2025년 6월 20일 울산전시컨벤션센터에서 열린 대한민국 에이아이(AI) 고속도로, 울산 에이아이(AI) 데이터센터 출범식에서 이재명 대통령과 최태원 SK회장, 김두겸 울산시장 등이 박수를 치고 있다. ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

3. 데이터센터를 짓는 건 곧 산업을 만드는 일이다

GW급 AIDC를 짓는다는 것은 서버를 둘 공간을 마련하는 일만은 아니다. 설계부터 시공, 운영까지 가는 동안 하나의 산업 생태계가 같이 만들어진다.

세계 여러 나라가 초대형 데이터센터를 원하면서도 못 짓는 이유는 전력만이 아니다. 하이퍼스케일 규모를 설계하고 시공하고 굴려본 회사와 사람이 절대적으로 모자란다. 이 경험은 실제로 지어봐야 쌓인다.

한국이 대형 AIDC를 집중적으로 짓는다면, 그것은 인프라 투자에서 끝나지 않고 새로운 산업 역량을 확보하는 과정이 된다. 반도체가 팹을 짓고 돌리면서 소재·부품·장비 생태계를 키웠던 것처럼, 데이터센터도 냉각, 전력관리, EPC, 운영 소프트웨어, 네트워크 장비 같은 분야를 한꺼번에 끌어올릴 수 있다.

데이터센터 자체의 상주 인력은 많지 않다. 진짜 가치는 시설 안의 고용보다 그 주변에 형성되는 산업에서 나온다. 설계와 시공을 맡는 건설·엔지니어링, 냉각과 전력관리 설비, 운영과 유지보수, 네트워크 장비 협력사가 데이터센터를 중심으로 모여든다. 이들이 지역에 자리 잡으면 데이터센터는 전력만 쓰고 빠지는 시설이 아니라 지역 산업과 세수의 거점이 된다. 비수도권에 들어설수록 수도권 집중을 완화하고 지역에 첨단 산업 기반을 심는 효과까지 함께 생긴다.

액침냉각, 차세대 열관리, 전력 최적화는 아직 글로벌 표준이 없다. 한국이 대규모 실증 환경을 먼저 깔면 국내 기업은 기술을 검증하고 레퍼런스를 쌓을 수 있다.

이렇게 국내 프로젝트에서 검증된 기술과 장비는 해외 데이터센터 시장으로 넘어갈 수 있다. 전 세계가 AI 인프라를 깔아야 하는데 설계하고 운영할 손은 부족한 상황이다. 한국은 자국의 인프라 수요를 넘어 산업 수출로 바꿀 수 있게 된다.

4. 피지컬 AI는 제2의 반도체

1980년대 한국 반도체가 클 수 있었던 데는 세 가지 조건이 맞아떨어졌다. 먼저 들어간 쪽이 오래 우위를 지키는 시장 구조, 국가 차원의 집중 투자, 그리고 그것을 실행할 제조 역량이다. 피지컬 AI에 지금 유사한 조건이 다시 보인다.

로봇은 반도체와 닮은 공급망을 가진다. 특정 액추에이터, 센서, 제어 시스템을 중심으로 제품이 설계되고 나면 공급망은 잘 바뀌지 않는다. 시장 초기에 자리 잡은 부품과 플랫폼이 오래간다.

수요도 구조적으로 늘고 있다. 고령화와 생산가능인구 감소는 선진국 대부분이 겪는 문제다. 일할 사람은 줄어드는데 돌봄·물류·제조 현장의 일손 수요는 그대로거나 늘어난다. 자동화와 로봇은 이 격차를 메우는 보완재다. 사람을 밀어내는 것이 아니라 인력난이 심하거나 위험 부담이 큰 작업부터 부족한 노동력을 채우는 역할이다. 경기 따라 왔다 가는 수요가 아니라 인구 구조에서 비롯된, 수십 년 이어질 수요다.

한국의 강점은 로봇을 잘 만들 수 있다는 데서 끝나지 않는다. 로봇을 대규모로 굴려보고 학습시킬 산업 현장을 같이 갖고 있다는 것이 차별점이다. 자동차 공장, 반도체 라인, 조선소, 물류센터, 첨단 제조시설이 전부 피지컬 AI의 강력한 실증 기반이자 테스트베드다. AI는 시뮬레이션만으로 완성되지 않는다. 실제 환경에서 반복해서 학습하고 고쳐야 한다. 한국은 그 환경을 세계 최고 수준의 제조 현장에서 확보할 수 있다.

여기에 수십 년간 쌓은 고정밀 제조와 품질 관리 역량이 더해진다. 신뢰성 높은 모터, 액추에이터, 센서, 제어 시스템은 피지컬 AI 시대의 핵심 부품이 될 공산이 크다.

피지컬 AI 경쟁에서 한국이 가진 강점은 AI 모델을 잘 만드는 데 있지 않다. AI를 현실에서 안정적으로 굴리는 능력이 진정한 힘이다. 반도체 시대에 쌓은 제조 경쟁력이 피지컬 AI 시대에도 그대로 무기가 될 수 있는 배경이다.

5. 데이터 플라이휠: 트리니티가 작동하는 방식

트리니티의 힘은 세 산업 크기의 합이 아니다. 셋이 하나의 고리로 돌아갈 때 진짜 힘이 나온다.

데이터센터가 모델을 학습시키고, 반도체가 그 모델을 효율적으로 돌리고, 피지컬 AI가 산업 현장과 현실에서 그 모델을 쓴다. 그리고 현장에서 나온 데이터가 다시 데이터센터로 돌아온다.

로봇의 작업 데이터, 공장의 생산 데이터, 물류 현장의 운영 데이터, 설비 센서 데이터가 쌓이면 모델은 다시 학습되고 좋아진다. 좋아진 모델은 더 효율적인 칩과 하드웨어 위에서 돌고, 또 더 많은 데이터를 만든다. 학습하고, 배포하고, 데이터를 모으고, 다시 학습하는 끊임없는 순환이다.

이 순환고리가 돌기 시작하면 트리니티는 세 산업의 합이 아니라 하나의 국가 단위 AI 플랫폼이 된다. 생산 능력은 따라잡을 수 있다. 그러나 데이터와 운영 경험이 쌓인 생태계와 국가 단위 플랫폼은 쉽게 베끼기 어렵다. 시간이 갈수록 격차는 벌어진다.

6. 왜 지금인가

반도체와 데이터센터는 이미 경쟁이 치열한 판이다. 피지컬 AI는 아직 공급망이 고착되지 않았다. 그렇기에 한국에는 더 큰 기회가 있다.

1980년대에 반도체에 뛰어들 때도 한국은 기술 선도국이 아니었다. 그래도 집중 투자와 제조 역량으로 공급망이 굳기 전에 핵심 플레이어가 됐다. 피지컬 AI도 지금이 그 시점으로 보인다. 시장이 다 익은 다음에 들어가면 추격자로 남을 뿐이다. 공급망이 짜이는 동안 핵심 공급자로 들어가야 선도자가 된다.

반도체는 대한민국이 이미 가진 강점이다. AI 데이터센터는 지금 잡을 수 있는 떠오르는 인프라다. 피지컬 AI는 늦지 않게 선점해야 할 미래다.

AI 시대의 경쟁은 더 이상 회사 대 회사의 싸움이 아니다. 컴퓨팅 파워, 반도체 공급망, 현실에서 AI를 구현하는 제조 역량이 하나로 묶인 국가 단위의 총체적 경쟁이다. 한국은 이 셋 모두에서 세계적 경쟁력을 가진 드문 나라다.

기회는 세 산업이 다 무르익은 미래의 어느 시점이 아니라, 글로벌 공급망이 통째로 다시 짜이는 지금 여기에 있다.

프로젝트 트리니티 구상이 그리는 것은 세 산업을 각각 별개로 키우는 일이 아니다. 반도체·데이터센터·피지컬 AI를 하나의 순환 구조로 묶어 한국을 AI 공급망의 핵심 거점으로 만드는 일이다.

생산 능력은 따라잡을 수 있다. 기술도 언젠가는 비슷해질 수 있다. 그러나 데이터와 운영 경험이 쌓인 공급망은 쉽게 복제되지 않는다. 글로벌 공급망이 다시 짜이고 있는 지금, 한국에는 그 중심에 설 기회가 있다. 프로젝트 트리니티는 그 흩어진 강점들을 하나의 국가 전략으로 엮어내기 위한 개념지도다.

김용범 청와대 정책실장이 11일 반도체와 데이터센터, 피지컬AI를 하나로 묶어 한국을 AI 공급망 전체를 떠받치는 거점으로 만드는 '프로젝트 트리니티'를 제안했다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 최근 한국을 찾아 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업은 물론 현대차와 LG, 네이버, 두산 등을 두루 만난 것과 같은 맥락이다. 그는 이번 방한에서 한국 기업과의 협력 배경을 묻는 질문에 반도체 산업과 제조역량, AI 경쟁력을 꼽으면서 "AI 혁명을 활용할 수 있는 완벽한 환경"이라고 한 바 있다.김 실장 역시 "한국은 반도체, 전력 인프라, 첨단 제조를 한꺼번에 갖춘 흔치 않은 나라"라며 "이 셋이 맞물리면 한국은 단순히 부품을 대주는 나라가 아니라 AI 공급망 전체를 떠받치는 거점이 될 수 있다"라고 짚었다.특히 "반도체와 데이터센터는 이미 경쟁이 치열한 판이지만 피지컬 AI는 아직 공급망이 고착되지 않았다. 그렇기에 한국에는 더 큰 기회가 있다"라며 "공급망이 짜이는 동안 핵심 공급자로 들어가야 선도자가 된다"고 강조했다.다음은 김 실장이 올린 <프로젝트 트리니티: AI 시대의 산업 삼각축> 글 전문이다.