"배움과 실천을 함께" 사천YWCA '환경이랑 놀자 한마당' 열려

큰사진보기 ▲사천YWCA 사천시환경교육센터가 10일 삼천포종합운동장 야외무대에서 '제3회 환경이랑 놀자 한마당'을 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천YWCA 사천시환경교육센터가 10일 삼천포종합운동장 야외무대에서 '제3회 환경이랑 놀자 한마당'을 열었다. 이번 행사에는 사천시, 자연보호 사천시협의회, 국립공원공단 한려해상국립공원사무소, 거북선체험휴양마을, 사천환경운동연합, 사천YWCA 사천시환경교육센터·해양환경교육센터, 재)경남환경재단 등 기관·단체가 참여했다.이날 오전 11시 30분 개막식에서는 탄소중립 실천 퍼포먼스가 펼쳐져 눈길을 끌었다. 행사장은 기관 홍보존·생태 체험존·실천 체험존으로 나뉘었고, 리사이클 전시존과 에코 프리마켓, 아나바다 장터도 함께 운영됐다.행사장에는 사천 관내 어린이집 원아들의 발길이 끊이지 않았다. 아이들은 에코백 만들기, 목재 장난감 만들기, 키위 인절미 체험, 환경 퀴즈 등으로 탄소중립의 의미를 자연스럽게 익혔다. 아이들은 직접 만지고 느끼는 방식으로 환경을 배웠다.박동식 사천시장은 "어릴 때부터 탄소중립의 의미를 몸으로 익히는 환경교육이 더욱 중요해지고 있다"며 "오늘 이 자리가 환경의 소중함을 다시 한 번 마음에 되새기는 시간이 되길 바란다. 시도 적극 지원하겠다"고 밝혔다. 강류안 환경교육 센터장은 "환경은 배움과 실천이 함께할 때 비로소 변화가 시작된다"면서 "환경 인식 변화와 시민 참여를 위한 교육 확대가 필요하다"고 말했다.다음은 이날 행사 이모저모