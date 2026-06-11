"국민에게 거짓말"... 임성근, 국회 위증 징역 1년 6개월 선고

▲피의자 신분으로 수사외압 핵심 당사자로 지목된 임성근 전 해병대 1사단장이 지난해 7월 2일 오후 서울 서초구 순직해병수사방해 및 사건은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 앞에서 조사에 앞서 기자들에게 입장을 밝히고 있다. ⓒ 이희훈 관련사진보기