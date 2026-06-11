둘레길 걷다 경험한 것들... 힘이 넘치는 삶의 원동력으로 이어져

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큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길 원부춘~대축 구간을 걷고 있는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲신선대구름다리형제봉과 신선봉 사이에는 신선대구름다리가 놓여져 있다.(중간 움푹 패인곳) ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲급경사길지리산둘레길 원부춘~대축 구간 출발지인 원부춘 마을 뒤 급경사를 오르는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윗재즉석 요리로 문어무침을 해서 점심을 먹은 윗재. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲서어나무 숲지리산둘레길 원부춘~대축 구간에는 서어나무가 군락을 이룬다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲스탬프입석마을 입구에서 지리산둘레길 원부춘~대축 구간 스탬프 확인 도장을 찍을 수 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲선돌마을 이야기입석마을에는 '선돌마을 이야기'라는 공중전화가 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲2023 마을미술 프로젝트입석마을에는 '2023 마을미술 프로젝트' 사업으로 벽이나 담장에 예술작품(하얀 철제작품)이 설치돼 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲미술전시관 선돌입석마을 선돌 미술전시관에서는, 7월 31일까지 라는 주제로 작품 전시회가 열리고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲평사리 들녘평사리 들녘에는 전봇대, 전깃줄, 그리고 비닐하우스 등 세 가지가 없어 탁 트인 풍경이 시원하기 그지없다. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다. 사진은 개인의 동의를 얻어 싣습니다.