SK하이닉스청주공장서 또 화학물질 누출... 2명 병원 이송

큰사진보기 ▲지난 1일 불화수소 누출사고가 발생한 SK하이닉스 청주공장에서 또 다시 독성물질이 외부로 유출되는 사고가 발생했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 1일 불화수소 누출사고가 발생한 SK하이닉스 청주공장에서 또 다시 독성물질이 외부로 유출되는 사고가 발생했다.소방당국에 따르면 10일 오후 4시께 청주시 SK하이닉스 4캠퍼스에서 화학물질 TMAH(수산화테트라메틸암모늄)가 누출됐다는 신고가 접수됐다.사고는 화물차에 실려있던 배관을 내리는 과정에서 발생했다.배관 내부에 TMAH가 남아있었고, 화물차에서 내리면서 대기중으로 누출됐다. 이 과정에서 화물차 기사 1명과 노동자 1명이 인근 병원으로 이송됐다.TMAH는 반도체 작업공정에서 세정, 에칭 등에 쓰이는 강알칼리성 화학물질이다. 피부에 닿으면 화상을 일으킬 수 있고 눈에 들어가면 실명 위험이 있는 독성 물질로 알려져 있다.사고가 발생한 SK하이닉스 4캠퍼스에선 지난 1일에도 독성물질인 불화수소가 누출되는 사고가 발생했다. 이 사고로 작업중이던 노동자 3600여명이 대피해야 했고, 11명이 병원으로 이송돼 치료를 받았다.화학물질안전원에 따르면 화재가 발생한 SK하이닉스제4공장에선 2024년 기준 연간 1만8673톤의 유독물질을 사용한다.아세트산 , 2-포르판올 , 불산(플루오르화 수소) 458톤, 알류미늄 및 그 화합물, 황산 1821톤, 질산외 수십여가지의 독성물질이 사용된다.특히 대기중에 노출될 경우 치명적인 인명피해를 일으킬 수 있는 불산(플루오르화 수소)의 경우 458톤을 사용한다.