'복사골 사진쟁이' 김창호가 기록한 부천 35년

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큰사진보기 ▲아무런 대가 없이 혼자서 사진으로 부천을 기록해 온 자칭 복사골 사진쟁이 김창호(67) 작가가 평생을 바친 사진들이 세상에 나온다. ⓒ 김창호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아무런 대가 없이 혼자서 사진으로 부천을 기록해 온 자칭 복사골 사진쟁이 김창호(67) 작가가 평생을 바친 사진들이 세상에 나온다. ⓒ 김창호 관련사진보기

큰사진보기 ▲아무런 대가 없이 혼자서 사진으로 부천을 기록해 온 자칭 복사골 사진쟁이 김창호(67) 작가가 평생을 바친 사진들이 세상에 나온다. ⓒ 김창호 관련사진보기

큰사진보기 ▲아무런 대가 없이 혼자서 사진으로 부천을 기록해 온 자칭 복사골 사진쟁이 김창호(67) 작가가 평생을 바친 사진들이 세상에 나온다. ⓒ 김창호 관련사진보기

큰사진보기 ▲아무런 대가 없이 혼자서 사진으로 부천을 기록해 온 자칭 복사골 사진쟁이 김창호(67) 작가가 평생을 바친 사진들이 세상에 나온다. ⓒ 정재현 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.

'한나절에 다녀오는 35년간의 부천 시간여행'을 떠나보는 것은 어떨까.긴 세월 동안 홀로 카메라 렌즈에 담아낸 경기도 부천시의 풍경과 변천사를 한눈에 볼 수 있는 '복사골 타임머신'이 열린다. 부천시의 발전상과 시민들의 생활상, 정치·경제·문화의 역사, 그리고 아찔했던 사건·사고 현장 등을 35년간 묵묵히 누벼온 현장이다.어떤 큰 보상이 주어지는 것도 아니었다. 아무런 대가 없이 혼자서 사진으로 부천을 기록해 온 자칭 복사골 사진쟁이 김창호(67) 작가가 평생을 바친 사진들이 세상에 나왔다. 역사 자료나 보도사진류의 전형적인 틀을 벗어난, 다소 유별나고 특별한 전시회다. 동네 할아버지가 소곤소곤 들려주는 옛이야기처럼 부천시의 어제와 오늘을 수백여 점의 생생한 현장 사진과 함께 전한다.이번 전시는 부천시 소사구 송내동 부천송내어울마당 지하 1층 아리솔 갤러리에서 10일부터 15일까지 진행된다. 사진쟁이 김창호의 [부천의 얼굴] 시리즈 중 열다섯 번째이자 완결판이다. 부천을 기록한 지난 35년 동안 작가의 기억에 가장 깊이 남은 사진들을 추려 과거와 현재의 모습을 정밀하게 비교했다. 아이 손을 잡고 추억에 젖어볼 수 있는 귀중한 시간여행이다.이 전시회에 갈 때는 한 지역에서 35년이란 오랜 활동 이력을 쌓고 20여 차례의 개인전을 치른 중견작가라는 선입견을 내려놓아야 한다. 첫눈에 다소 생소함을 느낄 수 있어서다.사진들은 매끈하고 화려한 원목 액자에 담기지 않았다. 마치 중·고등학생들의 방학 과제물처럼, 폼보드 위에 한 장 혹은 서너 장씩 배열해 붙인 각양각색의 사진들이 전시장 사방 벽면을 빼곡하게 채우고 있다. 사진 옆에는 촬영 날짜와 장소, 배경들이 상세히 기록되어 있어 보는 이들의 궁금증을 차분히 풀어준다.현장에서는 관람객들의 궁금증을 돕기 위해 김창호 작가가 소장한 자료들을 직접 보여주며 추가 설명을 해주는 시간도 마련된다. 그야말로 'AI도 모르는' 우리 고장의 숨은 지식을 새롭게 얻는 기회다.이번 전시의 하이라이트 중 하나는 단연 월드컵의 기억이다. 오는 12일 중남미월드컵에 출전한 대한민국의 첫 경기가 열리는 상황을 감안해, 24년 전인 2002년 한일월드컵 당시 부천종합운동장 천연잔디구장과 관중석을 가득 채운 10만의 시민응원단, 그리고 시내 곳곳에서 펼쳐진 뜨거운 응원전 등 현장의 열기를 생생하게 복원했다.둘째로, 1995년 첫 지방자치선거의 이해선 시장부터 올해 선거의 부천시장 당선자까지의 발자취가 담겼다. 아울러 1992년 대통령 선거 당시 부천시민운동장에서 열렸던 김영삼 후보의 선거유세장 풍경부터 2025년 6월 이재명 대통령까지, 역대 모든 대선 후보들의 부천 유세 현장을 확인할 수 있다.셋째로, 1991년 처음 부천시 전경을 촬영했던 아파트 옥상의 바로 그 장소에서 1999년, 2012년, 2026년 등 네 번에 걸쳐 끈질기게 촬영한 사진들이 전시된다. 35년 동안 거대하게 변모한 도시 풍경의 변천사를 한자리에서 확인할 수 있는 대목으로, 김창호 작가의 고집스러운 열정이 돋보인다.네 번째는 1990년대부터 이어온 대학입학학력고사와 수능시험 현장의 풍경이다. 시험장 교문 앞에서 모닥불을 피워놓고 둘러앉아 밤새 벌어지던 후배들의 캠핑 응원, 북과 꽹과리를 두드리다 수험생 선배가 나타나면 수십 명의 후배들이 길바닥에서 큰절로 만점을 기원하는 모습 등 지금은 상상하기 어려운 아련한 풍경과 만난다.좋은 일이 있으면 슬픈 일도 있는 법이다. 1998년 9월 11일 발생해 KBS 헬기 생중계로 온 국민을 놀라게 했던 부천시 오정구 내동 가스충전소 폭발 화재 사고 현장, 2010년 여름 300mm가 넘는 물폭탄급 폭우로 물에 잠겨버린 부천시, 같은 해 겨울 기록적인 폭설과 한파로 마비된 시내 풍경 등도 담담히 기록됐다. 지나온 재난의 기억을 되돌아보며 항상 안전을 대비하는 의식을 일깨워준다.이외에도 전시되는 사진의 주요 내용은 30~40년 전 수도권 위성도시로 현대화되어 온 복사골 부천의 옛 풍경들이다. 지금은 대단위 아파트 단지가 들어서 있는 중동, 상동, 오정동, 여월동 등 도시 곳곳에 남아 있던 옛 시골 마을의 흔적들이 추억을 자극한다.도심 속 자연 학습장으로 변모한 심곡천의 역사도 있다. 땅이 좁아 변변한 하천 하나 없던 도시 한가운데 인공적으로 조성한 '시민의 강'에 20여 년 동안 온갖 물고기와 철새들이 모여들고, 지금도 10여 마리의 아기 오리가 줄을 지어 엄마 오리를 졸졸 따라다니는 생명의 변화를 카메라에 담았다.여기에 더해 시민들의 호기심을 자극할 소소한 기록들도 가득하다. 학생 수 감소로 몇 년 전 폐교된 덕산초등학교 대장분교의 25년 전 교실 수업과 전교생 합동 체육시간, 입학·졸업식 현장이 고스란히 남아 있다. 수백 년 전부터 부천의 대표적 토속신앙 문화재로 매년 열려온 장말도당굿, 1999년까지 열리다가 중단된 미스코리아 부천지역 예선인 '복사골 아가씨 선발대회', 길거리에서 새 자동차를 세워두고 지내던 자동차 고사 등 이제는 사라진 다채로운 풍경들이 관람객을 기다린다.부천의 35년을 기록한 사진작가 김창호는 대구광역시에서 태어나 경희대학교 신문방송학과를 졸업했다. 1985년부터 5년간 다니던 안정적인 직장을 그만두고 나와 오랫동안 관심을 가졌던 사진의 길로 접어들었다.1992년 김영삼 대통령의 부천 유세장을 촬영하면서 기록사진에 첫발을 내디딘 그는 흑백과 컬러필름 시대를 거쳐 디지털사진의 시대, 그리고 이제는 말만 하면 무엇이든 만들어내는 AI 시대를 마주하고 있다.김창호 작가는 "AI와 맞서기엔 턱없이 부족한 힘이지만, 거짓 없는 진실을 기록하는 것만이 사진가의 마지막 의무라 생각한다"라며 "그런 자세로 지금까지 부천의 구석구석을 달려왔다"라고 소회를 밝혔다. 이어 "겉보기에는 내세울 것도 없는 색바랜 사진들이지만, 나에게는 30년 넘게 소중하게 지켜온 보물이라 감히 말하고 싶다"라고 전했다.김 작가는 담담하게 한마디를 더 덧붙였다. "사실 현장에서 좀 더 뛰다가 70세 무렵에나 하려던 완결 전 시회였다"라며 "최근 건강에 적신호가 온 듯해서, 조금 미리 해두어야겠다는 생각이 들어 전시를 서두르게 됐다"라고 털어놓았다. 한 개인이 몸을 바쳐 남긴 이 사진들은 단순한 작품을 넘어, 부천시가 영원히 기억해야 할 가장 솔직하고 거대한 자산이다.