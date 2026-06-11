또 '자위적'으로 이란 공습한 트럼프 "우릴 바보 취급"

큰사진보기 ▲2026년 6월 10일, 미국 워싱턴 D.C. 백악관 오벌 오피스에서 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘미국 안보법(Secure America Act)’ 서명식에서 발언하고 있다. 이 법안은 유권자 등록 시 시민권 증명을 의무화하고 있다. ⓒ EPA/연합뉴스 관련사진보기

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미국이 전날에 이어 또 '자위적 공격'이라면서 이란을 공습했다. 휴전은 무의미해졌고, 미국 대통령은 무력행사가 종전협상 타결을 위한 압박이란 점을 숨기지 않았다.미국 중부사령부는 미국동부시각으로 10일 "오후 5시 15분(이란 시각 11일 오전 0시 45분)부터 최고사령관의 지시에 따라 이란 내 여러 목표물을 대상으로 추가 자위적 공격을 개시했다. 이번 공격은 이란의 부당하고 지속적인 도발에 대한 대응 조치"라고 밝혔다.이란의 <메흐르> 통신에 따르면 호르무즈 해협에서 미군이 7곳의 해안 지점을 타격했으며, 이 과정에서 이란 혁명수비대(IRGC) 해군과 미군 간 격렬한 교전이 벌어졌다. 반다르압바스, 시리크, 케슘 섬, 헹감 섬 등지에 공습이 이뤄졌다고 전해졌다.미군은 전날 이란 남부 지역을 공격하면서 '아파치 공격 헬리콥터 격추'를 자위적 공격의 이유로 들었는데, 이날 자위적 공격은 "이란의 부당하고 지속적인(unwarranted and continued) 도발"을 이유로 들었다. 전날 공습을 당한 이란은 바레인과 요르단의 미군기지 등에 드론과 미사일로 공격하는 걸로 응수했는데, 이를 '도발'로 지칭한 것으로 보인다.하지만 휴전 상태에 있는 미국이 '자위적 공격' 명분을 내세워 이란을 타격하는 것은, 아무래도 종전 협상을 빨리 타결하기 위해 무력으로 이란을 압박하고 있다고 볼 수밖에 없다.이날 미군의 이란 공격에 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 기자들을 만나 "어제 그들을 강경하게 압박했고, 오늘도 다시 한 번 강경하게 압박할 것"이라면서 "그리고 협상 결과가 어떻게 될지 지켜보죠"라고 말했다.트럼프 대통령은 "우리는 협상 타결 직전까지 갔었지만, 그들은 계속해서 우리를 뜸 들이고 있다. 그들은 우리를 바보 취급하며 놀리고 있다"라며 "왜냐하면, 아시다시피 그들은 정말 어리석은 대통령들을 상대해 왔으니까"라고 덧붙였다.