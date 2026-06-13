봉사시간 채우려다 진로 찾았다... '애플수박'이 학생들에게 준 기적

충남교육청은 미래교육2030 대전환 과제 중 하나인 ‘생태전환’을 위해 '지속 가능한 내일을 여는 생태시민 양성'을 목표로, 배움과 실천을 잇는 생태전환 교육을 추진 중입니다. 모든 학교급에서 환경교육 4차시를 필수 운영하고 학교 숲 등 생태친화적 환경을 조성하고 있습니다. 또한 초록발자국 앱, 환경 동아리, 학생기자단 등 다양한 학생 주도 활동을 지원하여 일상 속에서 실천이 싹트는 생태전환 학교 문화를 만들어가고 있습니다. <오마이뉴스>는 충남도교육청과 함께 충남미래교육 핵심 5대 전환 과제가 학교 현장에서 어떻게 구현되고 있는지, 정책이 바꾼 아이들의 생생한 변화를 연재합니다.

큰사진보기 ▲왼쪽부터 정서윤 학생, 정소율 학생, 이용길 지도교사 ⓒ 심규상 관련사진보기

"엄마순은 여덟 마디에서, 아들순은 세 마디에서 순지르기를 해야 해요."

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"기후변화와 환경문제가 심각하다는 것은 학생들도 언론이나 교육을 통해 이미 잘 알고 있습니다. 하지만 실제 실천으로 이어지지 않는 이유는 그런 경험이 없기 때문입니다. 작물이 어떻게 크는지 알고, 가물 때 물이 부족하면 작물이 안 자라는 것을 직접 경험해야 합니다. 이 작물을 재배할 때 필요한 화학비료로 인해 토양이 오염된다는 것을 몸으로 느끼는 것이 중요합니다. 아이들이 미래 세대로 성장한 후에 환경을 위해 움직일 수 있는 하나의 '씨앗'을 만들어주는 것, 그 가치에 포커스를 두고 있습니다."

큰사진보기 ▲온양여중 온초록 동아리 학생들이 점심시간을 이용해 화분에 물을 주고 있다. ⓒ 심규상 관련사진보기

"처음 중학교에 올라왔을 때는 딱히 환경에 관심이 없었어요. 그냥 봉사시간도 준다고 하니까 하겠다고 들어왔죠.(웃음) 그런데 이걸 3년 동안 계속하다 보니까 환경에 점점 더 관심이 생겼어요. 예전에는 막연히 천문학자가 되고 싶었는데, 동아리 활동을 하면서 기상이나 환경을 연구하는 연구원 쪽으로 직업에 대한 관심과 생각이 바뀌게 됐습니다." (정소율 학생)

"저도 사실 환경에 관심이 없었어요. 그런데 동아리 이름을 보니까 귀엽기도 하고, 요즘 기후변화와 환경문제가 심각하다고 하니까 한 번 관심을 가져볼까 하는 마음으로 들어왔거든요. 지금은 정말 잘 들어왔다고 생각해요. 그동안 해보지 못했던 새로운 경험들을 정말 많이 쌓을 수 있어서 무척 흥미롭고 좋아요." (정서윤 학생)

"동아리 활동을 하면서 환경과 생태에 관한 지식이 많이 쌓였어요. 주말에 가족들을 도와드리러 가거나 할머니 댁에 갔을 때 텃밭 지식을 지인들이나 가족들에게 알려주면 약간 '있어 보이고' 뿌듯해요. 할머니께서도 '잘했다, 잘했다' 칭찬해 주시니까 엄청 보람차죠. 이제는 부모님보다 제가 농사를 더 잘 짓는 것 같아요." (정소율 학생)

"저희가 환경 활동을 하는 걸 전교생이 다 아니까, 친구들이 급식실에서 간식을 먹거나 분리배출을 할 때 저한테 와서 물어봐요. '이거 버릴 때 라벨을 제거해서 버려야 해?', '이건 어디다 버려야 해?' 하고 물어볼 때 내가 정말 환경 동아리를 하면서 친구들에게 좋은 영향을 주고 있구나 싶어서 큰 보람을 느껴요." (정서윤 학생)

큰사진보기 ▲온양여중 온초록의 활동은 첫째 '작물 재배 경험'이다. 둘째는 '자원순환 아이디어 제품 제작'이다. 셋째는 '인식 개선 캠페인 활동'이다. 사진은 지난 해 활동사진 ⓒ 온양여중 온초록 관련사진보기

큰사진보기 ▲온초록은 올해 화학비료 사용으로 인한 토양오염 진행 과정을 아이들과 실험하고 있다. 화학비료를 투입한 화분과 직접 만든 액비를 사용한 화분에서 작물이 어떻게 다르게 성장하는지 보고, 나중에 맛 평가도 할 예정이다. ⓒ 온양여중 온초록 관련사진보기

"올해는 화학비료 사용으로 인한 토양오염 진행 과정을 아이들과 실험하고 있습니다. 화학비료의 대안을 찾기 위해 급식실에서 발생하는 음식물 쓰레기 중 작물에 필요한 3대 영양소를 추출해 '액비(액체비료)'를 직접 만들었어요. 화학비료를 투입한 화분과 우리가 만든 액비를 사용한 화분에서 작물이 어떻게 다르게 성장하는지 보고, 나중에 맛 평가도 할 예정입니다. 최종적으로는 아산시 농업기술센터에 토양 분석을 의뢰해서 화학비료를 쓴 흙이 어떻게 산성 토양화되는지 결론을 도출해 보려고 합니다." (이용길 교사)

"가장 큰 어려움은 자율동아리 활동이 정규 교육과정이 아니다 보니 별도의 시간을 만들어야 한다는 점입니다. 저 역시 체육 전공이다 보니 환경에 대한 전문적인 지식이 부족해 늘 한계를 느낍니다. 아이들에게 더 넓은 세상과 우수 사례를 보여주고 싶어서 서울에 있는 새활용플라자까지 견학을 다녀오기도 했습니다. 다녀오면 학생들이 정말 깊이 공감하거든요. 하지만 예산 문제 등으로 자주 가기는 어렵습니다. 충남권에도 학생들이 환경을 체계적으로 체험할 수 있는 전문 기관이 더 많이 생겼으면 하는 아쉬움이 늘 있습니다." (이용길 교사)

"한 지자체에서 친환경 관점과 경제적 효율성이 대립하는 중요한 의사 결정이 있었는데, 결국 효율성이 떨어지더라도 친환경적인 방향으로 최종 결정이 났다고 합니다. 그 과정에 참여한 주무관과 관계자들의 말을 들어보니 '우리는 학창 시절에 학교에서 환경 교육을 받았던 세대였다'고 하더군요. 지금 당장의 행동 변화를 유도하는 것도 중요하지만, 이 아이들이 자라서 사회 각 분야의 책임자나 의사결정권자가 되었을 때 생태적인 관점을 최우선에 둘 수 있는 '생태 시민'을 양성하는 것이 충남 환경 교육의 최종 목표입니다."

큰사진보기 ▲왼쪽부터 온양여중 이미영 교감과 정서윤·정소율 학생, 정서윤 학생, 이용길 지도교사 ⓒ 심규상 관련사진보기

"매년 특별하고 가시적인 성과를 목표로 삼지 않습니다. 성과에 집착하면 마음이 조급해지고, 더운 날 아이들에게 텃밭 일을 너무 무리하게 하면 오히려 환경에 대한 부정적인 인식을 심어줄 수 있거든요. 그저 자율적으로 들어온 아이들이 1년 동안 아무런 상처나 어려움 없이 환경을 긍정적으로 경험하고 나가는 것, 조금은 여유를 가지고 길게 바라보는 것. 그것이 온초록이 5년 동안 지속될 수 있었던 결이자 앞으로의 비전입니다." (이용길 교사)

"저희 동아리 이름인 '온초록'에는 두 가지 뜻이 담겨 있어요. 하나는 '온 세상을 초록으로 물들이다'라는 의미이고, 다른 하나는 '초록 세상을 위해 불을 켜다'라는 의미입니다. 이 슬로건처럼 저희가 하는 활동이 작아 보일지 몰라도, 많은 사람들이 환경에 조금만 더 관심을 가져주셨으면 좋겠어요. 특히 학교 복도나 텃밭 주변에 무심코 쓰레기를 버리는 친구들이 환경문제의 심각성을 인지하고 저희 캠페인에 많이 동참해 주기를 바랍니다."

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