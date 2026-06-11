"5.18 탱크데이, 자연 발생 이슈 아닌 사전 교감 가능성" 국힘 주장, 살펴봤더니...

큰사진보기 ▲지난 9일 국민의힘 미디어특위가 발표한 보도자료 일부. ⓒ 국민의힘 홈페이지 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 9일 국민의힘 미디어특위가 국민의힘 출입기자단에 발송한 보도자료 일부. ⓒ 국민의힘 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 5월 18일 오후 2시 53분에 광주전남추모연대의 성명이 SNS를 통해 공개됐다. ⓒ 광주전남추모연대 SNS 갈무리 관련사진보기

지난 9일 오후 국민의힘 미디어특위는 '5.18 스타벅스 이슈 및 6.3 투표용지 사태 관련 MBC 뉴스데스크 보도 분석' 보도자료를 국민의힘 출입기자단에 일괄 발송하고 국민의힘 홈페이지에도 게시했다. 이들은 "분석 결과 MBC는 사기업의 잘못된 마케팅에 대한 비판을 선관위의 국민 투표권 침해보다 더 중요하고 비중있게 다뤘다"며 "두 이슈 모두 '극우몰이'를 위한 소재로 활용했다"고 주장했다.그런데 홈페이지에 게시된 보도자료를 보면, 중간에 '특이사항' 항목이 등장하며 "5.18 이슈 초기 대응 의문"이라는 언급이 나온다. "노컷뉴스 최초 보도(13:06) 후 46분 만에 광주전남추모연대 입장문(13:52)이 나옴. 성명서 작성 및 의사결정 시간을 고려할 때, 사전에 이슈를 인지하고 대응 준비를 했을 가능성에 주목"한다는 내용이다.출입기자단에 보낸 보도자료에서도 "성명서 작성, 내부 검토, 단체 의사결정 및 배포, 인용 기사 작성 절차가 매우 짧은 시간 내 이뤄짐. 온라인상의 자연 발생형 이슈라기보다, 여러 주체들의 사전 인지와 교감에 의해 대응 준비가 있었을 가능성에 대한 검토 필요"라고 명시했다. '사전기획'이 있었는지 확인해봐야 한다는 주장으로 읽힐 수 있는 대목이다.스타벅스 '탱크데이' 이슈에 대한 <노컷뉴스> 첫 보도는 지난 5월 18일 오후 1시 6분에 있었다. 이후 <한겨레>는 같은 날 오후 1시 54분에 이 이슈를 기사로 다뤘다.국민의힘 미디어특위는 광주전남추모연대 입장문이 <한겨레> 기사가 최초 발행된 시각에 발표됐을 것이라고 추정했다. 추정의 근거는 해당 기사에 광주추모연대 입장문이 포함돼 있었기 때문이다.그러나 <한겨레>가 발행한 최초 기사에는 광주전남추모연대 입장문이 포함돼 있지 않았다. 해당 기사는 이후 5월 19일 오전 7시 24분에 최종 수정됐는데, 광주전남추모연대의 입장문은 최초 보도 이후 수정 과정에서 추가됐다.이날 '광주전남추모연대'가 언론 지면에 처음 등장한 건 지난 5월 18일 오후 2시 15분이었다. <녹색경제신문>이 이 사안을 다루면서 광주전남추모연대에 연락해 입장을 확인했고, 이를 기사에 넣었다.해당 매체가 이날 오후 2시 15분 발행한 기사에는 "김순 광주전남추모연대 집행위원장은 <녹색경제신문>과 통화에서 '우리도 녹색경제신문이 연락을 주기 전까지 인지하지 못했다가, 실제 그러한 문구가 사용됐음을 확인했다'며 '피해자들과 역사적 사건 자체를 폄훼하고 희화화시키는 상업화는 어떤 이유에서이든 적절치 않다. 깊은 분노를 느낀다'고 밝혔다"는 내용이 담겼다.이후 광주전남추모연대는 이날 오후 2시 53분에 SNS를 통해 성명서를 공개했다. <한겨레>는 광주전남추모연대 SNS 홈페이지를 갈무리해 단체의 성명 발표 사실을 당초 공개했던 기사(오후 1시 54분 발행)에 추가했다. <녹색경제신문>에 보도된 바와 같이 광주전남추모연대는 해당 매체의 연락을 받고 이 사안을 인지했고 이후 성명을 준비해 발표했다.즉, 이 사안에 대한 <노컷뉴스> 최초 보도가 오후 1시 06분에 공개된 후 광주전남추모연대 성명이 오후 2시 53분 SNS에 공개되기까지 걸린 시간은 1시간 47분이었다.