"87년 체제 넘어 삶의 민주주의로"... 대전서 6.10 민주항쟁 기념식

큰사진보기 ▲6월 10일 오후 7시, 우리들공원(중구 대흥동)에서는 '대전, 민주주의를 노래하라!'는 제목으로 '제39주년 6.10민주항쟁 대전 기념식 및 문화제'가 개최됐다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 기념식'에 허태정 대전시장 당선자, 김제선 중구청장 당선자, 전문학 서구청장 당선자 등 6.3 지방선거 당선자들도 다수 참석했다. ⓒ 임재근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 기념식'에서 (사)대전민주화운동계승사업회 정종미 이사장이 기념사를 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 기념식 및 문화제'가 열린 행사장 주변에 설치된 전시물을 지나가는 시민들이 보고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 문화제'에서 여성인권티움 활동가들이 몸짓공연을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 문화제'에서 대전평화합창단이 합창공연을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 기념식'에서 서유진 청년활동가(대전민중의힘 조직부장)가 발언을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 문화제'에서 대전지역 사회노래패 푸른하늘이 노래 공연을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 문화제'에서 밴드 프리버드가 노래 공연을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

큰사진보기 ▲'제39주년 6.10민주항쟁 대전 문화제'에서 래퍼 명재환씨가 공연을 하고 있다. ⓒ 임재근 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 통일뉴스에도 실립니다.

6.10민주항쟁 39주년을 맞아 대전에서도 기념식과 문화제가 열렸다. 10일 오후 7시, 우리들공원(중구 대흥동)에서는 '대전, 민주주의를 노래하라!'는 제목으로 '제39주년 6.10민주항쟁 대전 기념식 및 문화제'가 개최됐다.이날 기념식에서 기념사에 나선 (사)대전민주화운동계승사업회 정종미 이사장은 "오늘 우리는 6월 민주항쟁 39주년을 맞아 민주주의를 위해 헌신했던 수많은 시민들의 용기와 희생을 기억하기 위해 이 자리에 모였다"고 말했다. 그러면서 "우리는 이미 수많은 위기를 넘어 민주주의를 지켜낸 경험과 힘을 가진 국민"이라며 "내란을 막아낸 역사, 시민이 나라를 지켜낸 경험은 우리를 더욱 단단한 민주시민공동체로 성장시키고 있다"고 덧붙였다. 정종미 이사장은 또한 "2026년 우리는 더욱 튼튼한 풀뿌리 민주주의를 만들어가야 한다"며 "국민이 주인 되는 나라, 시민이 주인 되는 대전을 만들기 위해 민과 관이 하나가 돼야 한다"고 강조했다.기념식에서는 민주화운동의 성과와 함께 남아 있는 과제에 대한 목소리도 울려 퍼졌다. 인사말에 나선 대전시민사회단체연대회의 문성호 상임대표는 "민주주의는 껍데기일 뿐 국민의 삶은 아주 치밀하고 조직적으로 각자도생의 무한경쟁에 내몰렸다"며 형식적 민주주의의 한계를 꼬집었다. 그러면서 "정의로운 평등 세상을 이 땅에 꽃 피우려면 누더기 인생을 불 질러 버리는 결단이 없이는 가망이 없다"며 "6.10민주항쟁 39년, 우리는 각자가 붙들고 있는 누더기 인생을 훨훨 태워버리고, 사람과 비인간 존재들이 공존하는 아름다운 세상을 위하여 단결하고 투쟁하자"고 호소했다.대전민중의힘 김율현 상임대표도 인사말에 나서 "2026년 오늘, 6월 민주항쟁 정신을 계승하는 것은 민주주의를 위협하는 87년 민주주의를 극복하는 것"이라며 "87년 민주주의를 주권자인 노동자 시민들의 직접적인 참여와 통제를 보장하는 직접 민주주의로 강화하고, 경제적 민주주의를 확대해 추운 겨울 간절한 마음으로 민주주의를 지켜냈던 노동자, 시민들의 삶의 문제를 해결해야 한다"고 목소리 높였다.이날 기념식에는 20대 청년활동가도 무대에 올라 인사말에 나섰다. 지난 2024년 '12.3 비상계엄 사태' 이후 촉발된 대통령 퇴진·탄핵 촉구 집회에 참여한 이후 활동가가 된 서유진 청년활동가(대전민중의힘 조직부장)는 "6.10항쟁은 저희 청년들이 태어나기도 전의 일"이라며 운을 뗐다.서유진 활동가는 이어 "결국 과거가 현재를 도왔고, 먼저 가신 이들의 희생이 살아 있는 우리들을 깨웠다"며 "역사는 책 속에 멈춰 있는 것이 아니라, 오늘을 사는 우리 청년들의 삶과 단단하게 연결돼 있었다"고 말했다. 그러면서 "선배들이 피땀 흘러 지켜온 민주주의가 다시는 후퇴하지 않도록 이제는 우리가 행동하고 고민하겠다"며 "6.10항쟁의 정신을 가슴에 품고, 더 단단하고 정의로운 내일을 향해 청년의 발걸음을 보태겠다"고 각오를 덧붙였다.기념식이 끝난 후에는 영상 상영을 비롯해 노래와 몸짓 등 다양한 공연이 펼쳐졌다. 대전지역 사회노래패 푸른하늘은 '유월의 노래'와 '광야에서'를 불렀고, 여성인권티움 활동가들은 몸짓 공연을 펼쳤다. 래퍼 명재환씨는 '말해 민주주의: 대전'과 'Forever'를 노래했고, 밴드 프리버드도 '마른 잎 다시 살아나'와 '대한민국'을 선보였다. 대전평화합창단은 '함께 가자 우리 이 길을'과 '민중의 노래'를 불렀다. 문화제는 '임을 위한 행진곡'을 다 함께 합창하는 것으로 마무리됐다.대전 6.10민주항쟁 39주년 기념식 및 문화제는 (사)대전민주화운동계승사업회, 대전시민사회단체연대회의, 대전민중의힘이 공동으로 주최했고, 대전광역시와 대전광역시중구가 후원했다.한편, 이날 기념식과 문화제에는 허태정 대전시장 당선자, 김제선 중구청장 당선자, 전문학 서구청장 당선자 등 6.3 지방선거 당선자들도 다수 참석했다. 이장우 대전시장은 참석하지 않고 축전만 보내왔다.