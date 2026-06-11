감춰진 보고서에는 "도급제 최저임금은 가능하다"고 적혀 있었다

큰사진보기 ▲세종 정부청사 앞 농성 천막 전경농성 일주일째, 세종 정부청사 앞 우리의 천막 ⓒ 김지수 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노총 발표자료 표지9일 최저임금위원회 전원회의에서 발표된 '도급제 노동자에 대한 최저임금의 실질적 적용방안 ⓒ 한국노총 발표자료 관련사진보기

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큰사진보기 ▲고용노동부 6월 10일자 보도설명자료실태조사는 경쟁입찰로 공정한 절차에 따라 수행기관이 선정되었다 ⓒ 고용노동부 관련사진보기

큰사진보기 ▲4월 23일 배민 상대 첫 임금 소송 제기 기자회견"단체협약으로 약속된 기본배달료 3,000원을 돌려달라 ? 배달 라이더 첫 임금 소송" ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲박정훈 최저임금위원(공공운수노조 부위원장)이 ？최저임금위원회에 제출한 도입방안 자료 중 뉴욕시 모델 슬라이드뉴욕시 배달라이더 최저임금은 올해 시간당 22.13달러, 일반 최저임금보다 높다 ⓒ 공공운수노조 관련사진보기

세종 정부청사 앞 천막 농성에 돌입한 것이 지난 4일이다. 농성 6일차이던 9일, 천막으로 소식 하나가 도착했다. 최저임금위원회 전원회의에서 노동계가 발표한 자료를 통해, 정부 실태조사의 내용 일부가 언론에 공개됐다는 것이다. 우리가 이 천막을 치고 줄곧 요구해온 것이 바로 그 보고서의 공개였다.전원회의에서 발표된 자료의 제목은 '도급제 노동자에 대한 최저임금의 실질적 적용방안'. 사실상 고용노동부가 지난해 10월 발주해 정부 예산으로 수행한 '도급제 근로자 실태조사' 보고서를 요약한 자료다. 지난해 최저임금 심의에서 공익위원들이 직접 권고해 시작된 바로 그 연구다. 결론은 분명했다. 배달라이더 같은 도급제 노동자에게도, 최저임금을 적용할 수 있다.숫자들은 낯설지 않았다. 도급제 노동자들은 월 평균 20일 안팎, 하루 7~9시간을 일한다. 보수의 93%는 회사와 플랫폼이 일방적으로 정한다. 스스로 "임금노동자와 다를 바 없다"고 답한 비율이 81.2%. 우리가 3년 전부터 들고 다니던 숫자들과 같은 방향을 가리킨다. 2023년 우리는 배달노동자 109명의 실태조사를 들고 국회 증언대에 섰다.하루 평균 10시간, 주 6일을 달려도 시급으로 환산하면 8,600원, 당시 최저임금에도 못 미쳤다. 지난해 라이더유니온이 라이더 595명을 조사했을 때도 결과는 분명했다. 2024년부터 플랫폼사에 의해 일방적으로 단행된 기본배달료 삭감 이후, 열에 아홉은 수입이 줄었다고 답했고(94.6%), 역시 열에 아홉은 노동시간이 늘었다고 답했다(88.4%). 정부의 연구는 우리의 몸이, 우리의 조사가 먼저 알고 있던 것을 국가의 이름으로 확인해 주었을 뿐이다.적용하는 방법도 담겨 있었다. 실제 일한 시간에 이동시간과 대기시간을 더해 '표준노동시간'을 만들고, 수수료에서 유류비 같은 필요경비를 뺀 순소득을 그 시간으로 나누면 시간당 임금이 나온다. 이것을 최저임금과 비교하면 된다. 플랫폼은 우리가 언제 콜을 받아 몇 분을 달렸는지 초 단위로 기록하고 있다. 그 데이터로 단가는 깎으면서, 최저임금 계산에는 쓸 수 없다는 말은 성립하지 않는다.그런데 이 보고서는 비공개였다. 870만 도급제 노동자의 최저 기준을 논의하자고 만든 자료가, 정작 그 노동자들에게는 기밀이 됐다. 그리고 일부 내용이 드러나자 이번에는 다른 공격이 시작됐다. 이튿날인 10일 아침, 한 경제지는 연구 수행기관이 '노동계 성향'이라 신뢰할 수 없다고 썼다.그 공격은 한나절을 가지 못했다. 같은 날 고용노동부가 직접 보도설명자료를 냈다. 이 연구는 경쟁입찰과 외부위원 평가라는 공정한 절차로 수행기관이 선정됐고, 조사에는 노동자만이 아니라 사업주와 플랫폼 임직원 등 다양한 이해관계자가 참여했다는 것이다. 편향 시비에 대한 가장 확실한 반박을, 노동계가 아니라 정부가 내놓았다. 애초에 그 기사 어디에도 월 20일, 하루 8시간이라는 수치가 틀렸다는 반박은 없었다. 숫자를 반박하지 못하니 사람을 흠집 내려 했고, 그마저 정부 설명자료 한 장에 무너진 셈이다.다만 같은 자료에서 정부는 비공개 결정도 함께 옹호했다. 노사 간 합의가 이루어지지 않았고, 그간의 심의 관행이 그랬다는 것이다. 묻고 싶다. 사용자위원이 동의하지 않으면 국민 세금으로 만든 조사를 국민이 영영 볼 수 없는 것이 '관행'이라면, 그 관행이야말로 심의보다 먼저 바뀌어야 할 대상 아닌가.이 숫자들 뒤에는 사람이 있다. 기본배달료는 단체협약으로 건당 3,000원이 약속돼 있었지만 일방적으로 2,500원으로 깎였고, 우리는 지난 4월 이를 되돌리기 위한 첫 임금 소송을 제기했다. 단가가 깎이면 같은 수입을 맞추려 그만큼 더 달려야 한다. 그렇게 쉴 시간도, 곁의 누군가와 함께할 시간도, 한 사람 몫의 삶을 살아갈 시간도 지워졌다는 것이 현장의 중론이다. 도로 위에서는 사람의 시간이 지워지고, 회의장에서는 라이더라는 존재가 비공개 결정으로 지워지고, 서랍 속에서는 보고서가 지워질 뻔했다. 그러나 보고서는 끝내 지워지지 않았다. 그리고 지워지지 않은 보고서가, 지워졌던 사람들을 다시 불러내고 있다.대안도 이미 위원회 책상 위에 있다. 우리는 이번 심의에 도급제 최저임금 도입방안을 직접 제출했다. 뉴욕시는 2023년부터 배달라이더에게 별도 최저임금을 적용해 올해 시간당 22.13달러, 뉴욕시 일반 최저임금보다 높은 금액을 보장한다. 앱에 접속한 시간 전체를 노동시간으로 인정한다. 시애틀은 앱 노동자의 건당 최저지급액을 법으로 정했고, 영국은 도급 노동에 '공정 단가(fair piece rate)'를 보장한다. 그리고 한국에는 이미 안전운임제라는 선례가 있다. 제도 시행 뒤 뉴욕의 한 라이더는 이렇게 말했다고 한다. "이제 단 2분을 아끼려 목숨 걸 필요가 없습니다." 한국의 라이더도 그렇게 말할 수 있어야 한다.이제 공은 최저임금위원회로 넘어갔다. 사용자위원들이 자신들의 이해에 따라 반대하는 것은, 유감스럽지만 예상 가능한 일이다. 그러나 공익위원은 다르다. 이번 심의는 지난 3월 31일 고용노동부 장관이 직접 요청했다. 실태조사는 지난해 공익위원들 스스로 권고했다. 연구의 결론은 "가능하다"였다. 그리고 오늘, 정부는 그 연구의 공정성까지 스스로 보증했다. 정부가 묻고, 정부가 조사하고, 정부의 연구가 답하고, 정부가 그 답의 절차적 정당성을 확인했다. 그렇다면 정부가 임명한 공익위원들이 이 답을 외면할 이유가 무엇인가. 지금 필요한 것은 새로운 근거가 아니라, 정부의 일관성이다.오늘 밤도 천막에 라이더와 대리운전 기사, 학습지 교사가 함께한다. 보고서가 노동시간 산정이 가능하다고 밝힌 바로 그 직종의 노동자들이다. 종이 위의 결론과 천막 안의 사람들 사이의 거리는, 이제 최저임금위원회의 결단 하나 만큼만 남았다. 지워지지 않은 보고서 앞에서 묻는다. 이제는, 사람이 지워지지 않을 차례가 아닌가.