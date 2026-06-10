벨기에 총리 만난 이 대통령 "반도체 연구 협력 확대, 미래 혜택 함께 누리자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 바르트 더 베버르 벨기에 총리가 10일(현지시간) 브뤼셀 총리관저에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2026.6.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 10일(현지 시각) 벨기에 브뤼셀에서 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 갖고 서로 양국 중소기업 해외진출의 거점이 되는 등 교류·협력을 더 강화하자고 뜻을 모았다. 또한 반도체 연구 분야에서의 협력 강화에 대한 의견도 나누었다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 "양 정상은 올해 수교 125주년을 맞이한 양국 관계 발전 방안 및 주요 지역 국제 정세 등에 대해 논의했다"라며 위와 같은 회담 주요 내용들을 전했다.그에 따르면 양 정상은 올해로 발효 15주년을 맞는 한-EU FTA를 토대로 양국이 견고한 경제 통상 협력 관계를 구축하고 있는 점을 평가하고, 특히 배터리·소재·에너지 분야에서 양국 기업 간 투자가 지속 확대돼 향후 전략산업 중심으로도 한-벨기에 협력이 확대되도록 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다.무엇보다 이번 방문을 계기로 체결되는 '중소기업 및 스타트업 발전 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 통해 양국 중소기업 간 소통과 협력을 강화하고 양국이 중소기업의 상호 해외진출 거점으로 역할하며 동반 성장할 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.이 대통령은 베버르 총리에게 반도체 연구 관련 협력도 제안했다. 이 대통령은 벨기에 반도체 연구기관인 IMEC(아이맥)에 120여 명의 한국인 연구진들이 벨기에 등 유수의 연구진들과 함께 나노 반도체 분야에서 협력하고 있음을 언급하면서, IMEC을 통한 양국 간 연구 협력이 지속 확대돼 미래 반도체 기술 발전에 따른 혜택을 함께 누릴 수 있길 희망한다고 했다.이에 베버르 총리는 "세계적인 반도체 기업을 둔 한국과의 협력은 벨기에에도 유익한 일"이라며 해당 분야에서 양국 간 협력이 강화되도록 관심을 갖겠다 화답했다.양 정상은 교육 분야에서 양국 간 협력이 활발해 양국 간 미래가 매우 밝다는 점에도 공감했다. 특히 이번 벨기에 방문을 계기로 체결되는 한국국제교류재단과 루벤대학교 간 한국학 교수 설치 지원 협약서, 겐트대학교 송도 글로벌캠퍼스 내 대학원 과정 신설 추진 등을 통해 향후 협력을 지속 확대해 나갈 계획인 점을 평가했다.양 정상은 주요 지역 정세에 대해서도 의견을 교환했다.이에 대해 강 대변인은 "양 정상은 유럽과 아시아의 안보가 긴밀히 연결돼 있으며 한반도의 평화가 지역을 넘어 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 점에 인식을 같이 했다"며 특히 이 대통령은 남북 대화 재개를 위한 정부의 노력을 설명하면서 한반도 정책에 대한 벨기에의 관심과 지지를 당부했다고 전했다.이 대통령은 이날 베버르 총리에게 "벨기에가 6.25 전쟁 당시 전투부대를 파병해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신해 준 것이 한국의 세계 10위권 경제대국 부상에 기여했다"며 감사를 표하기도 했다.이에 베버르 총리는 "양국 간 역사적 유대가 한-벨기에 관계의 든든한 기반으로 자리잡고 있다"면서 "벨기에가 유엔사 회원국으로서 앞으로도 한반도의 평화와 안정을 위해 지속 기여해 나가겠다"고 화답했다.강 대변인은 "이번 한-벨기에 정상회담은 수교 125주년 계기 양국 정상 간 유대감을 형성하고 향후 양국 간 협력 비전을 공유한 의미 있는 만남"이라며 "유럽의 주요한 물류 요충지이자 EU(유럽연합)의 정치·경제 수도인 벨기에와 중소기업 간 경제협력의 상호거점 기반을 마련하고 미래세대 협력 확대의 새로운 모멘텀을 마련했다는 점에서 이번 만남이 양국 발전의 주춧돌로 역할 할 수 있길 기대한다"고 밝혔다.한편 이 대통령은 이날 오후 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장과의 정상회담도 진행할 예정이다. 이번 회담은 EU 측의 초청에 따른 것으로 8년 만의 한국 정상의 EU 방문이기도 하다.강 대변인은 "한-EU 정상회담에서 양측 정상은 안보, 방위, 경제, 통상, 기후, 재생에너지, 디지털 첨단 과학기술 등 양자협력뿐 아니라 한반도, 중동 등 주요 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 심도 있게 논의할 예정"이라고 설명했다.특히 이 대통령은 회담에서 최근 EU에서 추진 중인 철강관세쿼터(TRQ)나 탄소국경조정제도(CBAM)에 대한 우려도 전달할 예정이다. 한국 기업들을 위한 지원 사격이다.이에 대해 강 대변인은 "(이 대통령은) 국제 규제 입법이 EU의 경쟁력 강화와 기후변화 대응 등의 취지에도 새로운 무역장벽이 되어서는 안 된다는 입장을 전달하고 위 사안들에 대해 양측이 긴밀히 소통해 나가고자 당부할 계획"이라고 밝혔다.또한 "(한-EU) 양측은 중동전쟁 등 지정학적 위기와 격변하는 국제정세 속에서 규범 기반 국제 질서, 다자주의 자유무역 질서의 중요성을 재확인하고 유사 입장 파트너로서의 공조 방안을 논의할 예정"이라고 덧붙였다.