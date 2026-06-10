벨기에 총리 만난 이 대통령 "반도체 연구 협력 확대, 미래 혜택 함께 누리자"

이재명 대통령이 10일(현지 시각) 벨기에 브뤼셀에서 바르트 더 베버르 벨기에 총리와 정상회담을 갖고 서로 양국 중소기업 해외진출의 거점이 되는 등 교류·협력을 더 강화하자고 뜻을 모았다. 또한 반도체 연구 분야에서의 협력 강화에 대한 의견도 나누었다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 "양 정상은 올해 수교 125주년을 맞이한 양국 관계 발전 방안 및 주요 지역 국제 정세 등에 대해 논의했다"라며 위와 같은 회담 주요 내용들을 전했다.
그에 따르면 양 정상은 올해로 발효 15주년을 맞는 한-EU FTA를 토대로 양국이 견고한 경제 통상 협력 관계를 구축하고 있는 점을 평가하고, 특히 배터리·소재·에너지 분야에서 양국 기업 간 투자가 지속 확대돼 향후 전략산업 중심으로도 한-벨기에 협력이 확대되도록 관심을 갖고 지원해 나가기로 했다.
무엇보다 이번 방문을 계기로 체결되는 '중소기업 및 스타트업 발전 협력에 관한 양해각서(MOU)'를 통해 양국 중소기업 간 소통과 협력을 강화하고 양국이 중소기업의 상호 해외진출 거점으로 역할하며 동반 성장할 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했다.
이 대통령은 베버르 총리에게 반도체 연구 관련 협력도 제안했다. 이 대통령은 벨기에 반도체 연구기관인 IMEC(아이맥)에 120여 명의 한국인 연구진들이 벨기에 등 유수의 연구진들과 함께 나노 반도체 분야에서 협력하고 있음을 언급하면서, IMEC을 통한 양국 간 연구 협력이 지속 확대돼 미래 반도체 기술 발전에 따른 혜택을 함께 누릴 수 있길 희망한다고 했다.
이에 베버르 총리는 "세계적인 반도체 기업을 둔 한국과의 협력은 벨기에에도 유익한 일"이라며 해당 분야에서 양국 간 협력이 강화되도록 관심을 갖겠다 화답했다.
양 정상은 교육 분야에서 양국 간 협력이 활발해 양국 간 미래가 매우 밝다는 점에도 공감했다. 특히 이번 벨기에 방문을 계기로 체결되는 한국국제교류재단과 루벤대학교 간 한국학 교수 설치 지원 협약서, 겐트대학교 송도 글로벌캠퍼스 내 대학원 과정 신설 추진 등을 통해 향후 협력을 지속 확대해 나갈 계획인 점을 평가했다.
"한반도 평화가 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 인식 같이 해"
양 정상은 주요 지역 정세에 대해서도 의견을 교환했다.
이에 대해 강 대변인은 "양 정상은 유럽과 아시아의 안보가 긴밀히 연결돼 있으며 한반도의 평화가 지역을 넘어 국제사회의 안정과 번영에 기여한다는 점에 인식을 같이 했다"며 특히 이 대통령은 남북 대화 재개를 위한 정부의 노력을 설명하면서 한반도 정책에 대한 벨기에의 관심과 지지를 당부했다고 전했다.
이 대통령은 이날 베버르 총리에게 "벨기에가 6.25 전쟁 당시 전투부대를 파병해 대한민국의 자유와 평화를 위해 헌신해 준 것이 한국의 세계 10위권 경제대국 부상에 기여했다"며 감사를 표하기도 했다.
이에 베버르 총리는 "양국 간 역사적 유대가 한-벨기에 관계의 든든한 기반으로 자리잡고 있다"면서 "벨기에가 유엔사 회원국으로서 앞으로도 한반도의 평화와 안정을 위해 지속 기여해 나가겠다"고 화답했다.
강 대변인은 "이번 한-벨기에 정상회담은 수교 125주년 계기 양국 정상 간 유대감을 형성하고 향후 양국 간 협력 비전을 공유한 의미 있는 만남"이라며 "유럽의 주요한 물류 요충지이자 EU(유럽연합)의 정치·경제 수도인 벨기에와 중소기업 간 경제협력의 상호거점 기반을 마련하고 미래세대 협력 확대의 새로운 모멘텀을 마련했다는 점에서 이번 만남이 양국 발전의 주춧돌로 역할 할 수 있길 기대한다"고 밝혔다.
"EU의 철강관세쿼터나 탄소국경조정제도 대한 우려 전달 예정"
한편 이 대통령은 이날 오후 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장과의 정상회담도 진행할 예정이다. 이번 회담은 EU 측의 초청에 따른 것으로 8년 만의 한국 정상의 EU 방문이기도 하다.
강 대변인은 "한-EU 정상회담에서 양측 정상은 안보, 방위, 경제, 통상, 기후, 재생에너지, 디지털 첨단 과학기술 등 양자협력뿐 아니라 한반도, 중동 등 주요 지역 및 글로벌 현안에 대해서도 심도 있게 논의할 예정"이라고 설명했다.
특히 이 대통령은 회담에서 최근 EU에서 추진 중인 철강관세쿼터(TRQ)나 탄소국경조정제도(CBAM)에 대한 우려도 전달할 예정이다. 한국 기업들을 위한 지원 사격이다.
이에 대해 강 대변인은 "(이 대통령은) 국제 규제 입법이 EU의 경쟁력 강화와 기후변화 대응 등의 취지에도 새로운 무역장벽이 되어서는 안 된다는 입장을 전달하고 위 사안들에 대해 양측이 긴밀히 소통해 나가고자 당부할 계획"이라고 밝혔다.
또한 "(한-EU) 양측은 중동전쟁 등 지정학적 위기와 격변하는 국제정세 속에서 규범 기반 국제 질서, 다자주의 자유무역 질서의 중요성을 재확인하고 유사 입장 파트너로서의 공조 방안을 논의할 예정"이라고 덧붙였다.