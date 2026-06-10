최현덕 남양주시장 당선인 "시민주권시대 열겠다"… 열린캠프 해단식 개최

큰사진보기 ▲제9회 전국동시지방선거에서 승리한 최현덕 남양주시장 당선인이 선거대책본부 해단식을 열고 민선 9기 시정 운영 방향을 제시했다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제9회 전국동시지방선거에서 승리한 최현덕 남양주시장 당선인이 선거대책본부 해단식을 열고 민선 9기 시정 운영 방향을 제시했다. ⓒ 최현덕 캠프 관련사진보기

제9회 전국동시지방선거에서 승리한 최현덕 남양주시장 당선인이 선거대책본부 해단식을 열고 민선 9기 시정 운영 방향을 제시했다.최 당선인 선거대책본부인 '열린캠프'는 10일 남양주 선거사무실에서 해단식을 개최했다. 행사에는 최민희·김병주 국회의원을 비롯한 선대위원장단과 경성석 총괄선대본부장, 캠프 관계자, 자원봉사자 등 300여 명이 참석했다.이번 해단식은 선거 과정에서 활동한 선대위 관계자와 자원봉사자들을 격려하고 향후 시정 운영 비전을 공유하기 위해 마련됐다.최 당선인은 인사말에서 "이번 승리는 특정 개인이나 정당의 승리가 아니라 더 나은 남양주를 바라는 시민들의 선택"이라며 "보이지 않는 곳에서 헌신해 준 모든 분들께 감사드린다"고 말했다.이어 "더욱 낮은 자세와 겸손한 마음으로 시민만 바라보는 시장이 되겠다"고 밝혔다.최 당선인은 민선 9기 핵심 가치로 '시민주권'을 제시했다. 그는 "시민들과 긴밀히 소통하며 출퇴근 교통 문제 해결, 왕숙 첨단클러스터 조성을 통한 일자리 창출, 소상공인과 민생경제 활성화를 위한 남양주 시민은행 설립 등 주요 공약을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.이날 해단식에서는 당선인직 인수위원회 성격의 '시민주권위원회' 출범도 공식화됐다. 최 당선인은 시민주권위원회 위원장에 경성석 총괄선대본부장을 임명했다. 부위원장에는 손영희 한국여성경제인협회 경기동부지회장, 총괄간사에는 김종동 전 양평군의회 정책지원관이 선임됐다.시민주권위원회는 기획자치, 미래경제, 도시교통환경, 복지문화교육 등 4개 분과와 재정혁신특별위원회, 자문위원단으로 구성된다. 위원회는 분야별 전문가들을 중심으로 민선 9기 시정 운영 방향과 주요 정책 과제를 점검할 예정이다.위원회는 11일 금곡동행정복지센터에서 현판식을 갖고 공식 활동에 들어가며, 12일에는 위원 전원이 참석하는 워크숍을 열어 시정 비전과 운영 방향을 논의할 계획이다.최 당선인 측은 시민주권위원회를 중심으로 민선 9기 남양주시정의 밑그림을 마련하고 주요 공약 실행 방안을 구체화해 나간다는 방침이다.