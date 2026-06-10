재선 성공 이상일 의회는 민주당 우위… 용인시정 협치 시험대

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 결과 용인시의 정치 지형이 엇갈린 선택을 받았다. 시장 선거에서는 국민의힘 소속 이상일 시장이 재선에 성공했지만, 시의회는 더불어민주당이 다수당을 차지하며 의회 주도권을 확보했다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6·3 지방선거 결과 용인시의 정치 지형이 엇갈린 선택을 받았다. 시장 선거에서는 국민의힘 소속 이상일 시장이 재선에 성공했지만, 시의회는 더불어민주당이 다수당을 차지하며 의회 주도권을 확보했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

6·3 지방선거 결과 용인시의 정치 지형이 엇갈린 선택을 받았다. 시장 선거에서는 국민의힘 소속 이상일 시장이 재선에 성공했지만, 시의회는 더불어민주당이 다수당을 차지하며 의회 주도권을 확보했다.용인시의회 당선자 현황에 따르면 민주당은 처인구에서 지역구 5석, 기흥구 6석, 수지구 5석 등 지역구 16석을 확보했다. 여기에 비례대표 2석을 더해 모두 18석을 차지하며 제10대 용인시의회 다수당에 올랐다.국민의힘은 처인구 3석, 기흥구 5석, 수지구 6석 등 지역구 14석과 비례대표 2석을 확보해 총 16석을 얻었다.광역의원 선거에서도 민주당 강세가 이어졌다. 민주당은 처인구 4석, 기흥구 4석, 수지구 2석 등 모두 10석을 차지한 반면, 국민의힘은 수지구 제6선거구 1석을 확보하는 데 그쳤다.이는 지난 제9대 용인시의회와 비교해 민주당의 영향력이 더욱 강화된 결과로 평가된다. 제9대 의회 역시 민주당이 다수당이었지만, 이번 선거에서는 시의회 다수당 지위를 유지한 데 이어 경기도의원 선거에서도 압도적 우위를 점하며 지역 정치 지형의 변화를 재확인했다.이에 따라 민선 9기 용인시정은 국민의힘 시장과 민주당 다수 의회가 함께 운영하는 구조로 출범하게 됐다.지난 임기 동안 용인시는 반도체 국가산업단지 조성, 플랫폼시티 개발, 광역교통망 확충 등 대형 사업을 추진해 왔다. 그러나 주요 정책과 예산안, 각종 조례안을 둘러싸고 집행부와 의회가 충돌하는 장면도 적지 않았다.특히 앞으로는 용인 반도체 국가산단과 이동·남사 첨단시스템반도체 국가산단 조성, 플랫폼시티 개발, 경강선 연장, GTX 연계 교통망 구축 등 대규모 사업이 줄줄이 예정돼 있다. 이들 사업은 예산 확보와 행정 절차, 주민 의견 수렴 과정에서 시의회의 협조가 필수적이다.정치권에서는 이번 선거 결과를 두고 "시민들이 이상일 시장에게는 시정의 연속성을 맡기면서도 의회에는 견제와 균형 역할을 주문한 것 아니냐"는 해석을 내놓고 있다.실제로 처인구에서는 민주당이 시의원 5석을 확보하며 우위를 보였고, 기흥구 역시 민주당이 6석을 차지하며 강세를 나타냈다. 반면 수지구는 국민의힘이 6석, 민주당이 5석을 확보하며 상대적으로 보수세가 유지된 것으로 분석된다.결국 민선 9기 용인시정의 성패는 이상일 시장과 민주당 다수 의회가 대립을 할지, 협치를 통해 접점을 찾을지에 달려 있다는 전망이 나온다. 시민들이 시장과 의회에 각각 다른 역할을 부여한 만큼, 향후 4년은 경쟁보다 소통과 협력의 정치력이 더욱 중요해질 것으로 보인다.