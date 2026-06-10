시장은 신상진, 의회는 민주당 품으로… '여소야대' 성남시정 새 시험대

큰사진보기 ▲6·3 지방선거 결과 성남시의 권력 지형이 크게 바뀌었다. 시장 선거에서는 국민의힘 소속 신상진 시장이 재선에 성공했지만, 시의회는 더불어민주당이 다수당을 차지하며 주도권을 가져갔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6·3 지방선거 결과 성남시의 권력 지형이 크게 바뀌었다. 시장 선거에서는 국민의힘 소속 신상진 시장이 재선에 성공했지만, 시의회는 더불어민주당이 다수당을 차지하며 주도권을 가져갔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

6·3 지방선거 결과 성남시의 권력 지형이 크게 바뀌었다. 시장 선거에서는 국민의힘 소속 신상진 시장이 재선에 성공했지만, 시의회는 더불어민주당이 다수당을 차지하며 주도권을 가져갔다.성남시의회에 따르면 민주당은 이번 선거에서 수정구 4석, 중원구 4석, 분당구 8석 등 지역구 16석을 확보했다. 여기에 비례대표 2석을 더해 모두 18석을 차지하며 제10대 성남시의회 다수당에 올랐다.국민의힘은 수정구 3석, 중원구 2석, 분당구 7석 등 지역구 12석과 비례대표 2석을 확보해 총 14석에 머물렀다.4년 전과는 정반대 결과다. 제9대 시의회 출범 당시에는 국민의힘이 18석, 민주당이 16석으로 국민의힘이 다수당이었다. 이번 선거를 통해 의회 권력이 민주당으로 이동한 셈이다.이에 따라 민선 9기 성남시정은 재선에 성공한 신상진 시장과 민주당 다수 의회가 함께 운영하는 구조로 출범하게 됐다.지난 임기 동안 성남시 집행부와 민주당 시의원들은 주요 정책과 예산, 각종 현안을 둘러싸고 여러 차례 충돌했다. 도시개발 사업과 예산 편성, 각종 조례안 처리 과정에서 대립이 반복되면서 시정 운영에 적지 않은 긴장감이 이어져 왔다.민주당은 집행부 견제와 감시 역할을 강조해 왔고, 국민의힘은 주요 정책 추진을 위한 협조 필요성을 주장해 왔다.제10대 의회에서는 민주당이 과반 의석을 확보하면서 예산안과 조례안 처리, 행정사무감사, 주요 개발사업 추진 과정에서 민주당의 영향력이 한층 커질 전망이다.특히 분당 재건축, 원도심 정비사업, 교통 인프라 확충 등 대형 현안이 줄줄이 예정돼 있는 만큼 집행부와 의회의 관계가 향후 성남시정의 중요한 변수로 떠오를 것으로 보인다.정치권에서는 이번 결과를 두고 "시민들이 시장과 의회에 서로 다른 역할을 주문한 것 아니냐"는 해석도 나온다. 신 시장에게는 시정 운영의 연속성을, 민주당 의회에는 견제와 균형 역할을 맡겼다는 것이다.결국 민선 9기 성남시정의 성패는 신상진 시장과 민주당 다수 의회가 대립을 반복할지, 협치를 통해 접점을 찾을지에 달렸다는 분석이 나온다.