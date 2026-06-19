'돈 안 되는' 사회주택, 전세사기 키운 건 '공공'이었다

공공이 토지와 재원을 지원하고 민간이 운영하는 '토지임대부 사회주택'은 한때 청년들의 안심 거처로 큰 주목을 받았다. 그러나 2026년 봄, 대표적인 민간 운영사 녹색친구들이 세입자들의 보증금을 돌려주지 못하면서 사회주택 지점 다섯 곳은 순식간에 전세사기 현장으로 돌변했다. 보증금을 떼일 위기에 놓인 이들만 약 80세대, 피해 규모는 최대 100억 원대에 이를 전망이다. 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 주택도시보증공사(HUG)가 깊숙이 관여한 '공공 주도' 사회주택에서 어떻게 이런 비극이 발생했을까. <오마이뉴스>는 공공의 방치와 구조적 결함 속에서 예견됐던 이번 사태의 내막을 세 편에 걸쳐 짚어봤다.

큰사진보기 ▲세입자 박근호씨가 16일 오후 경기도 고양시 삼송동 녹색친구들 삼송점 내 자신이 거주하는 주택을 바라보고 있다. LH가 사업을 주관하고 HUG가 토지를 소유한 공공지원 민간임대주택에서 전세사기 피해가 발생하면서 보증금을 돌려받지 못한 박씨는 주거와 생계에 대한 불안을 호소했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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"토지임대부 사회주택 유형은 토지주와 건물주의 불일치의 구조적 제약과 보증금 반환 문제 발생 같은 사업장 관리 및 운영 미흡이 복합적으로 영향을 미쳐 공공성과 지속가능성 평가에서 낮은 점수를 기록"

"토지임대부형의 토지지원리츠 시회주택 유형은 토지주와 건물주가 이원화 되어 있는 사회주택의 사업구조와 주택도시보증공사의 임대보증금 보증보험 가입조건 강화 등으로 몇몇 사업장의 보증보험 가입불가가 사업자의 관리·운영 의욕상실 등으로 이어져 지속 가능성 평가에서 낮은 점수를 기록한 것으로 추정됨"

큰사진보기 ▲녹색친구들 삼송점 세입자들이 건물 출입구에 현수막을 내걸고 보증금 미반환 문제 해결을 촉구하고 있다. 세입자들은 공공이 주도한 사회주택 사업에서 피해가 발생했다며 LH와 HUG의 책임 있는 대응을 요구했다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲사회주택 '녹색친구들' 세입자 대책위원회 관계자들이 18일 오전 서울 여의도 주택도시보증공사(HUG) 동부기금센터 앞에서 기자회견을 열어 사회주택 업체인 '녹색친구들'의 자본잠식으로 발생한 연쇄 보증금 미반환 사태에 고통을 호소하며 토지 소유권과 계약상 구조적 책임이 있는 HUG가 피해주택들을 매입해 보증금을 보전해 줄 것을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기