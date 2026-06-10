"이 대통령이 설마 윤석열처럼" 발언 논란 이지은 대변인 사퇴

큰사진보기 ▲이지은 더불어민주당 대변인.(자료 사진) ⓒ 남소연 관련사진보기

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이재명 대통령의 기자회견 언급을 놓고 전직 대통령 윤석열씨의 당무 개입에 빗댄 발언으로 논란을 일으킨 이지은 더불어민주당 대변인이 사퇴했다.이 대변인은 10일 입장문을 내고 "이제 무거운 짐을 내려놓고, 당원의 한 사람으로 돌아가 더 깊이 배우고 성찰하겠다"라며 사퇴 의사를 밝혔다.앞서 이 대변인은 9일 오후 유튜브 채널 '박시영TV'에 출연해 "우리가 윤석열이 누구 찍어서 당 대표 시키고 이걸 엄청 욕을 했었는데, '(이재명) 대통령이 지금 이걸 하시는 건가? 설마' 이런 생각이 든다"고 말해 지지층으로부터 큰 비판이 일었다.이 대변인은 자신이 발언 취지에 대해 "저는 우리가 그토록 비판했던 과거 정권의 '당대표 찍어내기'나 '밀실 낙점' 같은 구태 정치가 우리 정부에서는 일어날 리 없다는 확신이 있었다"라며 "그래서 '우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데, 우리 대통령이 그렇게 하신다고? 설마 그럴 리 없다'는 취지의 말을 한 것"이라고 설명했다.이 대변인은 또 "방송에서 '우리 대통령은 윤석열과 다르다'는 말씀을 드렸지만 들으시는 분들께는 '우리 대통령은 윤석열과 같다'라고 들렸던 것 같다"라며 "제 진의조차 국민께 온전히 도달케 못하는 부족한 전달력이라면, 집권여당의 대변인이라는 직을 계속 맡아서는 안 된다는 결론에 이르렀다"라고 밝혔다.그러면서 이 대변인은 이 대통령이 민주당 전당대회를 앞두고 특정 후보를 지지하고 있다는 일부의 해석에 대해서는 비판적 목소리를 냈다. 그는 "대통령께서는 민주당의 공과를 누구보다 솔직하게 대면하시는 분이며, 새로운 도전에 나서는 동지들에게 언제나 따뜻한 격려를 아끼시 않는 분"이라며 "대통령의 그 넓은 품과 진정성을 '특정인 픽'이라는 정파적 문구로 호도하는 것이야말로 오히려 대통령을 위험에 빠뜨리는 주장이라 생각한다"라고 강조했다.다만 이 대변인은 자신이 '윤석열'을 언급한 것은 부적절했다는 점을 인정했다. 그는 "그럼에도 불구하고, 제 언어의 정제됨이 부족했다. 굳이 비유의 대상에 '윤석열'이라는 이름을 올릴 필요는 없었다"라며 "진의가 무엇이었든 간에, 그 진심을 제대로 전달하지 못해 당에 부담을 주었다면 그것 자체로 대변인으로서의 역량 부족을 고백할 수밖에 없다"라고 고개를 숙였다.민주당 서울 마포갑 지역위원장을 맡고 있는 이 대변인은 정청래 대표 체제에서 대변인으로 임명됐다.