농어촌기본소득 증액하나? 이 대통령 SNS에 옥천군 언급

큰사진보기 ▲이재명 대통령 엑스. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사진=옥천군 제공. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

이재명 대통령이 옥천군 사례를 들며 농어촌기본소득 시범사업 효과를 언급, 제도의 상시화와 지급액 인상 가능성을 밝혔다.이 대통령은 10일 SNS에 농어촌기본소득 지급 이후 옥천군 인구가 증가했다는 내용의 기사를 공유하고 "2년 한시 도입인데도 이 정도 효과인데, 이를 영구적으로 도입하고 금액을 상향하면 훨씬 효과가 크겠지요?"라고 밝혔다.농어촌기본소득은 인구소멸 위기에 놓인 농어촌 지역 주민에게 매월 15만원 상당의 지역사랑상품권을 지급하는 사업이다. 현재 옥천군을 비롯해 경기 연천, 강원 정선, 충남 청양, 전북 순창·장수, 전남 곡성·신안, 경북 영양, 경남 남해 등 전국 10개 지역에서 시범 운영되고 있다.이 대통령은 재원 마련 문제와 관련해 "군 단위 현재 예산은 보통 1인당 2000만원이 넘는다는 점을 고려하면 결국 의지와 정책 결단의 문제, 즉 예산의 우선순위 문제임을 알 수 있다"고 강조했다.이어 "특히 최근 주식시장 활성화로 농어촌에 의무적으로 사용해야 하는 농어촌특별세가 수조원대로 폭증하고 있다"며 "이 예산을 종전처럼 농로, 교량 등 기반시설 확보에 쓰는 대신 농어촌기본소득 재원으로 활용해 지속 사업으로 확정하고, 기본소득액을 15만원에서 그 이상으로 높이면 농어촌도 살아날 것"이라고 자신의 의견을 밝혔다.이 대통령은 "(농어촌기본소득을 높이면)귀농·귀어도 늘어나고, 지역소멸도 막고, 국토균형발전도 이루고, 수도권 집중에 따른 집값 폭등 같은 문제도 완화하고, 행복한 노년도 보장하는 등 일석다조 효과가 있을 것 같다"며 "여러분 의견도 듣고 싶네요"라며 글을 맺었다.한편 옥천군은 지난 9일 옥천읍 인구가 11년만에 3만명을 회복했다고 발표했다.지난달 말 기준 옥천군 인구는 5만423명, 옥천읍 인구는 3만31명이다. 옥천군 인구는 지난해 11월(4만8409명)보다 2014명 늘었다.