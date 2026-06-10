김영환 "충북지사 선거 무효"... 선거무효 소송 나선다

큰사진보기 ▲김영환 후보 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지난 6·3지방선거 충북지사 선거에서 낙선한 김영환 충북지사가 선거 무효 소송에 나선다.10일 김 지사는 충북도청에서 기자들과 만나 "선거 무효 소송 전 단계인 선거 소청을 제기할 계획"이라고 밝혔다.그는 "충북지사 선거는 선거인명부 누락이라는 중대한 관리 하자로 다수 선거인의 참정권이 훼손됐다"며 "선거 자체를 부정하는 게 아니라 부실·부정 선거 내용에 대해 선거관리위원회가 확실히 밝힐 필요가 있다"고 입장을 밝혔다.김영환 지사가 선거무효 소송에 나설 것이라고 입장을 밝힌 가운데 충북녹색당은 김 지사에 대해 강하게 비판했다.공직선거법은 지자체장 선거 효력에 이의가 있는 선거인(유권자), 후보자, 후보자를 추천한 정당은 선거일로부터 2주 안에 중앙선관위에 소청을 제기할 수 있다고 돼있다..선관위는 소청을 접수한 날부터 60일 안에 답을 내야한다.소청 결과가 나오면 10일 이내 소청인은 법원에 선거 무효 소송을 제기할 수 있다.선관위가 선거 무효를 결정하거나 법원이 선거 무효 판결을 내리면 재선거를 치르게 된다.