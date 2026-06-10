"후보 때 약속 지켜라"... 민주노총, 이장섭 당선자에 면담 요구

큰사진보기 ▲10일 민주노총충북본부는 청주시장인수위 건물 앞에서 기자회견을 열고 면담요구서를 제출했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

민주노총 충북지역본부(본부장 박옥주)가 이장섭 청주시장 당선자가 후보 시절 약속한 '청주시 원청교섭 이행'을 요구하며 면담을 요청했다.10일 민주노총충북본부는 청주시장인수위 건물 앞에서 기자회견을 열고 면담요구서를 제출했다.이들은 "지난 4월부터 청주시에 진짜 사장 책임을 요구하며, 청주시와 직접교섭을 열어내기 위한 공동투쟁을 진행해왔다"며 "이장섭 당선인은 후보 시절 민주노총충북본부의 정책질의에 대해 '청주시가 실질적인 권한을 가진 사업부문에 대해서는 개정 노조법 취지에 맞게 '모범사용자'로서의 책임을 다하겠다'고 답변한 바 있다"고 밝혔다.이어 "후보 시절 밝힌 입장에 따라 청주시가 모범사용자로서 이 노동자들과 교섭에 나설 것을 촉구한다"며 "이를 위해 6월 중 우리 노동조합과 당선인 간의 면담 추진을 요구한다"며 면담요청서를 전달했다.한편 지난 3월 10일 개정 노조법이 시행되면서 하청노동자들이 원청과 직접 교섭할 수 있는 길이 열렸다.이에 따라 지난 달 26일 청주시 생활폐기물 수집운반 노동자들(공공운수노조 충북지역평등지부 청주환경지회)은 청주시에 교서을 요구한 상태다.