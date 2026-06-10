요즘 나의 소원은 햄버거 한 입 크게 베어 먹는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲치과 치료 받으려고 대기하고 있는 기자대기 하는 시간은 늘 긴장된다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲치과에서 만들어준 임시 치아꼭 필요할 때만 사용하고 집에 있을 때는 사용하지 않는다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲치과 치료 일지사고 일부터 치과에서 치료 받은 내용을 적어두었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 유영숙 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다.