천장 주저앉아도... 동자동 화가가 쪽방을 떠나지 않는 이유

2021년 2월 5일, 국토교통부와 서울특별시, 용산구 등 5개 부처와 기관은 “전국 최대 서울역 쪽방촌, 명품 주거단지로 재탄생”이란 제목의 합동 보도자료를 발표하였다. 계획은 동자동 쪽방촌에 공공임대주택 1250호를 짓고, 공사 기간 중 임시 거주지를 마련해 쪽방촌 주민들과 세입자들이 내몰림 없이 재정착하게 한다는 내용을 담았다. 이른바 ‘동자동 쪽방 공공주택사업’은 2021년 말까지 첫 단계인 ‘지구지정’을 완료하고 2026년 1월, 공공임대주택에 입주하는 것을 목표로 추진될 예정이었다. 그러나 2026년 6월 현재, 2021년에 완료됐어야 할 ‘지구지정’조차 이뤄지지 않은 상태다. 그사이 160여 명의 주민이 세상을 떠났고 1000여 명에 달했던 쪽방 주민은 800여 명으로 줄었다.



정부와 서울시, 용산구 등 계획을 발표했던 이들은 침묵하거나, 공공주택사업을 반대하는 입장으로 돌아섰다. 그러나 주민들에게 공공주택사업은 ‘죽은 자들의 원망’이자, 주민들을 내몰았던 민간개발과 같은 다른 꿈은 꿀 수 없는 ‘산 자의 소망’이기에 버릴 수 없다. '2026홈리스주거팀'은 동자동 쪽방 공공주택 사업의 실행을 위해 분투하는 동자동 쪽방 주민들, 이를 지지하는 시민들을 인터뷰해 기사를 실었다. 기사는 총 4회에 걸쳐 연재될 예정이다.

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"우리는 삶 자체가 재난이니까."

"지금 이 방은 괜찮은데, 요 밑 9-19번지 지하에 살 때는 습기가 차서 천장이 주저앉았어요. 내가 천장을 이만큼 뜯어냈어요. 뜯어내고 싱크대 쪼가리 같은 걸로 얽어준 거예요. 근데 이게 방에서 요리를 하고 그러니까 김이 올라갈 거 아니야. 축축한 게 나중에는 무게를 이기지 못해 주저앉아 버린 거지. 누워 있는데 주저앉아서 머리 이마빡도 까지고."

큰사진보기 ▲윤용주님 쪽방 내 화장실변기 양옆으로 손잡이가 설치돼 있다. ⓒ 윤용주 관련사진보기

"저번에도 만났지만 뭐 하겠다, 뭔가 정말 할 것 같이 대답은 하지만 뭐 그게 벌써 5년이라는 세월이 흘러버렸고 (...) 이 정부가 끝나고 다른 정부가 들어서면 또다시 또 없던 일로 돼버리는 거 아닌가라는 생각이 들어요. 정부 임기 안에 어떻게든지 간에 지구 지정이라도 해 놓아야 된다는 생각이 들어서 좀 더 어떻게든 힘을 내서 싸워야만 되지 않나."

"저는 이곳이 아무리 비싼 땅이라고 해도 이곳에 살 수 있는 권리는 그 누구든지 다 있다라고 생각을 해요. 그래서 저는 여기서 공공개발이 이루어짐으로써 이제 개발이 투기가 아닌 그 지역 주민들의 정착, 재정착이 가장 큰 개발의 이슈가 돼야 된다고 생각을 해요. 여기가 그런 시발점이 됐으면 해요."

"제가 그림을 그리며 화가로 활동하고 있었고, 여기에 장애가 있다는 것이 오세훈 시장이 말하는 약자와의 동행에 어쩌면 보기 좋게 내세울 수 있어 그랬을지도 모릅니다."

"공공개발 제발 좀 빨리 시행해 주세요. 제가 살아봐야 얼마나 살겠습니까? 환경도 생각하시고 건강도 생각하시고 해서 공공개발 이뤄져서 (...) 정말 지지하는 목소리를 낼 수 있게 해 주십시오."

"하여튼 뭐 차분하게 말씀해 주셔서 감사합니다."

큰사진보기 ▲윤용주님을 찾은 오세훈 시장윤용주님이 오세훈 시장에게 붓글씨를 써 선물하고 있다. ⓒ 라이브서울 영상 캡처 관련사진보기

큰사진보기 ▲동자동 쪽방 골목 앞의 오세훈 시장공공주택 사업 추진을 요구하는 윤용주님의 발언을 듣고 있다. ⓒ 2026홈리스주거팀 관련사진보기

"공공개발을 하게 해 달라는 외침을 지금 하고 계십니다. (...) 국토부와 협의가 잘 이뤄져서 공공개발 쪽으로 가고 있습니다. (...) 안심시켜 드려도 되는 단계에 와 있다고 생각합니다."

"토지주들의 입장에서는 민간개발 사업을 절실히 원해서 (...) 민간개발을 하더라도 이분들께 어떤 도움을 드릴 수 있는지 계속해서 모색을 하고 있고요."

"지금 나도 건강이 안 좋고 하지만 계속, 계속해요. 우리마저 여기서 포기를 하고 밀려난다면 우리처럼 힘없는 사람들, 그다음에 많은 세입자들, 그냥 늘 주거에 취약한 사람들에게 희망이 없으리라고 생각을 해요."

"계속 여기에 매달려 있는 것은 내 이웃이라는 것이 있기 때문이거든요. 사실 혼자서 (타지로) 간다면 내 죽을 때까지 인생은 언제 고독사할지, 아마 그런 환경에 처해질 거예요. 이웃이 없이 나 혼자 고독한 생활을 하다, 나 스스로 견디지 못할 것 같은 생각이 드는 거예요. 꼭 기어코 여기서, 내가 그 안에 생을 마감한다면 그건 어쩔 수 없는 거지만 내가 있는 동안에는 포기하지 않고 여기서 해나가리라고 저는 그렇게 다짐하고 있어요. 그냥 누워서도 늘 생각하면서..."

큰사진보기 ▲노래윤용주님이 홈리스주거팀이 발행하는 '쪽방신문'에 기고한 시화 ⓒ 윤용주 관련사진보기

"우리가 공공개발을 이룬다면은 우리는 정말 큰, 죽은 후에도 아마 훗날에 정말 새로운 그런 시대를 살았다라고 자부할 수 있을 거예요."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 이동현씨는 홈리스행동 상임활동가, 2026홈리스주거팀입니다.

윤용주님이 쪽방 생활을 시작한 지 내년이면 만 20년이 된다. 거리 노숙과 길 건너 남대문 쪽방촌을 거쳐 동자동 쪽방촌에 들어왔다. 그는 직함이 많다. 2024년까지 동자동 주민들의 조직인 '동자동사랑방'의 공동대표를 맡았고 지금도 운영위원으로 활동한다. 마을은행인 '사랑방마을주민협동회'의 조직·연대 이사로도 활동하고 있다. 오랜 기간 동양화를 그려왔고, 2017년도에는 국제장애인미술대전에서 특선으로 입상한 직업 화가이기도 하다. 짐작되듯, 그는 질병으로 두 다리를 잃은 최 중증 장애인으로 쪽방에서 살고 있다.몇 년 전 기후 위기에 대해 그와 이야기를 나눈 적이 있다. 그의 첫 마디는 이랬다.기후 위기가 주거 위기를 심화하는 것은 더 없는 사실이나, 재난과도 같은 삶은 쪽방 주민들에게 시절을 가리지 않고 지속 되었다. 직전에 살던 쪽방은 환기와 통풍이 안 돼 천장이 내려앉았다. 큰비가 내릴 때는 정화조가 넘쳐 벽체를 타고 인분이 스며들었다.지금 그의 쪽방은 건물 출입구에서 족히 10미터는 기어야 들어갈 수 있다. 발이 되어 준 전동휠체어는 길가에 둘 수밖에 없다. 그나마 몇 군데 거쳤던 쪽방 중 지금 방이 가장 살기 좋은 곳이다. 근 20년 동안 1층 방, 화장실을 이용할 수 있는 곳, 전동휠체어를 충전할 수 있는 곳을 찾아 여러 차례 이동한 결과 지금 방에 이르게 되었다.사실 이곳도 1층이란 것을 빼곤 매일반이던 걸 동료 주민들이 합판을 깔아 복도와 화장실 입구의 높이를 맞추고, 화장실 벽에 손잡이를 설치해 변기에 오를 수 있게 해 줬기에 지금의 꼴을 갖추게 된 것이다.윤용주님은 동자동 쪽방 주민조직의 주요 직책을 맡고 있는 만큼 동자동 쪽방 공공주택 사업 추진을 위한 활동에 활발히 나서고 있다. 지난 4월, 국토교통부 차관과의 면담에도 참여하였다.그는 정부가 토지·건물주들 설득을 핑계로 스스로의 역할에 태만한다고 비판한다. 2025년 초, 국민권익위원회와 동자동 쪽방 주민들, 활동가들 간의 간담회가 진행된 바 있다. 당시 권익위 담당자는 제삼자의 입장을 전제로 '왜 그 노른자 땅에 그분들이 재정착을 해야 되느냐'는 질문을 던졌다.'위치'는 적절한 주거의 7가지 구성 요소(유엔 주거권 일반논평 4)의 하나일 만큼 장소성이 중요하다는 것, 가난한 이들도 거주 이전의 자유가 있고, 기존 생활권을 보장받을 권리가 있다는 것을 참여자들이 무수히 설명했지만 그에겐 가닿지 않았다. 동자동이란 동네는 부동산 가치로 금세 환가 되고, 주거권 운운하는 사람들의 얘기는 분에 맞지 않은 소비를 탐하는 욕심으로 폄훼되었다.그는 땅값이 비싸거나 싼 것과 무관하게 개발은 그곳에 사는 이들을 재정착시키는 게 목적이어야 한다 생각한다. 그러나 이런 지향은 이윤을 목적으로 한 민간개발의 관심사가 아니기에 '공공'이 주도할 수밖에 없다는 것이다. 그에게 동자동 공공주택 사업은 주거를 둘러싸고 이윤과 권리가 부딪히는 전장이다.2023년 7월, 오세훈 시장은 그의 정책 브랜드인 '약자와의 동행' 사업을 홍보하고자 동자동 쪽방촌을 찾았다. '온기창고'라는 쪽방 주민을 위한 생필품 가게 개소식에 온 것이다. 온기창고는 누구든 줄 서지 않고 자유롭게 스스로 생필품을 골라갈 수 있다는 것을 장점으로 내세운다.그러나 이날 오세훈 시장은 자신이 고른 물품을 들고 윤용주님 방을 찾았다. 장애인이 접근할 수 있는 경사로는 '온기창고' 개소식 이후 몇 달이 지나서야 설치됐기에 어차피 윤용주님은 그 당시 스스로 물품을 고를 수조차 없었다. 오세훈 시장을 맞은 윤용주님은 감사의 의미로 "많은 관심 감사합니다"라는 붓글씨를 써 주었다. 오세훈 시장은 "제가 말씀드리는 문구로" 써 달라며 "마음을 모아 약자와의 동행"이라는 글씨를 받아갔다.2025년 1월, 오세훈 시장은 설 명절 민생안정지원 현장방문을 한다며 국회의원들을 대동하고 또다시 동자동 쪽방촌을 찾았다. 이날 윤용주님은 피켓을 들고 골목에 나와 오세훈 시장에게 외쳤다.오세훈 시장이 답했다.선물 보따리를 들고 윤용주님을 찾던 2023년 7월, 오세훈 시장은 온기창고 개소식에서 이렇게 말했다.지난 5월 28일, 서울시장 후보 TV 토론회에 나선 오세훈 시장의 발언은 달라져 있었다.그에게 동자동 쪽방촌은 숱한 재개발 대상지 중 하나인 것일까.윤용주님은 근래 들어 악화한 폐쇄성 폐질환 탓에 24시간 산소 발생기에 의존해 호흡한다. 발병 원인은 알 수 없다. 화선지 먼지를 내보낼 수 없는 좁은 쪽방에서 오랫동안 그림을 그린 탓이라 추측할 뿐이다.사실, 그가 동자동 공공주택 사업을 원하는 이유는 무장애 설비가 잘 갖춰진, 통풍이 잘되고, 휠체어가 다닐 수 있는 좋은 집을 바라기 때문은 아니다. 그런 집으로 떠나길 바랐다면, 중증 장애인이자 기초 수급자인 그로서 공공임대주택에 가는 데 20년까지 걸리지는 않았을 것이다.동자동은 "국내 최대 규모의 쪽방촌"과 같이, 주거 빈곤의 대명사로 호명되었다. 그러나 윤용주님은 동자동이 집으로 고통받는 이들에게, 재개발로 마을과 이웃이 공중 분해되는 현실을 바로잡는 대안이 되길 바란다. 아직은 희망 고문일 뿐이지만, 살아 있는 한 포기하지 않을 작정이다.