전교조 "김대중 인수위, 교사 배제·선거 공신 대거 포진"

큰사진보기 ▲김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인이 10일 위원장을 포함한 12명의 인수위원들에게 위촉장을 수여한 뒤 기념촬영하고 있다. 2026. 6. 10 ⓒ 전라남도교육청 제공 관련사진보기

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교원단체가 김대중 전남광주통합특별시 교육감 당선인의 인수위원회에 학교 현장 목소리를 반영할 교사가 배제되고 선거 공신만 대거 포진해 있다고 비판했다.전국교직원노동조합 광주지부는 10일 보도자료를 내고 "9일 출범한 김 당선인의 인수위(K-교육특별시 준비위원회)에 교육 행정 대전환을 설계하는 첫 단추에 정작 가장 중요한 현장 교사의 자리가 없다"고 지적했다.광주지부는 "교육 통합을 앞두고 광주·전남 교원들이 요구한 압도적 1순위 과제는 행정업무의 실질적 감경이었다"며 "학교 업무 구조를 가장 잘 아는 현장 교사를 배제한 기구가 어떻게 학교 업무 정상화의 청사진을 그릴 수 있겠느냐"고 했다.이어 "교육의 주인은 교실에 있고 정책 성패는 회의실이 아닌 학교 현장에서 갈린다"며 "김대중 당선인과 인수위는 현장 교원 목소리를 청취할 교원단체와의 간담회를 즉각 추진하라"고 요구했다.전교조 전남지부도 당선인 인수위 구성에 우려를 표시했다.전남지부는 "인수위 부위원장과 핵심 위원 자리에 공동선거대책위원장으로 활동한 인사들이 대거 포진했다"며 "선거 측근 챙기기라는 비판이 교육계 안팎에서 나오는 현실을 당선인과 인수위는 무겁게 받아들여야 한다"고 했다.이어 "인수위는 선거의 연장이 아니라, 공약을 현실로 옮기는 설계 기구"라며 "김 당선인의 인수위에서 교원단체와 현장 교직원의 실질적 참여가 현저히 제한돼 있다"고 했다.그러면서 경기도교육감 인수위에는 전교조·경기교총·경기교사노조 등 교원 3단체 현직 대표가 동시에 참여하는 구조를 갖췄다고 지적했다.전남지부는 "교육 통합은 단순히 두 기관을 합치는 행정 사업이 아니라 전남과 광주의 교육을 새롭게 설계하는 역사적 과제"라며 "전국 최초의 광역 통합교육청은 화려한 출범 선언이 아니라, 현장의 신뢰 위에 세워져야 한다"고 강조했다.김대중 통합교육감 당선인의 인수위는 위원장인 김경범 서울대 교수와 부위원장인 문승태 전 순천대 부총장을 포함해 모두 12명으로 구성됐다.위원 중에는 김용태 전 전교조 광주지부장, 오경미 전 광주시교육청 교육국장 등이 포함돼 있다.문 부위원장과 김 위원, 오 위원은 이번 교육감 선거에서 후보로 출마했으나 단일화 경선 패배 등으로 중도 사퇴한 뒤 본 선거 국면에서는 김 당선인을 지원했다.현장 교사가 인수위에 빠져 있다는 지적과 관련해 김 당선인 인수위 관계자는 "학교 현장의 수업 안정성과 안정적 교육과정 운영을 배려한 결과"라며 "교사들이 오롯이 수업과 학생 지도에만 집중할 수 있도록 실무위원진에서 제외했다"고 설명했다.이어 "현장 교사들의 의견은 교원노조나 단체 등 집결된 소통 구조를 통해 종합적이고 깊이 있게 경청할 계획"이라며 "이미 간담회 등 의견 수렴을 위한 별도 구조를 마련해 두고 있으며, 끊임없이 현장의 목소리를 담아내겠다"고 덧붙였다.