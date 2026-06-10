정부, 방첩사 해체... 방첩·보안·안보수사 분산해 오는 7월 국방방첩본부 창설

큰사진보기 ▲안규백 국방부 장관이 10일 서울 용산구 국방부 브리핑룸에서 방첩사 해체 및 기능개편 발표를 하고 있다. 2026.6.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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정부가 10일 국군방첩사령부(방첩사)를 해체하고 오는 7월 말까지 국방방첩본부를 창설한다고 밝혔다.국방부는 이날 오후 국군방첩사령부를 해체하고 핵심 기능을 국방방첩본부, 국방보안지원단, 국방부조사본부 등에 이전하는 '방첩사 해체 및 기능 개편안'을 발표했다.안규백 국방부 장관은 이날 국방부 청사에서 열린 브리핑에서 "12·3 불법 계엄의 과오를 딛고, 우리 군의 안보역량을 한 단계 끌어올림으로써, 진정한 국민의 군대로 나아가기 위한 '방첩사 해체 및 기능 개편안'을 국민께 보고드린다"고 밝혔다.안 장관은 "단순히 조직개편이나 기능 조정을 넘어 우리 군의 정보기관이 다시는 정치에 개입할 수 없도록 조직과 임무를 재구조화하는 '국민의 군대 건설'의 역사적인 분수령이 될 것"이라고 강조했다.이로써 지난 1977년 국군보안사령부로 창설된 이후 국군기무사령부와 방첩사로 승계되면서 막강한 권한을 행사해 온 군 방첩·보안 조직이 해체 수준의 개편을 맞이하게 됐다.개편안에 따르면 그간 방첩사가 수행해 온 방첩·방산 관련 정보활동과 방산·사이버 보안 업무는 새롭게 창설되는 국방방첩본부로 이관된다.안보수사 기능과 계엄 시 합동수사 권한은 국방부 조사본부가 넘겨받고, 군단급 이상 부대의 보안감사와 보안사고 조사 업무는 신설되는 '국방보안지원단'이 담당하게 된다.그동안 방첩사의 핵심 권한으로 꼽혀온 동향조사, 인사첩보, 세평 수집 기능과 방첩 업무 외 불법·비리 정보수집 기능은 전면 폐지된다. 정부는 이들 기능이 방첩사가 군 내 권력기관으로 군림하는 기반이 됐다고 판단했다.이번 개편은 지난 1월 민관군 합동 특별자문위원회가 권고한 방첩·보안 체계 재설계 방안을 수용한 결과로, 기존 수사·방첩·보안 기능을 분산하고 정치 개입 논란을 불러온 기능은 폐지하는 것이 개편안의 골자다.새롭게 창설되는 국방방첩본부에는 보다 강력한 내부 감시와 외부 통제 장치가 마련될 전망이다. 감찰실장에는 외부 고위감사 공무원을 임명하고, 국방부 본부에는 방첩·정보·보안기관을 전담 관리하는 감독 조직을 신설한다.아울러 민간 전문가로 구성된 준법감찰위원회를 국방부 장관 직속으로 설치하고, 방첩정보 활동 지침을 마련해 국회에 정기적으로 보고하도록 했다. 아울러 방첩 활동 범위와 위법 행위 처벌 기준을 명문화하는 가칭 '군 방첩부대원의 직무수행법' 제정도 추진한다.