주호치민 총영사관 별관, 사설 유학원 영업장으로 전락?

큰사진보기 ▲주호치민 총영사관 별관 건물. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲1960년대 월남 파병은 한국군 최초의 해외 파병이었다. ⓒ K-TV 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲비영리단체인 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터는 주호치민 총영사관 별관 4층에 입주해 있다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주호치민 총영사관 별관 4층에 입주한 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 공간에서 유학사업을 위한 인테리어 공사가 진행됐다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주호치민 총영사관 별관 4층에 입주한 아시아문화교류재단에 걸린 '코리아탑 베트남 호치민센터' 현판. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲비영리단체 아시아문화교류재단과 코리아탑유학원의 업무제휴 협약서. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

<'법인 주인은 직원, 대표는 나'... 총영사관 별관서 차명 유학원 운영 의혹>

으로 이어집니다.

주호치민 총영사관 본관(107 Nguyen Du, Ben Thanh Ward)에서 2.8km 정도 떨어진 곳에 위치한 별관(47 Nguyen Cu Trinh Street, Cau Ong Lanh Ward, District 1). 호치민시의 가장 번화한 곳이자 상업중심지인 '1군'(Quận 1, District 1)에 자리잡고 있다. 한때 '한국회관'으로 불렸던 이곳은 월남 정부('베트남공화국'을 가리키는 용어로 '남베트남 정부'라고도 한다) 시기 사이공(현 호치민시)에 진출해 있던 한국기업과 한인회의 모금, 월남 파월군인의 헌신과 정부의 지원으로 지어진 건물이다.하지만 월남 정부의 패망 이후 현 베트남 정부(베트남사회주의공화국)에 의한 몰수 조치, 한국-베트남 수교 이후 반환과 국가자산 재등록 등의 우여곡절을 거쳐야 했다. 현재는 호치민한인회와 대한민국고엽제전우회 베트남지부(1층), 호치민한국교육원(3층, 교육부 부설 기관), 아시아문화교류재단(ACEF, 비영리 민간단체) 호치민한국문화센터(4층) 등이 입주해 있다.하지만 최근 주호치민 총영사관에 별관 운영과 관련한 '진정서'가 제출됐다. 별관에 입주한 비영리단체인 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터가 한국의 한 사설유학원과 함께 별관 안에서 유학사업 등 영리활동을 하고 있다는 것이었다. 진정인은 "공적 자산(공간)을 사적인 영리 활동에 전용하는 행위"라고 비판했다.이에 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터와 코리아탑유학원은 <오마이뉴스>에 보낸 답변서에서 "별관에서 영리유학사업을 한 적도 없고, 유학원으로부터 후원금 등을 받은 적이 없다"라고 진정서 내용을 부인했다. 외교부와 주호치민 한국총영사관은 "사실관계를 파악 중"이라고 밝혔다.도대체 베트남 전쟁과 월남 파병, 한국-베트남 수교 등 54년의 한국-베트남 현대사가 오롯이 새겨진 주호치민 총영사관 별관에서는 어떤 일이 벌어지고 있는 걸까? 그 진상을 파악하기 위해서는 먼저 별관의 역사로 거슬러 올라가야 한다.한국과 베트남(월남)은 지난 1956년 3월 첫 수교를 맺고 공식적인 외교관계를 수립했다. 당시 주월남 한국대사관은 월남 정부의 수도였던 사이공에 있었다. 현재 주호치민 한국총영사관으로 쓰고 있는 건물이 당시에는 주월남 한국대사관이었다. 한국은 전투부대가 첫 파병됐던 지난 1965년 2월부터 철수를 완료한 1973년 3월까지 몇 차례 군을 파병했다. 월남 파병은 국군 역사상 첫 해외 파병 사례였다.베트남 전쟁(휴전 협정 포함)이 진행되고 있던 지난 1968년 사이공에서 활동하던 월남교민회가 사이공에 거주하는 한국인들의 편의, 월남인들과의 교류 등을 목적으로 회관 건립을 제안했다. 이에 주월남 한국대사관은 정부에 예산 지원을 건의해서 승인을 받아냈다(1969년). 이후 사이공에 진출해 있던 한국 기업과 교민회 등 여러 단체들의 후원, 월남 파병군과 정부의 지원 등을 받아 지난 1972년 5월 '한국회관'을 준공했다.2022년 4월 14일 자 <한국일보>의 보도에 따르면, 한국회관 건립에는 총 3224만 피아스타(당시 월남 화폐 단위)가 소요됐다. 여기에는 정부 799만 피아스타(24.8%), 교민회 732만890 피아스타(22.7%), 한국기업 등 각종 단체들 1692만9110 피아스타(52.5%)가 포함돼 있다.한국회관을 6개월(1972년 11월 기공~1973년 5월 완공) 만에 준공할 수 있었던 데에는 월남에 파병됐던 공병대의 지원도 큰 역할을 했다. 당시 제103공병대대와 제127공병대대는 '비둘기부대'(정식명칭은 주월한국군사원조단)라는 이름으로 파병되었다. 주호치민 총영사관에서 근무한 적이 있는 C씨는 "주월남 한국대사관이 교민과 우리 기업의 모금을 받아 대사관 명의로 토지를 매입했고, 월남 파병 공병대인 비둘기부대가 건축에 참여했다"라고 전했다.앞서 언급한 <한국일보> 보도를 보면 월남전참전자회 베트남해외회 측은 베트남 전쟁에 참전한 군인들이 전체 건립비용의 40.9%를 찬조금 형태로 냈다고 주장했다. 하지만 주호치민 한국총영사관측은 "당시 공병대가 건축비용 분담 및 자재·인력 지원을 약속했으나 실제로는 인력만 보낸 것으로 파악됐다"라며 "장병 찬조금도 일부 있었겠지만, 그렇다 해도 한국회관이 공익을 위해 민·관·군이 힘을 합쳐 지은 국가의 재산이라는 사실은 변하지 않는다"라고 반박했다.그런데 북베트남정부(당시 베트남민주공화국으로 '월맹'으로도 불렸다)가 지난 1975년 사이공을 점령했고, 한국이 파병 등을 통해 지원했던 월남 정부는 패망했다. 북베트남정부는 같은 해 4월 주월남 한국대사관과 한국회관을 베트남 정부 재산으로 몰수 조치했고, 이에 맞서 한국도 서울 용산구 한남동과 삼청동에 있던 주한 월남대사관과 대사관저를 국고로 귀속했다. 그리고 북베트남 정부는 지난 1976년 7월 베트남사회주의공화국을 수립했다.10년이 넘도록 한국-베트남의 외교관계가 단절된 가운데, 베트남에서는 지난 1986년 12월 열린 베트남공산당 제6차 대회에서 개혁파의 지도자였던 응우옌 반린이 당 총서기로 선출돼 베트남식 개혁·개방정책인 도이 머이(Doo Moi) 정책을, 비슷한 시기인 지난 1987년 실시된 한국의 대선에서는 노태우 민주정의당 후보가 당선돼 이후 공산권 국가들을 대상으로 한 북방 외교(북방 정책)를 각각 추진했다. 이런 역사적 흐름 속에서 지난 1992년 12월 한국과 베트남은 외교 관계를 복원했다. 이는 노태우 정부가 추진하던 북방 정책의 일환이었다.양국 정부는 이러한 외교 관계 재수립에 맞춰 화해의 의미로 베트남 전쟁 직후 상호몰수한 자산을 돌려주는 조치를 취했다. 양국의 대사관 등을 각 정부의 자산으로 현지에서 재등록하도록 한 것이다. 이에 따라 주베트남 한국대사관과 한국회관이 각각 주호치민 총영사관과 별관으로 돌아왔다.그런데 지난 4월 7일 주호치민 총영사관에 별관과 관련된 진정서가 접수됐다. 피진정인은 별관에 입주해 있는 비영리단체 '아시아문화교류재단'과 '코리아탑유학원'이었고, 진정인은 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터의 박아무개 원장과 함께 호치민에서 유학사업을 구상하고 진행했던 A씨였다. A씨의 부인은 재단과 코리아탑유학원을 연결하고, 유학원의 베트남 유학 사업을 도운 것으로 알려졌다.피진정인인 아시아문화교류재단(서울 서초구 소재)은 지난 1996년 6월 외무부(현 외교부)로부터 비영리법인 설립을 허가받았다. 같은 시기 주호치민 총영사관의 별관 본채와 별채를 각각 3층과 2층에서 4층과 3층으로 증개축하고 보수공사를 진행했다. 이후 30년 동안 별관을 위탁관리하는 계약을 주호치민 총영사관과 체결했다(1996년 9월). 앞서 언급한 C씨는 "재단이 별관 건물을 개보수하는 대신 별관의 본채 4층분에 대해 30년 동안 무상사용하고, 1층~3층에 대해 5년 단위로 위탁관리하는 계약을 총영사관과 체결했다"라며 "하지만 지금은 위탁관리를 하지 않고 있다"라고 설명했다.이에 따라 재단은 증축한 공간에 한해 오는 9월 29일까지 무상사용한 후 국가에 기부채납해야 한다. 별관 무상사용은 '행정재산으로 할 목적으로 기부를 받은 재산에 대하여 기부자나 그 상속인, 그밖의 포괄승계인에게 사용허가하는 경우'를 규정한 국유재산법 제34조 제1항 제1호를 준용했다.주호치민 총영사관은 최근 이인영 더불어민주당 의원실에 낸 답변서에서 "아시아문화교류재단은 당관 별관 무상사용의 목적으로 여성가족부 결혼이민예정자를 위한 현지 사전교육 교육장, 한-베트남 친선 교류 및 자선활동을 위한 NGO 사무소, 한-베 우정의 마을 사랑의 집짓기 추진본부 업무장소, 다문화가족지원센터로서 한-베 가정 상담 및 지원 본부, 한국으로의 유학생 사전 교육센터 등으로 활용할 예정임을 당관에 설명한 바 있다"라고 밝혔다.아시아문화교류재단의 초대 이사장은 재단 설립을 주도한 박승준(2021년 10월 사망) 당시 한국외국어대 재단 전무이사였다. 그런데 박 이사장은 지난 1998년 한국외국어대 재단비리의 핵심인물로 검찰 수사선상에 올랐고, 검찰은 공금횡령과 사문서위조 등의 혐의로 그를 구속기소됐다. 구속 사유는 재단 상임이사로 재직하면서 학교와 재단의 예산 2억 3200만 원을 자신이 설립한 아시아문화교류재단의 개원 출장비, 식대 등 개인 용도로 유용한 혐의였다.김진홍(전 한국외대 정책과학대학원장)·조재현 이사장(전 한국외국어대 베트남어과 교수)을 거쳐 박승준 이사장의 사망 전후 그의 부인인 심순희씨가 아시아문화교류재단 이사장을 맡았다가 현재는 장남인 박우정 이사장(전 미래엔지니어링 부장)이 재단을 이끌고 있다. 재단은 지난 2012년과 2015년에 각각 여성가족부 결혼이민자 사전교육기관과 법무부 한국어 초급과정 교육기관으로 지정됐다.아시아문화교류재단은 호치민에 비영리단체인 호치민한국문화센터를 두고 있는데, 박승준 초대 이사장의 장녀인 박아무개씨가 부원장을 거쳐 현재 원장을 맡고 있다. 초대 원장은 노승우 전 민주자유당·신한국당 의원(14대·15대)이었다. C씨는 "호치민한국문화센터는 재단이 별관 4층을 무상사용하면서 재단의 호치민사무소 개념으로 운영하는 곳이다"라며 "베트남 정부로부터는 재단 NGO 호치민사무소로 등록 허가를 받았다"라고 전했다.또다른 피진정인인 '코리아탑유학원'은 박아무개 대표가 지난 2011년에 설립한 사설 유학원으로 중국과 미얀마, 베트남, 네팔, 방글라데시, 몽골 등에 유학센터(해외법인)를 만들어 유학생 유치 등의 사업을 벌이고 있다. 박 대표는 아시아문화교류재단의 국제교류위원장도 맡고 있고, 박 원장과 함께 호치민에서 유학원 사업에도 투자했다.주호치민 총영사관에 제출된 진정서에는 앞서 언급한 두 피진정인이 공적 공간인 별관을 유학 사업과 관련한 상담과 교육, 설명회 등 영리 활동 공간으로 지속적으로 사용해 왔다고 적시돼 있다. 진정인인 A씨는 진정 취지에서 "별관 내에 위치한 재단이 정관에 명시된 고유 목적 사업 이외의 영리 활동을 진행하고 있으며, 특히 재단의 비영리 공간, 시설, 인력 등을 활용하여 특정 개인 또는 단체의 유학 사업을 지원하거나 직접 운영하는 것에 대한 철저한 조사와 시정을 촉구한다"라고 요구했다.먼저 비영리 공간인 별관을 영리적 활동에 이용했다는 의혹이다. 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터가 비영리 목적으로 확보한 별관 내 사무실과 강의실, 회의실 등의 비영리 공간을 유학 사업과 관련한 상담과 교육, 설명회 등 영리 활동의 장소로 지속적으로 사용하고 있다는 것이다. A씨는 "이는 재단의 목적 사업을 위해 사용되어야 할 공적 자산(공간)을 사적인 영리 활동에 전용하는 행위다"라고 지적했다.아시아문화교류재단 호치민한국문화센터는 한국의 사설 유학원인 코리아탑유학원과 협력해 베트남 학생들이 국내 여러 대학으로 유학하거나 어학 연수를 갈 수 있도록 알선하고, 비자수속을 대행하고, 사설 교육 프로그램 등을 운영해 온 것으로 알려졌다. 이를 위해 지난 2024년 10월부터 센터 안에 유학 사업을 위한 인테리어 공사를 진행했고, 이후 국내 각 대학의 베트남센터 현판식과 수권서나 위탁서(대학에서 유학생 유치 등의 권한을 부여하는 증서)를 진열했다. 인테리어 공사와 현판 설치 등에 약 5265만 동(한화 300여 만 원)이 소요됐다.A씨가 제출한 진정서에 첨부된 사진 자료들에 따르면, 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터에는 상명대와 청주대·가천대·동명대 등의 명의로 '베트남센터' 혹은 '베트남 호치민센터'라는 명칭이 적힌 현판과 가천대·상명대·삼육보건대·을지대·청주대 등에서 발행한 수권서(위탁서)가 걸렸다. 특히 가천대 주최로 재단 안에서 '제1회 가천대학교 말하기 대회'가 열렸고(2024년 12월), 가천대 국제교류처 교직원들이 여러 차례(2025년 3월과 5월, 9월) 센터를 방문했다. 가천대 말하기 대회에는 1457만여 동(한화 83만여 원)의 비용이 들어갔다.가천대뿐만 아니라 연세대 미래캠퍼스 국제교육원(2025년 3월)과 서영대 국제교류처(2025년 4월), 성균관대 국제교류처(2025년 6월), 창신대 국제교류원(2025년 6월), 성신여대 국제교류처(2025년 7월), 전주대 국제교류원(2025년 7월), 국립목포해양대 국제교류원(2025년 7월과 9월), 경남정보대 국제교류원(2025년 8월), 건국대 국제교류처(2025년 8월과 11월) 등 여러 국내 대학들이 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터를 방문했다. 특히 경희대에서는 대외부처장 등이 지난해 2월 센터를 방문해 경희대 베트남 호치민센터 개소와 관련한 회의를 진행했고, 11월에는 센터와 함께 코리아탑유학원의 하노이 사무실도 방문했다. 국립목포해양대와 신한대는 각각 지난해 9월 재단을 방문해 센터 안에서 입학설명회를 열었다.또한 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 소속 직원이나 재단 목적사업 수행 인력이 업무 시간에 재단 안에서 상담과 행정처리, 홍보 등 유학 사업 관련 업무를 수행했다는 의혹이 있다. 진정인 A씨는 "이는 재단의 인력 운용 원칙에 위배되며, 재단 운영비(인건비)가 사적인 영리 활동을 위해 간접적으로 지출되는 결과를 초래한다"라고 지적했다.A씨는 주호치민 총영사관에 제출한 진정서에 사진 자료와 회계 자료 등을 첨부한 뒤 "재단 직원이 업무 시간에 에이스(ACE) 유학원 홍보에 동원됐고, 에이스 유학원 수업에 활용(동원)되거나 유학원의 유학 업무를 지원했다"라고 주장했다. 에이스유학원은 박아무개 원장이 베트남 출신 직원 명의로 설립한 업체로 나중에 코리아탑유학원으로 명칭을 변경했다.카카오톡 대화 자료에 따르면, 박 원장이 "(가천대) 말하기 대회는 페이스북에 매일 한번씩 올려주세요", "모두들 요일에 맞춰 페이스북에 업데이트 해주세요. 내가 매일 확인하고 있어요", "틱톡(TicTok) 계정 좀 여기에 올려주세요. 내가 들어가서 볼게요" 등 아시아문화교류재단 호치민한국문화센터 직원들에게 유학원과 관련한 홍보 활동을 요구한 사실이 확인된다. 센터 직원 세 명은 유학원 수업에도 투입된 뒤 '프리스쿨 강사비' 명목으로 각각 48만 동(2만7000여 원)과 216만 동(12만여 원), 252만 동(14만여 원)을 받았다(2025년 1월 10일). 지난해 11월 10일에도 이러한 '프리스쿨 강사비'로 총 1104만 동(63만여 원)이 지출됐다.