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인천경기

26.06.10 14:54최종 업데이트 26.06.10 14:54

경기도교육청, 초·중·고졸 검정고시 시행 계획 공고

21일 부터 응시 원서 접수, 8월 11일 시험, 8월 28일 교육청 누리집 통해 합격자 발표

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경기도 교육청 남부청사
경기도 교육청 남부청사 ⓒ 경기도교육청



오는 22일부터 경기도 초졸·중졸·고졸 검정고시 응시원서 접수가 시작된다.

경기도교육청이 10일 '2026년도 제2회 초졸·중졸·고졸 검정고시 시행 계획'을 공고했다.

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응시 원서 현장 접수는 6월 22일(월)부터 26일(금)까지 5일 동안 25개 교육지원청에서 진행되며, 온라인 접수는 '나이스 검정고시 서비스(https://kged.go.kr)'를 통해 6월 25일(목)까지 가능하다. 온라인 접수는 현장 접수보다 1일 먼저 마감한다.

현장 접수자의 시험 장소는 접수한 교육지원청별 관할 시험지구에 따라 지정된다. 따라서 주민등록상 주소지나 실제 거주지와 관계없이 본인이 접수한 교육지원청의 시험지구를 반드시 확인해야 한다. 반면 온라인 접수자는 희망 시험지구를 선택할 수 있다. 시험 장소는 7월 31일(금)에 안내할 예정이다.

제2회 검정고시는 8월 11일(화)에 시행되며, 합격자는 8월 28일(금) 도교육청 누리집을 통해 발표할 예정이다. 검정고시와 관련한 자세한 사항은 경기도교육청 검정고시관리실(☎031-820-0888)로 문의하면 된다.

#경기도교육청

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