민선 9기 청양군수직 준비위 출범

큰사진보기 ▲‘민선 9기 청양군수직 준비위원회’가 10일 공식 출범하고 본격적인 실무 활동에 돌입했다. ⓒ 준비위 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

민선 9기 청양군수직 준비위원회(아래 준비위)가 10일 공식 출범했다.준비위는 이날 오전 10시 30분 청양고추문화마을 H2O센터에서 현판식을 개최했다.이후 김홍열 당선인은 준비위원 및 공직자들과 함께 직접 프레젠테이션(PPT)을 주재해 눈길을 끌었다. 오후 2시에는 같은 장소에서 기자회견을 열고 구체적인 도약 과제를 발표했다.김 당선인은 현재 청양이 직면한 인구 감소와 고령화, 농촌 인력 부족 등의 위기를 극복하고 청양을 먹거리와 에너지, 돌봄과 정주가 결합되는 새로운 가능성의 공간으로 바꾸겠다고 확신했다.이를 위해 구체적인 5대 중점 방향으로 ▲어르신이 안심하고 사는 청양 ▲농업과 기술이 만나는 청양 ▲햇빛이 군민의 소득이 되는 청양 ▲교육 때문에 떠나지 않는 청양 ▲사람이 머물고 찾아오는 청양을 강조했다.김홍열 당선인은 "이번 결과를 개인의 승리로 생각하지 않으며, 청양을 새롭게 바꾸고 군민의 삶을 실제로 나아지게 만들라는 명령으로 받들겠다. 선거 이후 가장 시급한 과제는 '군민 화합'이며 청양군정의 기준은 오직 하나, 군민의 삶이어야 한다"고 강조했다. 이어 "인수 과정에서 예산, 법령, 부지 등을 꼼꼼히 따져 실행 가능성을 최우선으로 점검하겠다"고 약속했다.준비위는 행정과 경제 분야 전문가인 김찬배 전 충남경제진흥원장을 위원장으로 영입해 전문성을 공고히 했다. 준비위는 총 3개 분과, 12명의 위원으로 구성됐다.이와 함께 각 분야의 자문위원 4명을 추가로 위촉해, 민선 9기 청양군정 정책의 객관성과 완성도를 한층 더 끌어올릴 예정이다.