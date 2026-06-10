"행정수도·민생회복 두 축"... 세종시정 5기 인수위 본격 출범

큰사진보기 ▲10일 집현동 행복누림터에 마련된 인수위원회 사무실 현판식 ⓒ 세종시장직 인수위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조상호 세종시장 당선인이 10일 인수위원회 사무실에서 인수위 위촉식을 개최하고, 본격적인 시정 준비 체제 가동을 선언했다. ⓒ 세종시장직 인수위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲김영 인수위원회 위원장 ⓒ 세종시장직 인수위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

제5대 세종특별자치시장직 인수위원회가 공식 출범하며 '행정수도 완성'과 '민생 회복'을 핵심 축으로 한 시정 5기 준비에 본격 착수했다.조상호 세종시장 당선인은 10일 집현동 행복누림터에 마련된 인수위원회 사무실에서 현판식과 위촉식을 개최하고, 본격적인 시정 준비 체제 가동을 선언했다.이번 인수위원회는 각 분야 전문가와 시민 대표 등 20명으로 구성됐으며, 기획조정, 보건복지, 문화체육관광, 도시주택환경, 균형발전교통, 안전자치, 경제산업 등 7개 분과와 행정수도TF, 재정안정화TF, 상권활성화TF 등 3개 태스크포스(TF) 체제로 운영된다.이미 전날 예고됐던 대로 인수위원회 위원장은 김영 전 고려대학교 세종캠퍼스 부총장이 맡는다. 부위원장은 박성수 전 세종시의원이, 총괄간사는 문서진 기획조정분과장, 대변인은 이현정 세종시의원이 각각 담당한다.이날 김 위원장은 "인수위원회는 시정 5기 미래 청사진을 그리는 첫 발걸음이자 신호탄"이라며 "시민과의 약속을 정책으로 다듬는 실무형 플랫폼으로 기능하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "당선인의 시정 운영 철학과 비전을 정교한 정책으로 다듬고 구체적인 로드맵으로 완성하겠다"며 "언론인들께서도 제5기 세종시정의 든든한 동반자이자 조력자로서 언론 본연의 임무인 비판과 건설적인 제안을 같이해 주시기를 바란다"고 당부했다.조상호 당선인은 이날 인수위 구성안을 발표하며 "단 하루도 허투루 쓰지 않겠다"는 각오를 밝혔다. 그는 "속도감 있는 시정 파악과 정책 수립을 위해 즉시 실행 가능한 인수위를 가동하겠다"고 강조했다.그러면서 인수위의 세 가지 원칙으로 ▲현장의 목소리 우선 ▲시민 삶의 실질적 변화 중심 과제 선정 ▲실행과 성과 중심 운영을 제시했다. 이어 시민 의견 수렴 창구로 '여민동행폰'을 운영해 정책 반영 체계를 강화하겠다고 설명했다.조 당선인은 "지난 선거 과정 늘 강조해 왔던 시민여상의 정신으로 시민의 목소리를 겸허히 듣고, 시정에 반영하고, 강하게 추진하겠다"며, "시민 여러분께서도 행정수도 세종을 완성하고 역동적인 경제자족 도시를 건설하는 위대한 여정에 함께해주시기를 바란다"고 밝혔다.한편 더불어민주당 세종시당은 이날 논평을 통해 인수위 출범을 환영했다. 강준현 시당위원장은 "행정수도 완성과 민생 회복은 시정 5기가 반드시 풀어야 할 시대적 과제"라며 "전문성과 현장성을 갖춘 인수위가 시민 기대에 부응하는 실행력 있는 청사진을 마련해 줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.이어 "더불어민주당 세종시당은 조상호 당선인과 시정 5기 인수위원회가 시민의 목소리를 충실히 반영하고 약속한 공약을 실천해 나갈 수 있도록 적극 협력하겠다"고 덧붙였다