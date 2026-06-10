'철의 날' 환경단체 "정부와 철강기업 탈탄소 대책 수립하라"

큰사진보기 ▲녹색철강시민행동은 지난 9일 제27회 철의 날 기념행사가 열린 서울 롯데호텔 월드 앞에서 기자회견을 열고 정부와 철강기업에 “탈탄소 대책을 수립할 것”“을 요구했다. ⓒ 충남환경운동연합 제공 관련사진보기

AD

녹색철강시민행동은 지난 9일 제27회 철의 날 기념행사가 열린 서울 롯데호텔 월드 앞에서 기자회견을 열고 정부와 철강기업에 "탈탄소 대책을 수립할 것"을 요구했다. 녹색철강시민행동은 환경운동연합과 빅웨이브, 기후솔루션, 충남환경운동연합 등 전국 9개 환경단체가 참여하는 단체다.녹색철강시민행동(아래 단체)은 이날 기자회견에서 정부가 수립 중인 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC)의 감축 범위(53~61%)가 시민사회가 요구한 최소 65% 감축안에 미치지 못한다고 비판했다. 그러면서 "정부의 산업부문 감축 목표가 24.3~31.0%에 불과해 기후위기 대응에 턱없이 부족하다"고 비판했다.단체는 "철강 탈탄소 전환을 평가하는 글로벌 단체 스틸워치(SteelWatch)가 올해 전 세계 18개 철강사의 전환 준비도를 평가한 결과 포스코는 21.9점으로 15위, 현대제철은 21.2점으로 16위를 기록해 하위권에 머물렀다"고 지적했다.단체는 기자회견문을 통해 "1973년 6월 9일, 당시 포항제철 용광로에서 첫 쇳물을 생산한 이래 철강산업은 우리나라의 산업발전을 뒷받침하는 중추 역할을 담당해왔다"면서도 "그러나 기후위기 시대를 맞이한 우리나라의 철강산업은 산업부문 최대의 온실가스 배출사업장이라는 오명을 뒤집어쓰고도 이를 극복하기 위한 적극적인 탈탄소 이행 노력을 게을리하면서 산업경쟁력에서 조차 빨간불이 켜지고 있다"고 경고했다.그러면서 "철강업은 온실가스뿐만 아니라 대기오염물질 배출량에서도 2024년 31.7%로 업종별 배출량 1위를 차지했다"라며 "철강업체의 탈탄소를 견인해야 할 정부는 과감한 전환 방향을 제시하기보다 업체의 이해를 먼저 챙기는 듯한 모습을 보여 우려를 자아내고 있다"고 지적했다.기자회견에 참석한 황성렬 충남환경운동연합 상임대표는 "정부와 기업이 감축 목표로 제시했던 시점인 2030년이 불과 4년밖에 남지 않았다"며 "철강기업은 더 구체적인 탈탄소 대책을 수립하고 정부는 녹색공공조달을 비롯한 녹색철강의 수요시장 창출과 함께 명확한 저탄소 철강 기준을 마련하라"고 촉구했다.