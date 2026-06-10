부여군수직 인수위원회 공식 출범

큰사진보기 ▲부여군수직 인수위원회가 10일 공식 출범, 본격적인 군정 인수 업무에 들어갔다. ⓒ 인수위원회 관련사진보기

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부여군수직 인수위원회가 10일 공식 출범, 본격적인 군정 인수 업무에 들어갔다.인수위원회는 이날 오전 부여군 여성문화회관 3층에서 위촉식을 열고, 군정 전반의 정책 자문과 핵심 사업 점검을 위한 첫 출발을 시작했다.인수위원회는 행정 경험이 풍부한 한영배 전 부여부군수를 위원장으로 임명했다. 위원회는 각 분야에서 전문성과 현장 경험을 두루 갖춘 위원 15명(위원장 포함)으로 구성했다.여기에 군정 전반에 대한 깊이 있는 정책 자문과 역량 강화를 위해 3명의 자문위원을 별도로 위촉해 짜임새를 더했다.위촉식 직후 이어진 첫 간담회에서 인수위원들은 위원회의 운영 방향과 구체적인 활동 계획을 논의했으며, 군민의 기대에 부응하는 책임감 있는 인수 활동을 펼치겠다고 다짐했다.인수위원회는 오는 11일과 12일 양일간 부여군청 각 부서로부터 주요 업무보고를 청취하는 것으로 첫 공식 일정에 나선다.위원회는 이번 업무보고를 통해 ▲군정 현황 파악 ▲주요 현안 및 역점 사업 점검 등을 면밀히 시행할 예정이다. 이를 바탕으로 민선 9기 군정의 비전과 정책 방향을 점검하고, '부여의 대전환'과 '다시 위대한 부여 실현'을 위한 핵심 정책 과제를 도출한다는 방침이다.한영배 인수위원장은"인수위원회는 군민의 뜻을 받들어 새로운 군정이 안정적으로 출발할 수 있도록 가교역할을 충실히 수행하겠다. 군정 전반을 객관적이고 꼼꼼하게 살펴 부여의 새로운 도약을 위한 밑그림을 그려 나가겠다"고 밝혔다.위촉식에 참석한 이용우 부여군수 당선인은"군민과의 약속을 구체적인 정책으로 다듬고, 군정의 연속성과 혁신을 조화롭게 이어갈 수 있도록 인수위가 지혜를 모아달라"고 당부했다.민선 9기 부여군수직 인수위원회는 이번 업무보고를 시작으로 향후 주요 현장 방문과 현안 점검 등을 이어가며, 군민이 체감할 수 있는 변화와 혁신의 기반을 다질 계획이다.