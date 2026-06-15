한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

세계의 시간

- 하종오

베트남에서 온 조리사 쑤언 씨는

한국 공장에 취업해 간

오빠가 보고 싶다 말하고

필리핀에서 온 미장공 알로로드 씨는

한국 가정에 가정부로 간

누이가 보고 싶다 말한다

쿠웨이트 공사장 주변에서 지내면서

영어 몇 마디로 뜻이 다 통하는 그들은

한국에서 온 중장비기사 노인철 씨와

식탁에 둘러앉아 식사하다가 묻는다

같은 나라말을 쓰는데도 함께 말하지 않고

이목구비가 닮았는데도 마주치지 않으려하는

저 사람은 같은 나라 사람이 아니냐고

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북한에서 온 막일꾼 리성주 씨는

식탁에 둘러앉아 식사하다가도

자신이 지나가면 힐끔거리는 저들 중

한 명이 한국인인 줄은 알아차리지만

인사를 나눌 수 없어 고개 돌리고,

그가 북한인인 줄 아는 노인철 씨는

베트남인 쑤언 씨와 필리핀인 알로로드 씨에게

오빠와 누이가 가 있는 한국이

이렇게 각국 사람들이 외국에 모여 일하는 시절에도

아직 북한과 등 돌리고 있다고 설명하면

무서운 나라로 보일까봐 입 다문다

출신 국가와 근무지와 직종을 생각하지 않고

어디서든 맛있게 음식을 먹는

모든 각자의 한 시간, 점심시간엔

상대방이 대답하지 않는 질문을 또 하진 않는다

큰사진보기 ▲묻지 못한 질문이 당신의 상처가 될까 봐 우리는 서로의 침묵을 삼켰다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <세계의 시간>, 도서출판b, 2013시인_하종오 : 1975년 <현대문학>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <벼는 벼끼리 피는 피끼리> <사월에서 오월로> <남북주민보고서> <제주 예멘> <세계의 시간> 등이 있다.베트남에서 온 조리사 쑤언 씨, 필리핀에서 온 미장공 알로로드 씨, 한국에서 온 중장비기사 노인철 씨, 그리고 북한에서 온 막일꾼 리성주 씨가 한 식탁에 둘러앉는다. 영어 몇 마디로 마음이 통하는 이방인들은 "같은 나라말을 쓰는데도" 말을 섞지 않고 "이목구비가 닮았는데도" 눈을 마주치지 않는 두 사람을 의아해한다. 그러나 노인철 씨와 리성주 씨의 침묵은 무관심이 아니라 서로를 의식하는 조심스러운 마음이다. 시인은 역사적으로 어긋난 분단의 현장 위에 함께 밥을 먹는 그 평범한 시간을 포개어 놓는다. 그 시간 속에서 이들은 대답할 수 없는 물음을 굳이 되묻지 않는다. 말없는 배려가 곧 가장 낮은 자리의 연대라 할 것이다. "세계의 시간" 속에서 우리 모두는 이미 같은 인간의 자리에 앉아 있는 것이다. (정은기 시인)