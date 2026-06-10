지방자치 민선9기가 다질 기후 민주주의의 기초, 상설 '기후시민의회'

기자말 6 3 지방선거가 끝이 났다. 선거과정에서는 온갖 개발공약들이 난무했다. 그것이 선거결과에 어떤 영향을 미쳤는가에 대해서는 더 많은 이야기가 필요할테지만 이번 지방선거에서 기후공약이 실종되었다는 것은 뼈아픈 사실이다.

기후위기 시대, 지역정치에 필요한 것은 더 많은 개발이 아니라 어떻게 더 지속가능한 지역을 만들 것인가에 대한 질문일 것이다. 기후위기는 에너지와 교통, 노동과 돌봄, 재난과 불평등까지 우리 삶 전반과 연결된 문제다.



이번 연속 기고는 '6 3 지방선거, 기후시민의회로 시민주권을 찾읍시다' 캠페인을 소개하며, 기후위기 시대 왜 새로운 민주주의가 필요한지를 묻고자 한다. 캠페인 준비 과정의 에피소드부터 지역 공론장의 경험과 한계, 국내외 기후시민의회 사례까지 함께 살펴보며, 왜 지금 지역의 기후 거버넌스의 새 판을 짜야 하는지 이야기해 보려 한다.

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큰사진보기 ▲2026년 5월 16일에 열린 기후시민회의 발대식탄소중립기본법 개정으로 전 세계에서 최초로 국가 단위의 ‘기후시민회의’가 법적으로 상설 제도화되었다. ⓒ 국가기후위기대응위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲6.3 지방선거, ‘기후시민의회'로 시민주권을 찾읍시다!’ 캠페인 안내6.3 지방선거 과정에서 지역 기후시민의회 공동실천단은 출마후보자에게 기후시민의회 정책을 제안했다 ⓒ 지역 기후시민의회 공동실천단 관련사진보기

* 참고 자료

에너지기후정책연구소, 「기후정치를 위한 기후시민의회 안내서(학습용 요약 번역본」, 2026.

Graham Smith, We Need To Talk About Climate: How Citizens' Assemblies Can Help Us Solve The Climate Crisis, University of Westminster Press, 2024.

덧붙이는 글 | 이 기사는 디지털공론장 빠띠에도 실립니다. 글쓴이는 이정필 에너지기후정책연구소 소장입니다.

6·3 지방선거가 끝났다. 민선9기를 맞는 지방자치가 앞으로 감당해야 하는 과업이 많겠지만, 임기를 마치는 2030년은 탈탄소 정의로운 에너지 전환의 성패를 좌우하는 분기점이 되는, 즉 기후 역사를 새로 쓰는 해이다. 안타깝게도 우리는 기후선거를 경험하지 못했지만, 기후정치를 염원하는 입장에서 지역 '기후시민의회'가 나아갈 방향을 나누고자 한다.지난 5월 16일 '기후시민회의' 발대식이 열렸다. 4월 7일 국회에서 탄소중립기본법이 개정되면서 기후시민회의 설치 근거가 마련됐는데, 어느 때보다 신속하게 법정 기구가 꾸려졌다. 그것도 숙의 공론장을 지향하는 제도적 거버넌스라서 관심을 끄는 것이 사실이다. 이미 법에 따라 탄소중립 사회로의 이행 관련 계획과 정책에 관한 사항을 심의·의결하는, 대통령 소속 국가기후위기대응위원회(기존 탄소중립녹색성장위원회)가 구성되어 운영 중이다. 법정 위원회가 존재함에도 불구하고, 왜 새로운 형태의 절차적 과정을 신설했을까?개정법은 위원회로 하여금 "시민들이 기후위기 대응 등 국가정책과 관련한 사항을 학습하고 토론하여 모아진 의견을 정부에 제안하는" 기후시민회의를 두도록 규정한다. 그리고 위원회는 기후시민회의에서 제안된 의견을 검토하고 정책에 반영해야 한다. 이로써 전 세계에서 최초로 국가 단위의 '기후시민의회'가 법적으로 상설 제도화됐다.벨기에 브뤼셀과 이탈리아 밀라노 등 일부 지방정부에서 기후시민의회가 상설 기구로 제도화된 사례가 있지만, 전국 스케일은 아니다. 아일랜드(2017), 프랑스(2019~2020), 영국(2020), 덴마크(2020~2021), 독일(2021), 스페인(2022), 노르웨이(2024~2025), 네덜란드(2025) 등은 일회성 이벤트로 끝닜다. 몇몇 나라에서 상설화가 검토되고 있지만 제도적으로 안착된 경우는 아직 없다(참고로 아일랜드는 법률로 명문화되어 있지 않지만, 필요시 의회의 결의를 거쳐 '시민의회'를 소집·운영하는 제도적 관행이 이어지고 있다.)왜 국가나 지역 단위에서 상설 기후시민의회가 중요하고 필요할까? 웨스트민스터대학교의 정치학 교수이자 2021년에 섭립된 기후시민의회 지식네트워크(Knowledge Network on Climate Assemblies, KNOCA)의 초대 의장인 그레이엄 스미스(Graham Smith)가 제시하는 논거는 다음 세 가지로 요약된다.첫째, 기후·생태 위기는 끊임없이 변화하고 있으며 정책 상황도 계속 바뀌고 있다. 우리의 지식과 기술도 진화하고 정책 기회는 열리기도 닫히기도 한다. 감축 및 적응 전략은 지속적인 정책 조정이 필요하며 새롭고 점점 더 복잡해지는 도전 과제들이 발생하게 된다. 일회성 기후시민의회로는 이 다차원적 위기를 해결할 수 없다. 따라서 이런 변화에 대처할 수 있는 시민참여 구조가 상시적으로 필요하다.둘째, 정치인이나 관료들은 기후시민의회의 존재 이유와 운영 방식에 익숙하지 않고 회의적이기 때문에 기후시민의회에 저항할 수도 있다.그러나 시간이 지남에 따라 숙의 공론에 대한 인식이 변하고 기후시민의회가 정착할 분위기가 조성된다. 그만큼 권고 및 합의안에 대해 우호적인 반응을 획득할 가능성이 커진다. 또한 상설 기후시민의회는 권고 및 합의안 이행에 대한 감독과 모니터링을 통해 정책 개입력을 높일 수도 있다. 성찰과 혁신이 동반된다면, 정부 당국의 행정 구조와 절차 또한 개선될 여지도 생긴다.셋째, 상설화를 통해 더 큰 사회적 영향력을 기대할 수도 있다. 많은 사람이 기후시민의회를 인지하고 직간접으로 경험할수록 정치적 효능감과 전환의 효과성은 커진다. 공공기관이 기후시민의회의 요구 및 제안에 응답한다는 전제하에서 상설 기후시민의회라는 민주적 형태의 기후 거버넌스에 대해 대중의 신뢰와 정당성을 형성할 수 있게 된다. 나아가 정치적, 사회적, 경제적 이해관계와 선거 공학에 맞서 시민과 당사자의 대항권력으로 기능할 수도 있다.여기까지는 몇몇 사례를 통해 확인된 성과이거나 앞으로 기대하는 기후시민의회의 잠재력에 관한 내용이다. 상설 기후시민의회의 한계도 우려되는데, 시민 세탁(citizen-washing)이 핵심 쟁점이다. 정부의 정책과 계획을 정당화하기 위해 시민들을 동원하는, 정교하고 값비싼 퍼포먼스에 불과하게 될지도 모른다. 브뤼셀과 밀라노의 기후시민의회가 법적 지위를 부여받았지만, 권고안이 진지하게 받아들여질 것이란 보장은 없다. 브라질 포르투알레그리의 참여예산제와 같은 참여형 프로세스들은 갈수록 형식적으로 운영되거나 사라지고 있는데, 이처럼 기후시민의회의 운명 또한 낙관할 수만은 없다.물론 시민들이 자체적으로 의제를 설정하고 정부 행동을 감시할 실질적 권한을 보유하고 행사할 수 있다면, 시민 세탁의 가능성은 줄어들 것이다. 공공기관의 책무와 환류 체계가 합리적으로 구축하고 유지되면, 기후시민의회가 활성화될 잠재력은 커질 것이다. 예컨대, 기후시민의회에서 상당한 합의가 이루어질 경우, 공공기관은 이를 이행해야 할 의무를 져야 한다. 이는 기후행동에 역행한다고 판단될 경우, 법안 의결 및 정책 집행을 지연시키거나 중지할 수 있는 기후시민의회의 권리를 의미하기도 한다. 그리고 기후시민의회에서 합의된 제안을 국민·주민투표에 연계할 수 있는 권한을 부여할 수도 있다. 이렇게 상설 기후시민의회의 혁신은 다양한 방향으로 나아갈 수 있는데, 무엇보다 단수 자문기구로 제한되지 않고 상당한 수준의 의사결정 권한이 보장돼야 가능한 일이다.국가기후위기대응위원회는 기후시민회의를 과거 공론화 방식보다 체계적으로 준비하고 있는 것 같다. 앞서 살펴본 해외 사례를 나름 충실하게 검토하여 반영한 흔적도 보인다. 그러나 신고리 5·6호기 공론화(시민참여단, 2017), 미세먼지 문제 해결을 위한 국가기후환경회의(2019/2020), 2050탄소중립위원회 탄소중립시민회의(2021), 국회 기후위기 특별위원회의 공론화(2026)라는 실제 존재하는 경험적 한계를 극복할 의지를 확인하기는 어렵다. 앞으로 불리게 될지 모를 'K-기후시민회의'는 시민과 당사자의 역능적 권한이 적극적으로 행사될 수 있도록 기획돼야 한다. 그러나 위원회의 고백과 입장은 반쪽짜리에 그친다.과거 '공론조사형 공론화'는 정부, 지방정부, 국회가 주도하는 하향식 과정이었고, 특정 사안에 대한 찬반이나 선호도를 확인하여 정책 의사결정에 참고 자료로 활용했다고 인정한다. 반면 미래 '시민회의형 공론화'는 시민이 주도하는 상향식 과정으로 시민이 원하는 다양한 의제에 대해 다양한 기법을 활용하여(기획참여단 20명) 학습하고 토론하여 기후정책 방향과 권고안을 도출해(숙의참여단 180명) 위원회의 필터링을 통해 정부 정책에 반영하는 '기후시민학교'로 안내한다. 숙의 공론을 공론조사 방법론으로 제한하지 않겠다는 판단은 반갑지만, 이 역시 근본적으로 참조 자료로 활용된다는 점은 변함없다.에너지기후정책연구소 등 '지역 기후시민의회 공동실천단'은 지방선거를 맞아 지역 기후 거버넌스 판갈이를 위해 기후시민의회 제도화와 기후위기대응위원회 개편을 요구했다. 이 캠페인의 진가는 지방선거 이후에 나타날 것이다. 여러 지방정부가 'K-기후시민회의'를 모방할 텐데 전례에 비춰보면 긍정적인 사례는 찾기 어렵고, 전반적으로 시민 세탁으로 흘러갈 가능성이 있다. 이런 맥락에서 공동실천단은 '기후시민의회 학습 세미나'와 '기후시민의회 기획·실행 역량강화 워크숍'을 기획하고 있다. 기후정의와 기후 민주주의가 특정 참여 모델로 온전히 실현되지 않겠지만, 그 기초를 다지는 유력한 방식 중 하나가 기후시민의회일 수는 있다. 참여 혁신이 없으면 불가능하겠지만.