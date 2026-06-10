거친 손으로 모은 1168만 원, 서산시에 기부한 80대 노인

큰사진보기 ▲윤충식(사진 왼쪽) 어르신과 김영식 사회복지과장이 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

80대 노인이 어려운 이웃을 위해 써 달라며 성금을 기탁해 감동을 주고 있다.서산시에 따르면 지난 9일, 지곡면에 거주하는 윤충식씨(86)가 경제적 어려움을 겪고 있는 한부모가족을 위해 써 달라며 1168만 원을 기부했다. 이날 서산시청 사회복지과 사무실을 찾아 기증한 성금은 매일 길가에 버려진 폐지와 고물을 수집해 한 푼 두 푼 모은 땀이 서린 돈이다.80세를 훌쩍 넘긴 고령과 넉넉지 않은 형편임에도, 자신보다 더 힘든 처지에 놓인 이들을 돕고 있는 윤씨는 지난 2020년부터 산불 피해 이재민 지원 등 재난이 닥칠 때마다 남몰래 온정을 보탰다.그렇게 수 년간 폐지를 주워 전달한 누적 기부액은 2788만 원에 이른다.윤충식씨는 "지나온 내 삶을 가만히 돌아보니, 남은 인생 조금이라도 좋은 일을 하고 가고 싶다는 마음이 간절해져 매일 돈을 모았다"며 "특히 힘든 환경 속에서도 아이를 바르게 키우려고 애쓰는 한부모가족들에게 이 작은 정성이 따뜻한 위로와 도움이 되길 바란다"고 담담히 소회를 전했다.김영식 사회복지과장은 "본인의 생활도 여유롭지 않으신데, 오랜 세월 동안 몸을 아끼지 않고 나눔을 실천해 주신 윤충식 어르신께 깊은 감사와 존경을 표한다"며 "매일 땀 흘려 모으신 어르신의 진심 어린 희망이 한부모가족들에게 온전히 닿을 수 있도록 소중히 전달하겠다"고 말했다.이번에 기탁된 성금은 충남사회복지공동모금회를 통해 서산시 지역 취약계층 한부모가족의 생계 지원 및 아동 양육 환경 개선을 위해 투명하게 사용될 예정이다.