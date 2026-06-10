인천형 만남지원 프로그램 '아이플러스 이어드림' 참가자 모집

AD

큰사진보기 ▲인천시와 계양구가족센터는 인천 청년 미혼남녀에게 자연스러운 만남의 기회를 제공하고 결혼 친화적인 사회환경을 조성하기 위해 마련한 2026년 1·2회 '아이플러스(i+) 이어드림' 참가자를 6월 11일부터 7월 2일까지 모집한다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시와 계양구가족센터는 인천 청년 미혼남녀에게 자연스러운 만남의 기회를 제공하고 결혼 친화적인 사회환경을 조성하기 위해 마련한 2026년 1·2회 '아이플러스(i+) 이어드림' 참가자를 6월 11일부터 7월 2일까지 모집한다.'아이플러스(i+) 이어드림'은 바쁜 일상으로 새로운 인연을 만날 기회가 부족한 청년들을 위해 마련된 인천형 만남지원 프로그램이다. 지난해에 이어 올해는 총 5회, 500명 규모로 운영할 계획이다. 연애코칭, 1:1 순환 대화, 커플게임, 디너 등 다양한 활동을 통해 참여자 간 자연스러운 교류와 건강한 만남을 지원한다.올해 1·2회 행사는 총 200명 규모로 진행된다. 회차별 100명씩 남녀 각 50명을 모집한다. 1회는 7월 18일 영종 파라다이스시티에서, 2회는 7월 25일 송도 오크우드 프리미어 인천에서 각각 열린다.참가 대상은 인천시에 주민등록을 두고 있거나 관내 소재 기업 및 공공기관 등에 재직 중인 24세부터 39세까지의 미혼남녀다. 자영업자와 프리랜서도 신청할 수 있다. 1회와 2회 행사에 중복 신청도 가능하다.참가 신청은 인천시 누리집, 계양구가족센터 누리집, 인천e지갑 애플리케이션 또는 계양구가족센터 방문을 통해 하면 된다. 다만, 2025년 이어드림 행사 참가자는 신청 대상에서 제외된다. 최종 참가자는 7월 6일 발표할 예정이다.인천시는 참가자들의 만남이 결혼으로 이어질 수 있도록 건강검진, 치과 치료, 예방접종 비용 할인과 신혼가전제품 구매할 때 사은품 제공 등 다양한 연계 혜택을 마련해 실질적인 결혼 준비 지원에도 힘쓰고 있다.김경선 인천시 여성가족국장은 "청년들이 편안한 분위기에서 자연스럽게 소통하고 교류할 수 있도록 프로그램을 구성했다"면서 "이어드림을 통해 소중한 인연을 만들고 결혼을 준비하는 과정에서도 실질적인 도움이 될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.참가 신청 및 궁금한 점은 인천시 인구전략기획과(☎ 032-440-2808) 또는 계양구가족센터(☎ 032-541-2860, 내선 408)로 문의하면 된다.