이 대통령 "대사님 역할은 자치센터 동장과 비슷, 자주 만나시라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다. 2026.6.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"대한민국으로 치면 우리 대사님이, 격하시켜서 기분 나쁠지 모르겠는데, 저는 주민자치센터의 동장과 비슷하다 이렇게 생각하죠."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 화동으로부터 꽃다발을 받고 있다. 2026.6.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 9일(현지시간) 유럽 순방의 첫 방문국 벨기에의 동포들을 만나서 한 말이다. 아울러 해외에 있는 대한민국 재외공관들은 기존에 수행하던 공식업무 외 더 넓은 역할을 수행해야 한다고도 주문했다.이 대통령은 먼저 "벨기에에 사시면서 대한민국 정부가 이런 것들을 좀 했으면 좋겠다, 또는 대한민국의 재외공관이 이런 역할을 해줬으면 좋겠다는 것들이 많이 있지 않나"라며 "저는 그게 '제로'가 될 때까지 먼저 다 해치워야 된다고 생각하는 사람"이라고 했다.이어 "규모가 크면 (자치센터 동장) 그 이상의 직함일 수도 있지만 결국 우리 재외동포들, 교민들의 의견도 듣고, 그분들의 불편함도 해결해 가면서 대한민국이라는 하나의 국가의 정체성이나 위상을 그대로 외국 현지에서 실현하는 것 아니겠나"라며 "그래서 앞으로 우리 대사님도 우리 교민들과 자주 만나시라"고 주문했다.이 대통령은 "기존에 했던 것과는 좀 다른 재외공관의 역할을 제가 요구하고 있기 때문에 거기에 맞춰서 이런저런 일들을 하려면 되게 바쁘고 힘들 것"이라고도 짚었다. 참고로 이 대통령은 취임 1주년 기자회견 당시에도 "재외공관들을 전부 문화 그리고 경제·산업 진출 교두보로 만들라고 외교부에 지시해 놨다. 외교부가 지금 다 고치고 있는 중"이라고 한 바 있다.이에 대해 이 대통령은 "(지금까지) 정부 대 정부 간의 공적 부문에 공식 업무를 처리하는 것만 해도 바빴을 텐데, 이제는 그걸 넘어서서 문화 산업 진출이라든지 또는 재외교민들의 일종의 플랫폼으로서의 역할을 좀 해줘야 되지 않을까 생각한다"고 했다.그러면서 "(동포) 여러분도 적극적으로 활용하도록 하시라"며 "아마 재외공관에 대한 기존 이미지는 만나기도 어렵고, 가면 불친절하고, 얘기를 하면 부지하세월에 언제 답이 올지 모르겠고, 그런 시절도 가끔 있지 않았을까 싶긴 한데 이제는 전혀 그렇지 않을 것"이라고 강조했다.이 대통령은 이 자리에 참석한 동포들을 "대한민국을 빛내고 있는 위대한 민간 외교관들"이라며 "대한민국으로서는 여러분이 기획하는 성취를 이뤄낼 수 있도록 적극적으로 또 지원해야 될 것"이라고 밝혔다.이와 관련 이 대통령은 "대한민국은 보통 '통상국가'라고 부른다. 자기들끼리만 몰려서 살 수 없다. 전 세계와 교류하면서 살아갈 수밖에 없는 나라"라면서 "국가 간의 공식적 관계도 당연히 중요하지만 이제 민간 영역에서의 이런 교류 협력도 정말로 중요하다"고 했다.또 민간 교류 협력을 지원하는 방안에 대해서는 "직접적으로 현금을 드리거나 하지는 못하겠지만 정책적으로 할 수 있는 일들도 일부 있겠고, 특히 대한민국의 국가 위상을 세우는 일이 가장 큰 지원이라고 생각한다"며 "자랑스러운 대한민국을 만드는 게 바로 여러분에게 도움이 되는 길이 아닐까 생각한다"고 말했다.한편, 강유정 청와대 수석대변인은 서면브리핑을 통해 "EU와 NATO 본부가 위치한 유럽의 핵심 거점인 벨기에에서 대통령 주재 동포간담회가 개최된 것은 이번이 처음"이라고 전했다.