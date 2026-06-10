정치적 독립, 공영적 지배구조, 혁신 경영... YTN 정상화에 필요한 세 가지

▲2008년 11월 20일 서울역 앞 광장에서 열린 '두번째 YTN과 공정방송을 생각하는 날' 문화제 참가자들이 우비를 입은 채 공연을 지켜보고 있다. ⓒ 오마이뉴스 전관석 관련사진보기