6.3 지방선거, 내란세력 청산 완성했나

큰사진보기 ▲서대문은평주민광장 시국강연회 민주주의의 민주화와 시민주권서대문은평주민광장에서는 6.10항쟁 39주년 기념 시국강연회를 개최했다. ⓒ 서대문은평주민광장 관련사진보기

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큰사진보기 ▲손종필 서대문은평주민광장 운영위원손종필 서대문은평주민광장 운영위원이 '서대문은평주민광장'에 대해 소개하고 있다. ⓒ 서대문은평주민광장 관련사진보기

큰사진보기 ▲황경산 서대문은평주민광장 운영위원황경산 서대문은평주민광장 운영위원이 6월 20일 서대문주민광장대회에 많은 주민들의 참가를 호소했다. ⓒ 서대문은평주민광장 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주주의의 민주화와 시민주권이진순 성공회대 겸임교수가 민주주의의 민주화와 시민주권을 주제로 강연하고 있다. ⓒ 서대문은평주민광장 관련사진보기

9일 오후 7시, 서대문은평주민광장은 서대문문화체육회관 소극장에서 6·10 민주항쟁 39주년 기념 시국강연회를 개최했다. 국무총리 소속 사회대개혁위원회 정치민주분과위원장으로 활동 중인 이진순 성공회대 겸임교수(이하 이진순 교수)가 '민주주의의 민주화와 시민주권'을 주제로 강연에 나섰다.손종필 서대문은평주민광장 운영위원은 "광장에서 내란세력을 막아낸 것은 국민들의 저항이었고, 이번 지방선거에서 투표로 보여줬다"며 "마지막 내란 극복은 주민 민주주의를 실현하는 것"이라고 말했다. 서대문은평주민광장은 "내란 없는 민주주의를 위해 주민이 직접 참여하고, 직접 행동하며, 직접 정치한다"고 강조했다. 주민광장에서는 지방선거 기간 서대문구에서 637명이 참여한 주민 설문 결과를 토대로 10대 정책공약을 선정하고, 37명의 선거 출마 후보자에게 동의 여부를 물었다. 현재는 5대 현안에 대한 신속 해결을 촉구하는 주민선언운동을 진행 중이다.이어 황경산 주민광장 운영위원은 오는 6월 20일 오후 5시 가재울사거리에서 서대문 주민광장대회를 개최한다고 밝혔다. 이 대회에 서대문구 당선자들을 초청해 "선거가 끝나면 동네에서 사라지는 정치인들이 아니라 주민들이 필요한 곳에서 일할 수 있게 만들겠다"고 전했다. 마지막으로 많은 주민들이 대회에 참가해 "주민들이 직접 정치인들을 광장으로 불러내 줄 것"을 호소했다.이진순 교수는 5가지 키워드로 이번 지방선거를 살펴봤다. ▲광역단체장 선거에서 민주당의 승리 ▲정권 견제론이 먹힌 이유 ▲보궐선거 결과 ▲거대 양당 강화 ▲차기 대권주자로 보면 내란세력 청산을 완성했다고 볼 수 있을지에 대한 물음이다. 이어 올림픽공원 시위에 다녀온 소회를 전하며 이번 투표용지 부족 사건을 놓고 선거관리위원회의 문제를 짚었다. 헌법상 독립기관으로서 통제의 무풍지대에 놓인 선관위에 시민이 참여하는 방향으로 개선할 것을 제안했다. 예컨대 선출된 시민들이 배심원처럼 관리·감독하는 방식이다.우리나라 민주주의의 현주소는 어떠한가? 이진순 교수는 6·10 민주항쟁 39주년을 맞아 "인권과 기본적 민주주의 문화가 확산되고 향상된 것은 사실이다. 그러나 과거의 시스템으로는 우리가 민주주의 국가라고 단정할 수 없다"고 말했다. 또 "민주주의는 고정된 불변의 것이 아니라 사람들의 요구에 따라 진화해야 한다"고 강조했다. 이러한 고민에서 '민주주의의 민주화'가 필요하다고 전했다.이진순 교수는 "시민들이 직접 행동하는 것은 직접 민주주의와 다르다"며 국민발안제·국민소환제처럼 시민이 직접 정치에 참여하고 의사결정하지 못하는 제도적 한계를 짚었다. 무엇보다 시민이 직접 의제를 제기하고 높은 수준의 결정권을 부여받아야 한다고 강조했다. 2026년 오늘의 민주주의를 위해 새롭게 민주화하는 성찰과 노력이 필요하다고 전했다.